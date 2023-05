Scaloni dio una “Masterclass” sobre la final del Mundial: el plan secreto con Di María y la estrategia para rodear a Mbappé

Lionel Scaloni explicó cómo planteó el partido ante Francia

A cinco meses de la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, Lionel Scaloni hizo un análisis táctico de lo que fue la acción en Doha. “Masterclass” fue como llamó la FIFA, que difundió las imágenes, a la explicación del entrenador de la Albiceleste que ese día besó el trofeo más deseado. Desde la decisión de recostar a Ángel Di María por la banda izquierda hasta la tarea defensiva de Julián Álvarez y cómo buscaron neutralizar a Kylian Mbappé.

“Nosotros teníamos claro desde el momento que nos tocó jugar con Francia, después que pasó a Marruecos, que Di María iba a jugar por la izquierda. Pero no se lo dijimos a ellos hasta una hora antes del partido y esa fue un poco la clave. No le dimos ventaja a nadie de que lo sepan. Hoy en día se sabe todo y a lo mejor esto podría haber sido contraproducente”, fue una de las importantes revelaciones del líder de la Scaloneta.

El oriundo de Pujato reconoció su letra en la cancha en la que escribió los números de camiseta de los jugadores argentinos y los franceses. Así es como le gusta explicarlo antes de jugar. Más tarde, ahondó en detalles del planteo con el hasta entonces vigente campeón mundial: “Siempre Julián (Álvarez) estaba pendiente del volante central, dejándole un poco más libre. Esa jugada (la del 2-0 parcial) fue clara porque fue una pelota de Nahuel (Molina) a Alexis (Mac Allister), que estaba centrado, cais sin mirar lo ve a Leo (Messi) de espaldas, Julián hace el movimiento para afuera y aparece Ángel (Di María) del otro lado libre, que era lo que más o menos nosotros buscábamos”.

Scaloni y Di María en la final entre Argentina y Francia en Doha (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El plan con Fideo siendo punzante por la izquierda estuvo claro de entrada: “Buscamos que no tuviera la necesidad de bajar a defender con Dembélé, primero porque no es lo suyo, su característica, y segundo porque tenía que estar fresco para poder atacar a Koundé. Fue un poco la imagen de lo que queríamos, estar agazapados cuando ellos la tenían y si la recuperábamos terminar por el lado de Di María”.

Claro que no todo salió como esperaba el DT argentino, ya que Mbappé se encendió sobre el final del juego y llevó suspenso al resultado. “La idea siempre fue que cuando reciba él, tenga uno o dos jugadores cerca. Al final a estos jugadores no tenés que darles un metro. La idea era que no reciba de frente, o sea una vez que recibe y te encara de frente, ya es diferente. La idea es que por más rápido que sea un jugador, uando está de espaldas ahí tiene que ser presionado. Ahí no hay que darle respiro porque tiene que girarse y a partir de ahí... Pero bueno, recibió muy pocas veces de frente y en la que recibió nos hizo daño. Pero la idea era siempre que cuando esté de espaldas, que vaya, no mirar para atrás”, argumentó respecto al marcaje sobre la estrella francesa.

Finalmente, Scaloni englobó una idea general de lo que fue la Copa del Mundo para Argentina: “Las explicaciones iban variando en base a los partidos, pero a groso modo esto es una señal de lo que pensábamos que podía ser este partido y no siempre pensar en que la pelota la podemos tener nosotros. Al final, el fútbol forma parte de varias fases, una es cuando la tenés y otra es cuando no la tenés”.

