El partido despedida de Riquelme en la Bombonera: cuándo sería, el sueño de Román y los “incómodos” invitados

Riquelme prepara en silencio su partido homenaje en la Bombonera (Crédito: Télam)

“Mi partido despedida lo vamos a hacer. Veremos si se acomodan algunas cosas, pero de este año no puede pasar. Siempre tengo la idea de jugar un partido más en la Bombonera. Veremos si de acá a mitad de año podemos hacer ese partido y disfrutar con nuestros hinchas”. La declaración de Juan Román Riquelme esperanzó a todos los hinchas de Boca y fanáticos suyos que simpatizan por otros equipos. Fue a principios de este año que el vicepresidente xeneize anunció la organización de su esperado -y varias veces postergado- partido homenaje, que ahora ya tiene fecha tentativa.

Según pudo averiguar Infobae, el viernes 23 o el domingo 25 de junio podría fijarse el esperado match con celebridades que acompañaron al emblemático número 10 boquense en el estadio Alberto J. Armando. Desde el club mantienen el hermetismo sobre el tema ya que dependen de las confirmaciones de algunas estrellas internacionales a las que Riquelme quiere invitar, al margen de los tiempos para los preparativos y obligaciones diarias pertinentes a lo institucional. En tanto, el acontecimiento podría servir como una especie de lanzamiento formal pensando en las elecciones de diciembre.

El calendario le permitiría al hoy Vice hacer un paréntesis en medio de las competiciones del primer equipo ya que Boca disputará entre semana la Fecha 21 de Liga Profesional ante Godoy Cruz en Mendoza entre el 20 y 22 de junio. El siguiente fin de semana estará libre y la actividad oficial la retomará en Libertadores el jueves 29/6, en la Bombonera, para cerrar su participación en el Grupo F frente a Monagas de Venezuela. Es por esto que el duelo en casa frente a Colo Colo del próximo martes será fundamental: si el Xeneize gana sellará su clasificación a octavos, pero si tropieza los ánimos no serían los mejores para el festejo por la incertidumbre del último cotejo.

Riquemle recibió a Messi con una camiseta de Boca en la última presentación de la Selección en la Bombonera (@todosobreroman10)

El máximo sueño de Riquelme es ver tirando paredes a Lionel Messi con su hijo Agustín en el campo de juego de la Bombonera. Román intercambia mensajes frecuentemente con el rosarino, que está por definir su futuro profesional. Hace algún tiempo el capitán de la selección argentina había afirmado que si las fechas se lo permitían, asistiría con gusto al partido despedida de su ex compañero en la Albiceleste. La agenda de Leo es lo que pone en duda su presencia, ya que al margen de sus compromisos personales, el 24 de junio es su cumpleaños (mismo día que el de Román) y fue invitado al partido despedida de Maximiliano Rodríguez en cancha de Newell’s.

Para 2022, Riquelme estaba completamente decidido a llevar a cabo su homenaje: “Ya tengo ganas de volver a jugar a la pelota. Ahora volvió la gente, cuando canta... A veces tengo muchas ganas de hacerlo y otros días digo que no, que voy a esperar un poquito más porque será la última vez que entraré a la Bombonera vestido de futbolista”. El Mundo Boca iba a movilizarse y organizar su logística para realizar el partido despedida de su máximo ídolo entre la final del Mundial y fin de año, pero el título obtenido por Argentina en Qatar contra el plan inicial y la imposibilidad de que el invitado de lujo Lionel Messi acudiera a la cita le restó entusiasmo al propio Riquelme. Además, Román se había puesto manos a la obra para darle forma a su agrupación política “Soy Bostero”.

Román había llegado a un acuerdo con Daniel Angelici para utilizar la Bombonera a fines de 2019, justo cuando se llevaron a cabo las elecciones en el club. De hecho el evento se había anunciado por redes sociales, los tickets ya habían sido mandados a imprimirse y estaba la indumentaria lista para los dos equipos que protagonizarían el match. Pero cuando el ídolo se decidió a participar activamente en los sufragios con la lista de Jorge Amor Ameal, todo se postergó casi con obviedad.

Riquelme tiró magia en el partido de estrellas del Villarreal hace algunas semanas

Extraoficialmente Román había fijado la mitad del año 2020 para sacarse las ganas de patear en la Bombonera otra vez, pero la pandemia del coronavirus impidió la actividad en todos los rincones del planeta. Incluso el vicepresidente xeneize había barajado aguardar por la culminación de la Copa América para que sea posible la invitación a Messi, que por ese entonces estaría en receso con el Barcelona en Europa. El destino volvió a patear el sueño por el que también tuvo que desistir en 2021, puesto que recién para fines de ese año el público comenzó a volver paulatinamente a las canchas.

“No sé si me animo a ponerme el pantalón corto de nuevo. Fue muy lindo lo de Villarreal, eso me dio ganas para ver si cerramos el capítulo con los hinchas”, fue una de las últimas frases con las que Riquelme hizo referencia a la realización del último encuentro que lo verá con la azul y oro en cancha. Lo que todavía no trascendió es la lista de invitados: la coyuntura hará que algunos falten o no se sientan del todo cómodos en vísperas de las elecciones que se llevarán a cabo en Boca en diciembre próximo.

En el lanzamiento de la plataforma política del candidato opositor Andrés Ibarra, impulsado por Mauricio Macri, estuvieron algunas glorias y ex compañeros de Riquelme mientras que otros brindaron su apoyo a la distancia con un video que se reprodujo en pantalla gigante. Martín Palermo, los Mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, Sebastián Battaglia, el Pato Roberto Abbondanzieri, Rolando Schiavi y Diego Cagna fueron algunos de los pesados nombres que se involucraron con el aparato opositor que competirá con Riquelme. Ninguno brindó un discurso vinculado al plano político, pero su mera presencia en un acto de esta envergadura marcó una pauta.

En principio, Riquelme no hará diferencias ni discriminará a la hora de invitar a sus ex colegas xeneizes pese a haber mantenido algunos cortocircuitos en el último tiempo (por caso, Battaglia y Schiavi le apuntaron por algunas cuestiones). Aprovechando el receso en Europa traería a la Bombonera a varias figuras internacionales con las que compartió plantel durante su estadía en Barcelona y Villarreal. Por lo pronto, en Brandsen 805 parece que habrá fútbol del bueno.

