“¿Estás listo para los tres días más emocionantes de tu vida?”: la alocada fiesta en alta mar que Neymar compartirá con sus seguidores

El brasileño ideó un viaje que se extenderá entre el 26 y el 29 de diciembre

El 20 de febrero se terminó la temporada de Neymar con el París Saint-Germain (PSG), ya que debió someterse a una cirugía en los ligamentos de su tobillo derecho para volver en plenitud física, pero su futuro cercano aún es una incógnita, ya que hay clubes de la Premier League que podrían intentar su contratación. En lo inmediato, el astro brasileño se alejó de las versiones sobre su carrera y anunció su nuevo proyecto fuera de las canchas.

El futbolista de la Canarinha se abstraerá de su profesión en los últimos días de diciembre próximo para iniciar el proyecto que denominó “Neymar en Alta Mar”. Luego de recibir la autorización de los dirigentes parisinos, Neymar oficializó el anuncio de una experiencia única, ya que ofrecerá una estadía de tres días en el crucero MSC Preziosa, una embarcación lujosa que cuenta con una escalera de cristal y ostenta un parque acuático infantil Doremi Castle como así también el tobogán acuático más largo del mar con 120 metros de extensión. “¡Serán 3 días y 3 noches de mucho atrevimiento y alegría, celebrando todo lo que más le gusta a nuestro Ney fuera de las canchas!”, anunció la página oficial del evento.

En este sentido, la figura sudamericana realizó la presentación a través de las redes sociales de esta innovación, que tendrá su presencia en el navío ecológico: “Chicos, este diciembre va a ocurrir la primera edición de mi crucero ‘Ney en Alta Mar’. Habrá muchas atracciones, no te atrevas a perdértelo. ¿Estás listo para los tres días más emocionantes de tu vida? Así que no te lo pierdas y consigue rápido tu camarote. Nos vemos a bordo”.

A poco más de 24 horas desde su lanzamiento, la plataforma online donde se registra la compra de los boletos ya tiene espacios totalmente agotados. Los primeros en acabarse han sido los más económicos, ya que los usuarios tienen acceso a tres paquetes, que incluyen habitaciones sin o con ventanas, sumado a la posibilidad de tener un balcón hacia el exterior. Este último es el camarote más oneroso, ya que los precios entre el trío de alternativas ascienden entre los USD 850 y los USD 1.300.

Todos los ocupantes tendrán un seguro de viajero, pero podrán disfrutar de todas las comodidades de este lugar con la posibilidad de verlo a Neymar en cualquier momento de la estadía. El jugador de 31 años aseguró que habrá fiestas, shows y DJs en el video promocional dentro de un crucero que posee 1700 cabinas, la mayoría de ellas con vista al mar. Además, habrá tres piletas externas, otra piscina con techo movible, una sala de juegos, un sector de entretenimiento para los niños, un lugar con más de 1700 metros cuadrados que estará abocado a la salud y la belleza, un gimnasio de última generación, un teatro con capacidad para más de 1600 personas y ocho restaurantes, entre otras atracciones.

Este viaje zarpará el 26 de diciembre en la ciudad brasileña de Santos y, hasta el momento, se anunció una única parada en Búzios, Rio de Janeiro, aunque en los próximos días se anunciarían más escalas. Su desembarque también se realizará en Santos durante el 29 de diciembre. Vale destacar que ese lugar fue el nacimiento futbolístico del ex jugador del Barcelona. Las personas que compren su pasaje deben saber que deberán pagar un plus si querrán usar el sauna, el bowling, el cine 4D, el simulador de Fórmula 1, la compra en bares y el expendio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

A pesar de haber confirmado su presencia, Neymar deberá esperar obligatoriamente definiciones por sus próximos pasos. La autorización con los dirigentes de la cúpula parisina cambiaría de manos ante un posible traslado a Inglaterra, una liga muy conocida por jugar en Navidad y Año Nuevo. La tradicional jornada del Boxing Day nuclea encuentros durante el 26 de diciembre, día en que iniciaría esta travesía.

La recuperación del máximo goleador de la Verdeamarela oscila entre los tres a cuatro meses para su vuelta a las canchas y, a la espera de la pretemporada, Manchester United es uno de los clubes más interesados en su fichaje, mientras que Chelsea ya preguntó por él tiempo atrás y, recientemente, Pep Guardiola se comunicó para conocer sus intenciones de cara a la próxima ventana de transferencias con la ilusión de llevarlo al campeón de la Premier League. Su contrato con el PSG finaliza en 2027, pero medios franceses se han hecho eco de una partida anticipada y los ánimos habrían empeorado después de ausentarse en las celebraciones por el título para ir a mirar el GP de Fórmula 1 en Mónaco.

Según indicó el diario deportivo L’Equipe, “algunos califican este viaje como una nueva provocación por parte de un jugador que ha mostrado en las últimas semanas un relativo apego a su club”.

“¿Qué poco más para romper el ya distendido vínculo entre las dos partes? Eso no va a ayudar a traerlo de vuelta”, siguió el periódico francés en relación a su imagen en el circuito callejero en lugar de estar con el resto de sus compañeros de equipo.

TODAS LAS FOTOS DEL BARCO DONDE PODRÁN VIAJAR CON NEYMAR

El diseño de presentación de "Neymar en Alta Mar"

Una de las salas que componen a la embarcación

El navío ecológico tendrá tres piletas externas

El viaje iniciará el 26 de diciembre

El embarque y el desembarque se harán en la ciudad brasileña de Santos

La embarcación cuenta con ocho restaurantes

La única parada confirmada es Búzios

El 29 de diciembre llegará a su fin

El salón dedicado al brasileño en "Neymar en Alta Mar"

La sala de bowling será uno de los espacios que tendrá un costo adicional

