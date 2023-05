Los secretos de la cuenta que revela la verdadera capacidad de las canchas de Argentina: “Te das cuenta rápido quiénes mienten”

“¿Vos querés que me peguen un tiro?”

Esa fue la primera reacción suya cuando se le preguntó si quería dar una entrevista, así que no sabremos su nombre, dónde vive ni de qué cuadro es. Tampoco quiere que nos refiramos a él con un apodo, pese a la tentadora oferta de bautizarlo como “Señor X”. No sabremos su profesión, aunque sí sabremos que, en sus ratos libres, cuenta. Cuenta escalones y cuenta asientos. Su objetivo es determinar con precisión la capacidad de cada uno de los estadios del fútbol argentino.

En marzo de 2023, este hombre de 33 años (únicos datos que nos brinda) abrió la cuenta de Twitter Estadios_ARG en la que vuelca los resultados de sus estudios. Ya son 40 canchas las que ha contado y en la mayoría el resultado es el mismo: la realidad no se ajusta a lo se dice. Si bien es necesario aclarar que los datos que él publica no son oficiales, también es cierto que no existe en el país un registro nacional que permita saber con exactitud cuántas personas entran en cada tribuna. Son los entes provinciales y municipales los que realizan ese estudio y ellos les brindan la información a los organismos de seguridad. Pero esta no es publicado en ningún boletín oficial. A su vez, los propios hinchas se enorgullecen de dar cifras que oyeron alguna vez y que se repiten de generación en generación pese a que no son ciertas.

En este contexto, el creador de esta cuenta decidió iniciar un largo proceso de contar. Así, con cálculos matemáticos sencillos (dos personas por metro) y la ayuda de Google Earth, desde algún rincón de la Argentina este hombre intenta llegar a la verdad. Verdad que se ha vuelto motivo de chicana entre usuarios en las redes sociales. Es que a medida que sus estudios se viralizaron y tomaron relevancia, sus resultados han comenzado a usarse como burlas entre hinchas de uno y otro club.

Las canchas de Lanús, Colón, Quilmes, Banfield, Chacarita, Tigre, Atlanta, Platense, Godoy Cruz, Atlético Tucumán, Morón y Nueva Chicago son algunas de las que han sido sometidas al estudio de este internauta, cuyo único objetivo es determinar la verdadera capacidad de los cerca 150 estadios que hay en las principales divisiones del fútbol argentino. En cada una de sus publicaciones informa la capacidad oficial, la que dicen sus hinchas y la que deduce él, separando entre lleno y “explotado”.

Los resultados de los estadios de Chacarita y Atlanta

-¿Cuándo es que arrancaste a contar escalones?

-Tengo 33 años, fui a la cancha toda la vida, tuve la suerte de vivir la etapa de los visitantes. Debo conocer casi 50 canchas, nunca las conté pero entre 40 y 50, seguro. Cuando había visitantes había mucho más ida y vuelta sobre la convocatoria y a partir del debate con gente de otros clubes o leer en foros siempre se habla de cuántos entran en una tribuna, cuántos en la otra y el hecho de ir conociendo diferentes canchas hace que empieces a relacionar dimensiones. Comparás una tribuna con otra y empecé a darme cuenta de que había cosas que no tenían sentido. Después hice el ejercicio mental de imaginarme cómo se hace para sacar la capacidad de una tribuna y bueno, es bastante simple y obvio. Empecé de apoco, esto arrancó hace muchos años, al principio no tenía Google Earth, por ahí sí existía, pero yo no era consciente de eso, y como que lo hacia medio a ojo, usaba referencias del campo de juego, algo que está mal porque en algunos casos te puede ayudar y en otros no. Empecé así, sin tomármelo muy en serio y, después de algunos años, me enteré de que estaba Google Earth y, no sé, pintó. Vi que nadie hacía eso, empecé a darme cuenta de que la mayoría de los clubes mienten, básicamente.

-Creo que sos el unico usuario que lo hace o, al menos, el que más repercusión tiene.

-Sí, me di cuenta de la repercusión. Y sí, soy el único que, al menos, lo publica. Este tipo de trabajos siempre lo hizo el organismo que antes se llamaba Coprosede, en realidad los que habilitan los estadios son las municipalidades en cuestión. Y Coprosede, que ahora es Aprevide, creo que controla esos datos en la provincia de Buenos Aires. El tema es que no se hacen públicos esos números. Y antes solo ellos podían hacer esos estudios, la única manera era que alguien fuera y se pusiera a medir escalón por escalón, algo físicamente imposible para mí. Con Google Earth yo puedo hacer el mismo trabajo que hacen ellos sin moverme de mi casa.

¿Qué cuenta básica hacés para determinar la capacidad de un estadio?

-Algo muy curioso que tiene el ser humano es que a pesar del peso y del sexo mas o menos todos tenemos el mismo tamaño de torso, casi 50 centímetros. De ahí sale que entran dos personas en un metro. He medido mi torso, sé cuanto mide y soy consciente de ese dato. Sé además por fuentes que los organismos también habilitan dos personas por metro y a partir de eso saqué el número de cuántas personas entran en cada metro. Después, es lógico llevarlo a una tribuna. En realidad debería medir escalón por escalón, pero como yo no puedo, tomo la línea del primer escalón y del último y tomo el promedio. El resultado es el mismo, entonces básicamente en un escalón que tiene 100 metros entran 200 personas. Pero todas las tribunas son diferentes, algunas presentan desafíos, otras son más fáciles. Pero es básicamente esa la cuenta.

-¿Qué cancha te sorprendió por los números que vos calculaste y los que esos clubes dicen tener?

-En general te das cuenta rápido quiénes mienten, pero hay casos que son más absurdos que otros. Cuando empecé con la cuenta de Twitter arranqué por Bahía Blanca, de ahí pasé a Mendoza, por ninguna razón en particular. Y me enteré de que hay un duelo entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia porque Independiente Rivadavia usa su estadio y Godoy Cruz no lo tiene habilitado y se joden con eso. Y los de Independiente Rivadavia decían que en su cancha entraban 24 mil y cuando vos la ves... te das cuenta de que no. Ese es el primer caso que me impactó. Es uno de los que más diferencia tiene (NdR: el resultado fue que pueden llegar a entrar 15.033). También Central Córdoba de Santiago del Estero (NdR: aún no ha publicado los resultados), pero la diferencia ahí es que la cifra que tiene el club en su página está bien, o al menos está bastante cerca de la realidad, pero son los hinchas los que mienten. La de Independiente Rivadavia directamente es la dirigencia la que te lo discute a muerte que entran 24 mil.

-En Argentina existe esta cultura de “yo lleno la cancha y vos no” y con tus datos lo que se puede ver es que hay tribunas mucho más grandes que otras y que entonces un club que quizá no llena la popular está en realidad convocando más gente que otro que sí la llena.

-Lo que estoy haciendo es sacar la capacidad de la tribuna y eso no tiene nada que ver con la gente que efectivamente va a esa tribuna. Porque hay mucha confusión con eso. La gente cree que porque vos tenés una tribuna de 12 mil entonces llevás más gente que la que tiene 5 mil, pero tal vez el otro lleva más gente. El ser humano no tiene esa capacidad innata de ver un grupo de gente y deducir cuánta gente hay, no somos muy buenos para eso si te das cuenta. Alguno tendrá más habilidades que otro, tal vez yo con esto ahora tengo un poco más de ojo, pero te das cuenta de que las personas se confunden mucho. Pasó por ejemplo con Temperley, que fue de visitante con Quilmes y vendió 4 mil entradas y fueron a la tribuna alta, que entran como cinco mil y pico (NdR: 5.065, según su estudio). Y vos ves las imágenes y parece que está a un 60%, pero después te enterás que en realidad compraron 2 mil entradas. Entonces una tribuna que parece que está al 60%, tranquilamente puede estar al 30 o al 40% y eso confunde.

Los informes sobre Colón y Unión

-¿Tu objetivo es contar la capacidad de todas las canchas? Porque para vos es un hobbie, no vivís de esto.

-Sí, esa es la idea. Por lo menos las principales, pensá que Argentina debe ser uno de los países con más canchas del planeta. Hay muchas canchas con tribunas de 100 o 200 personas y no me voy a volver loco con esas. Hay como 150 equipos del Federal A para arriba, incluyendo Primera C y D. Por lo menos todas esas quiero hacer.

-Es verdad que todas las canchas son diferentes, pero a vos, ¿cuánto tiempo te puede llevar medir la capacidad de un estadio?

-El proceso varía mucho porque un estadio que tiene tribunas rectas es mucho más simple. Pero viste que en la Argentina la construcción de las canchas es a pulmón, no es una cosa organizada que de un día dicen: “Vamos a hacer una cancha”, y la hacen de cero. No. Una tribuna la hace un arquitecto en 1930, 25 años después otro arquitecto hace otra y así... Tenés canchas que parecen un Tetris. No son armónicas, la simetría no es algo tan común acá. Entonces, mientras más simétrico sea el estadio, más fácil es para mí. Pero el proceso arranca con fotos, cuento los escalones y eso varía. Porque a veces es difícil conseguir fotos, una que me costó mucho fue la de Banfield, por ejemplo. La Valentín Suárez baja es muy complicada porque tiene muchos cortes (NdR: el resultado fue de 8.188 en su máxima capacidad), la de Quilmes también es complicada porque parece curvada, pero los escalones son rectos. A veces me tomo unas horas para ver cómo encaro cada tribuna. Entonces hay tribunas que las hago en 20 minutos y otras en tres días.

-¿Te han amenazado por lo que publicás en redes sociales?

-Yo trato de ser imparcial, sé que lo que hago genera discusiones entre los hinchas. Yo me cago de risa porque es gracioso lo que se dicen, pero trato de mantenerme neutro. Entiendo que en Argentina el fútbol es pasional y los clubes son muy importantes para nosotros porque hay una cuestión de orgullo de por medio. No es mi intención herir a la gente, pero simplemente a muchos nos mienten con lo que dicen. Obviamente que no es culpa de la gente, el hincha confía en lo que dicen en su club, sus dirigentes. Lo que me pasa mucho es que a muchos no les gusta el resultado y entonces empiezan a buscarle una vuelta para que sea el que ellos quieren, como que quieren que cuente los pasillos...

-Me resulta muy divertido que cada estudio que hacés lo hacen viral los hinchas del equipo contrario, básicamente porque en general llegás a la conclusión de que las canchas son más chicas de lo que se dice. Es curiosos que hagas un trabajo sobre un club y la repercusión la genere su clásico.

-Sí. Eso está bueno. No siempre se da igual, pero si te fijás, yo trato de sacar siempre en grupo. Por ejemplo, el de Chacarita (NdR: 21.454 según su cuenta) lo saqué con Atlanta (NdR: 10.076 según su cuenta), el de Tigre (NdR 21.587 según su cuenta) con el de Platense (NdR: 25.112 según su cuenta), por obvias razones. Justamente lo hago para que los dos tengan una fuente para hacer ese juego. En Mendoza lo que me pasó fue que hay hinchas de Godoy Cruz que estuvieron años sabiendo de que los de Independiente Rivadavia mentían pero no tenían manera de comprobarlo. Entonces mi cuenta empezó a explotar con los hinchas de Godoy Cruz que se ve que me agarraron cariño. Los de Chacarita también se re coparon, aunque el resultado fue menor al que ellos dan como oficial. Depende el caso. los de Tigre no me dieron mucha bola porque el resultado era 7-8 mil personas menos de lo que dicen. Medio que pasa por ahí, por el orgullo.

El estadio de Independiente Rivadavia de Mendoza, uno de los que más le llamó la atención

-¿Vos te das cuenta de que el dato que vos usás termina siendo motivo de burla? Ahora en Twitter hay usuarios que se cargan por la cantidad de escalones que tiene una popular, algo que antes de que apareciera tu cuenta no pasaba.

-Sí, yo me cago de risa de eso. Me divierten esas cosas que se dicen.

-Estimo que en algún momento vas a llegar a Boca y a River. ¿Vas a tener que tomarte bastante tiempo ahí?.

-Sí. Algunos estadios no los puedo hacer porque tienen techo y como la imagen viene por satélite se me complica. La cancha de Racing, por ejemplo. La popular del Mario Kempes tampoco puedo y hay algunos estadios que no los voy a hacer o voy a tener que buscarle la forma. Pero la idea es hacer todos los que pueda. El de River es complicado.

-¿Porque es curvo?

-No sé si viste el trabajo que hice en el de Colón, otro que también es polémico. Los de Colón dicen que entran 40 mil personas, algunos dicen que entran más, o estoy en pedo o leí gente diciendo 45 mil. Y el resultado fue de 30 mil. Pero lo que tiene la cancha de Colón es que la mayoría es platea y ahí tuve que contar asiento por asiento, literalmente. Los palcos y todo eso. Imaginate que en la cancha de River o Boca, eso se multiplica. Me llevaría mucho tiempo. Igual los voy a hacer eventualmente, pero los voy a dejar para el final.

-¿Alguna aclaración que quieras hacer con respecto a tus informes?

-Yo no quiero que esto se interprete como que hay una falla a nivel estatal. Creo que internamente sí se manejan cifras reales, el tema es que nunca salen a la luz. Lo que pasa, creo, es que imaginate que sos el presidente de un club y ves que todos mienten... qué, ¿vas a salir a ser el primero que dice la verdad? “Che, en nuestra cancha entran 10 mil personas menos de lo que ustedes piensan hace 20 años”. No. Nadie quiere dar el primer paso. Pero no quiero que quede como que hay alguien que hace mal su trabajo, porque no creo que sea así.

