Los puntajes de los diarios franceses a Lionel Messi tras anotar el gol que le dio el título al PSG

Lionel Messi llegó a 21 goles en la temporada con PSG. (REUTERS/Pascal Rossignol)

Lionel Messi fue la bandera del París Saint-Germain (PSG) en la obtención de la Ligue 1 tras convertir el único gol de su equipo en la igualdad ante el Racing de Estrasburgo como visitante, que le dio el único punto que necesitaba para asegurarse el campeonato a falta de una jornada para su conclusión. Justamente, ese cruce del próximo sábado ante Clermont podría no ser uno más en la carrera del rosarino, ya que todo indica su marcha del club a fin de temporada. Así lo vislumbran los medios franceses, quienes le regalaron elogios y –sorpresivamente– críticas después de su actuación.

El periódico Le Parisien fue el más duro contra una de las figuras de la plantilla. Su puntaje para el goleador de la noche fue de 5,5 con la particularidad de que igualó su labor en los números con Warren Zaïre-Emery y ubicó por encima al arquero Gianluigi Donnarumma (6). Su calificación hizo hincapié a su “último partido” fuera de casa por el certamen doméstico. “El campeón del mundo dio al principio pocos indicios de que volvería a la temporada el año que viene con su irritante desborde de balones sueltos. Pero puede ser letal en un solo balón”, apuntó sobre el máximo asistidor del certamen con 16 pases gol.

En contraposición, destacó la marca alcanzada de 496 goles, número que lo hizo superar a Cristiano Ronaldo para ser el máximo goleador histórico de las principales cinco ligas europeas. En otro de los extractos de lo que dejó la coronación del PSG, el matutino realizó un análisis minucioso de la temporada con la eliminación en los octavos de final en la Copa de Francia y la UEFA Champions League. En ese sentido, se metieron de lleno al futuro del campeón del mundo: “Al París le quedan ahora 90 minutos contra el Clermont para terminar con una nota alta, dar espectáculo, ver a Kylian Mbappé consolidar su primer puesto en la tabla de goleadores y aprovechar al siete veces ganador del Balón de Oro por última vez”. Cabe resaltar que Kiki es el goleador de la Ligue 1 con 28 conquistas, a solo 1 de distancia de Alexandre Lacazette (Lyon).

En igual sintonía, L’Équipe eligió como máxima figura a Donnarumma (7), pero fue mucho más complaciente con el capitán de la selección argentina. “París no habrá sido brillante, pero hizo lo mínimo gracias a Lionel Messi, como símbolo, goleador del título cuando dejará el club dentro de un mes”, analizó una de las fuentes que informa cotidianamente todas las novedades de la entidad presidida por Nasser Al-Khelaifi. Lo puntuó con un 6 y, en su opinión, asentó: “Una actuación como las últimas semanas, donde conoce secuencias bastante neutras pero donde es capaz de cambiarlo todo con un zarpazo”.

Más adelante, realizó una separación para referirse a la temporada de Leo bajo las huestes de la institución capitalina. Con 21 goles en el curso 2022/23, Messi engrosa su estadística con 20 asistencias. Sin embargo, nada parece ser suficiente en la perspectiva europea: “Queda la impresión general de un jugador que no ha dado la plenitud de su talento, como volvió a ocurrir este sábado”. De cara al cruce contra Clermont, parafrasearon al documental The Last Dance en lo que podría ser su despedida de Francia con destino incierto: “El público francés ya solo tendrá derecho a un último baile el próximo sábado en el Parque de los Príncipes”.

Por último, Le Figaro fue uno de los medios que más premió su actuación con una puntuación de 7 después de haber sido una pieza fundamental para asegurar el campeonato frente al sprint final del Lens de Facundo Medina.

Sin brillar, el bicampeón superó a Saint-Étienne como el equipo más laureado en Primera División con 11 títulos y, según lo trascendido en Francia, se vendrá una etapa de reconstrucción en donde la permanencia del rosarino y Neymar está en serias dudas, como así también la continuidad del entrenador Christophe Galtier.

