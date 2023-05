Tras el empujón a un jugador de Central Córdoba, la AFA paró al árbitro Fernando Espinoza

Después de una jornada cargada de polémicas, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidieron darle una fecha de suspensión al árbitro Fernando Espinoza, de labor controversial el lunes, en el empate 2 a 2 entre Colón y Central Córdoba de Santiago del Estero. El juez, que en principio había sido designado para el encuentro de este domingo entre Unión y Gimnasia, fue finalmente reemplazado por Facundo Tello y no pitará en la jornada 19 de la Liga Profesional.

Espinoza había quedado en el centro de las críticas después de un episodio puntual cuando le dio un empujón al jugador Gustavo Canto. El referee se había dirigido hacia uno de los laterales para amonestar a Marcelo Benítez por demorar un lateral y en su camino le dio un empujón al defensor del Ferroviario, cuando éste le protestaba por la amarilla a su compañero.

Una vez terminado el duelo, ambos se cruzaron ante las cámaras de TyC Sports: “Fuí a reclamarle y me empujó. Después me saca amarilla y yo creo que, ¿qué pasa si yo lo empujo a él? Es roja. Entonces, yo creo que tiene que dejar de hacer eso porque como jugador, te saca”, relató Canto. “Pero, ¿fue un empujoncito o fue un empujón en serio?”, le consultó el periodista. “Me empujó en serio y yo no me lo esperaba también. Capaz que no fue tan fuerte, pero no me lo esperaba y me sacó afuera de la cancha”, agregó.

El diálogo después del partido entre Gustavo Cantó y el árbitro Espinoza

Segundos más tarde, Espinoza se hizo presente durante el diálogo entre el cronista y el defensor de Central Córdoba. ¿Qué dijo el juez? “Hay que agarrarle la orejita así y tirársela”, retrucó el referí con una sonrisa sarcástica y mientras hacía el gesto de agarrarle la oreja a Canto. “Tirársela como los niños”, agregó.

“Los jugadores no se lo toman bien…”, le dijo el periodista, a lo que Espinoza contestó: “Eso es cuestión de que lo entiendan, nomás. Es cuestión de que lo entiendan”. Cuando estaba por partir, Canto aprovechó y le consultó: “¿Si no empujo me echa? Es roja, o no”. A lo que el árbitro le respondió: “Íbamos a terminar los dos en la misma”. El futbolista del conjunto de Santiago del Estero mostró su cara de descontento y expresó: “Ah, bueno, chau nos vemos”.

Cabe recordar que el mes pasado este mismo juez estuvo bajo la lupa por su polémico arbitraje en el partido que San Lorenzo le ganó 3-1 de visitante a Atlético Tucumán con cuatro expulsiones y un gol mal convalidado. Luego de ese encuentro el presidente del Decano, Mario Leito, sentenció que el juez “es un desequilibrado que incita a la violencia”. También, el año pasado tuvo gesto provocador con los hinchas de Newell’s en un precalentamiento: tomó un trozo de césped y se los mostró a los hinchas.

Espinoza no dirigirá entonces este fin de semana, al igual que Ariel Penel y Diego Abal, protagonistas de una de las jugadas más insólitas de los últimos tiempo, cuando cobraron un fuera de juego desde un tiro de esquina en el partido entre Gimnasia y Sarmiento, que perjudicó al Lobo. Penel reconoció su error una vez terminado el partido: “Nadie viene a perjudicar a nadie, que quede claro”, pero esto no impidió que él y el encargado del VAR fuesen sancionados.

