El meteórico ascenso de Mateo Tanlongo: de debutar en la Reserva de Central con apenas 16 años a ser uno de los “europibes” del Sub 20

Mateo Tanlongo, uno de los europibes del seleccionado sub 20

Pocas veces un futbolista asciende tan rápido de las categorías inferiores a la Primera División y mucho menos a Europa. El caso de Mateo Tanlongo es casi único porque en 2019 debutó en la Reserva de Rosario Central y ahora, que defiende la camiseta del Sporting de Lisboa de Portugal, está a punto de jugar un Mundial sub 20. ¿Cómo se explica que haya dado tantos saltos en tan poco tiempo?

“Cuando era chico parecía un jugador más grande, por la madurez que tenía adentro de la cancha”, contó en diálogo con Infobae Javier Chueco García, quien lo tuvo en Novena, Octava y un tiempo en Reserva, en su rol como ayudante técnico. Justamente esa característica es la que más le destacan, su inteligencia para moverse dentro de la cancha, tanto para recibir pases como para cubrir marcas.

Para tener noción de su meteórico ascenso, en 2016 se unió al Canalla en los torneos infantiles de AFA y tres años después, el Kily González lo hizo debutar en Reserva, en un partido que fue derrota ante River Plate, cuando apenas tenía 16 años y 3 meses. Así se convirtió en el segundo futbolista más joven del club en debutar en esa división, solo por detrás de Julio César Bayón, que en 1994 lo hizo con 15 años y 5 meses. Si bien la idea del técnico e ídolo del conjunto rosarino era llevarlo de a poco, sus cualidades hicieron que sumara más minutos en Reserva que en Sexta o en Quinta, en donde apenas jugó 20 partidos.

“Es un 5 posicional, con muy buen pase de salida, mejor pase corto que largo. Es muy polifuncional, porque al margen de ser posicional, hace muy bien los relevos de coberturas para atrás. Muy inteligente en la parte táctica. Siempre lo fue”, destacó García, quien contó que también lo han probado como parte de una línea de tres defensores y funcionó, aunque su puesto ideal es el de volante central.

Su debut como profesional se dio en enero de 2021, después del parate por la pandemia del coronavirus, en un partido que fue derrota de su equipo ante Lanús pero que le sirvió para sumar sus primeros minutos. Ya en ese entonces, algunos clubes europeos agendaron su nombre y pronto lo convencieron de emigrar. “Cuando los jugadores tienen calidad, los clubes le ven potencial y se los llevan. En Central no llegó a dar todo lo que tenía porque no jugó mucho, pero bueno...”, se lamentó García que ahora ve cómo Toto se destaca en Portugal con la camiseta del Sporting de Lisboa, en donde ya ha jugado algunos partidos como titular y ha sido prestado para que Javier Mascherano lo utilice en el Mundial sub 20.

El propio Tanlongo, emocionado, habló con Infobae desde el predio Lionel Andrés Messi durante la primera semana de entrenamiento de la Albiceleste: “Es una sensación inexplicable estar acá, en el predio, es algo único. Todos los jugadores quieren estar acá. La emoción de haber entrado acá con mi familia es diferente. Es un desafío que todo jugador quiere tener y vamos a enfrentarlo de la mejor manera posible”.

Su presencia en el plantel no es un detalle menor, teniendo en cuenta que varios de los apodados “europibes” como Nicolás Paz, Facuno Buonanotte o Alejandro Garnacho no fueron cedidos para disputar este torneo. Toto, junto con Máximo Perrone, del Mánchester City, Valentín Carboni, de Inter, Matías Soulé, de Juventus, y Luka Romero, de Lazio, son los únicos de los 23 convocados que actualmente juegan en el Viejo Continente. Además, aquí se ha reencontrado con Gino Infantino y Alejo Véliz, compañeros suyos en Rosario Central.

El mediocampista de 19 años tendrá su oportunidad en el Mundial que comenzará este sábado, cuando la Argentina se mida con Uzbekistán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Habrá que esperar para saber si Mascherano lo incluye en el equipo que saldrá a la cancha ese día o si deberá seguir trabajando para ganarse un lugar entre los 11.

