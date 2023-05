Ignacio Miramón, de elegido por Maradona a ser “el bravucón” de la Selección Sub 20

Ignacio Miramón tiene 19 años y sumó minutos en el triunfo de Argentina 2-1 ante Uzbekistán en el Mundial Sub 20 (Instagram)

(Enviado Especial a Santiago del Estero) Una banda de 15 personas llegó desde la Provincia de Buenos Aires hasta Santiago del Estero para alentar específicamente a Ignacio Miramón, uno de los volantes convocados por Javier Mascherano para la Selección Sub 20 que disputa el Mundial. En apenas tres años, este joven pasó de jugar en la Reserva de Gimnasia a ser uno de los jugadores más queridos del Lobo y a ser parte del combinado albiceleste.

“Todo cambió después del clásico”, contó a Infobae Eugenia, madre de Nacho. Se refiere puntualmente a la victoria 2 a 1 de Gimnasia sobre Estudiantes en El Bosque ocurrida en marzo, cuando el conjunto Sebastián Romero se impuso con un equipo plagado de juveniles, entre los que se encontraba su hijo.

Luego de esa victoria que los hinchas del Tripero esperaban desde hacía 13 años en ese estadio, Miramón pasó a ser uno de los más queridos por la gente y ahora, cada vez que pasea por La Plata, recibe el cariño de los fanáticos que muchas veces puede ser agobiante. Es por eso que a veces se escapa hacia Capital Federal, para reencontrarse con sus amigos que estudian en la facultad y puede ahí disfrutar de la vía pública sin ser demasiado reconocido.

“Él es muy callado, tímido, es re buen chico, pero muy tranquilo”, reconoció su madre al confesar que fuera de la cancha el jugador tiene vergüenza de tomarse una foto o saludarse con los hinchas, pese a que lo hace con gusto. “Él me dijo una vez, mi lugar en el mundo es adentro de la cancha”.

Allí se transforma y el primero que lo notó fue Antonio Piergüidi, quien lo descubrió en el club Balonpié de Bolívar y en 2018 lo llevó a una prueba en Gimnasia. De sus comienzos como lateral izquierdo, fue mutando hasta su actual posición de volante central, en donde llamó la atención de Diego Maradona, durante su paso por el club.

Lamentablemente, el Diez no pudo entrenarlo demasiado tiempo, ya que lo subió a Primera para la reanudación de la actividad profesional tras el parate de la pandemia y, apenas un tiempo después, pasó lo que ya todo el mundo sabe. Así que el debut de Miramón tuvo que esperar un poco más.

Es que el pibe de Bolívar nunca tuvo dudas que su momento iba a llegar. “Él me dijo siempre que quería ser futbolista. Incluso me dijo que si no llegaba, no pensaba estudiar, era jugar al fútbol o trabajar”, recordó Eugenia, quien se desempeña como peluquera, y reconoce que su hijo salió a Emilio, su padre, quien se desempeñó como jugador en Independiente de Bolívar y Barracas Bolívar.

Nacho siempre fue muy hábil para los deportes, se destacó en tenis y natación, aunque su pasión es el fútbol, tanto que no tiene otros hobbies. Su diversión pasa por la pelota, a tal punto que no le atraen las consolas ni los juegos de video. Mucho menos estudiar, algo que su madre sufrió durante toda su infancia y adolescencia. “Me sacó hasta la última lágrima, pero terminó”, contó con voz de orgullo porque su hijo ya tiene el título secundario.

El esfuerzo de Nacho dio finalmente sus frutos porque después de su debut en Gimnasia llegó la convocatoria al Sub 20: “Nos enteramos por un periodista de una radio de acá y después vimos la lista en las redes sociales. Cuando le hablamos para felicitarlo, porque él estaba en la concentración, nos decía que paremos porque a él no lo había llamado nadie. Pero después lo llamó el profe para avisarle y ahí se dio. Fue una emoción tremenda”.

Obviamente, ningún integrante de la familia se quiso perder el Mundial y hasta Santiago del Estero viajaron sus padres, su hermano, sus abuelos y varios amigos. Una banda de 15 personas que lo alentó el sábado desde una de las plateas del Madre de Ciudades y pudo verlo el domingo, cuando se les permitió a los familiares ingresar al hotel durante casi tres horas para charlar con los jugadores. “Él está muy tranquilo. Yo le pregunté qué había sentido el otro día, cuando entró contra Uzbekistán, y me dijo que él estaba tranquilo, como cuando juega en Gimnasia”, contó Eugenia.

En las redes sociales, lo apodaron "el bravucón"

Increíblemente, en las redes sociales se generó una revolución después de que se anunciara su llamado porque cientos de usuarios repararon en su aspecto de “bravucón de preparatoria”. Ahora, su imagen es fruto de bromas con respecto a que podría encarnar el papel de niño malo en una película adolescente estadounidense.

Miramón, quien comparte habitación con Luka Romero, su gran compinche de este seleccionado junto con Federico Redondo, es uno de los jugadores que más ha sorprendido al cuerpo técnico de Mascherano y, si bien la posición de volante central está bastante nutrida en el plantel (con el propio Redondo, Máximo Perrone, Mateo Tanlongo y Tomás Avilés), el juvenil de 19 años ya sumó minutos en el Mundial y apunta a ganar predicamento y a adueñarse de ese puesto.

