El Loco Abreu profundizó la polémica: “En el Mundial le cobraron penales a Argentina y en otros partidos no se utilizó el mismo criterio”

El Loco Abreu puso en tela de juicio la legitimidad de los penales que le cobraron a favor a Argentina en el mundial

Sebastián Washington Abreu, ex futbolista de la selección uruguaya y actual entrenador de Universidad César Vallejo de Perú, opinó sobre el arbitraje durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. El Loco, fiel a la Celeste, mostró cierta rabia porque cree que a Argentina le pitaron a favor algunos penales que no sancionaron para el combinado de su país.

“Tuvieron criterios diferentes con algunos penales. Si tenés un poquito de sentido común, sacándote el fanatismo y la camiseta, ya ahora consumado el hecho y que nadie te va a quitar la Copa del Mundo, si hacés un análisis de algunos penales, acá se cobraron y en otros partidos no se utilizó el mismo criterio”, fue la frase que resonó en el programa radial Fútbol de los Grandes (AM 990).

El hoy estratega de 46 años opinó que no hubo infracción contra Ángel Di María en la final contra Francia, así como tampoco había sido falta del arquero polaco a Lionel Messi en el duelo por la fase de grupos: “Si no fue el de Cavani, el de Di María tampoco. Se utilizaron criterios diferentes para cobrarle a Argentina y no cobrarle a otros”. La referencia para “el de Cavani” fue la supuesta falta contra el delantero charrúa en el cotejo ante Ghana, en el que a Uruguay le faltó un tanto para clasificarse a los octavos de final.

Abreu se quejó porque los árbitros no tuvieron el mismo criterio para pitar penales a favor de Argentina y Uruguay en Qatar 2022

“Esto no quita que Argentina sea justa campeón del mundo, pero ayuda. Es como en los 90 y 2000, cuando los equipos grandes salían campeones y en los partidos bisagra había una roja para el rival o un penal para el equipo grande, existía eso”, reconoció. Y ahondó: “Por diferentes motivos, sea por la presión o relevancia que genera, o la importancia de los jugadores, pasaba. No vamos a ser hipócritas, uno ganó títulos sabiendo que tenía un plus, llámenlo tener hinchada a favor o presión mediática, y jugábamos con eso”.

Las declaraciones de Abreu fueron a pocas horas de la trascendenica de las de Diego Lugano, que fue al hueso: “De los 5 penales que le dieron en Qatar, 4 no fueron”. El ex atacante se mostró un tanto en desacuerdo con los manejos del VAR: “En definitiva digo que no hay criterio como era antes, que era del árbitro. Ahora es criterio con VAR, entonces todos los criterios cambiaron. Cambiaron los cuatro del VAR y el árbitro por Uruguay y los cuatro del VAR con el árbitro con Argentina. Hay demasiados cambios de criterio”.

Por otra parte, el ex jugador de River Plate también fue consultado por el polémico penal que sancionó Darío Herrera a favor del Millonario en el Superclásico contra Boca, sin titubear: “No fue. Una cosa es la tecnología y otra entender el juego y ver la situación de la jugada. Ahí es donde necesitás árbitros futboleros y no árbitros de computadora”.

