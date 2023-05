La respuesta de Germán Pezzella contra los detractores que tildaron de “cancheros” a los jugadores de la selección argentina tras el Mundial

El defensor del Betis hablaron a cinco meses de la conquista en Qatar

Este 18 de mayo se cumplen cinco meses de la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Después de superar a Francia en una definición de las más emotivas en la historia de las Copas del Mundo, el equipo de Lionel Messi consiguió levantar el trofeo por tercera vez.

En los últimos días, surgió una declaración relacionada a la actuación de la Albiceleste que llamó la atención. Diego Lugano, ex capitán de la selección de Uruguay, dijo que al equipo de Lionel Scaloni lo “ayudaron” a ganar el Mundial. “No hay dudas de que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve?”, dijo el ex defensor.

Frente a esto, uno de los campeones del mundo que respondió a esa reflexión fue Germán Pezzella. En una charla junto a Guido Rodríguez, el actual jugador del Betis, fue directo en su reflexión. “A los argentinos siempre nos tildaron de cancheros o de un montón de cosas, pero no nos entra una bala. No me importa lo que digan y opinen. Si hubieran estado con nosotros hubieran visto que no hubo ayudas y sí mucho trabajo. El que saca méritos no sabe cómo se fue creando este camino”, dijo el ex River Plate en la entrevista con TyC Sports.

Por su parte, el volante central dio su parecer y puso punto final a la polémica. “Está claro que sacarle mérito a lo que venimos haciendo es difícil. Pero estamos tranquilos y sabemos lo que trabajamos. Cuando se consiguen cosas importantes estás expuesto a que la gente salga a hablar”.

Además de referirse a los dichos de Lugano, que también compartió otro ex futbolista de la Celeste como Sebastián Abreu (“A Argentina lo ayudaron a ser campeón del mundo. De los 5 penales que le dieron, 4 no fueron”), ambos jugadores de la Selección hablaron de cómo viven la conquista con el paso del tiempo.

“Yo personalmente cada vez que llego a mi casa y me siento en el sillón tengo la réplica de la copa ahí arriba de la mesa y es lo primero que veo cuando llego a casa. Con amigos, con cualquier red social, videos que aparecen... Cuando volvimos de Qatar y después de los festejos yo estaba con mi mujer esos días que teníamos libres y con el jet lag nos levantábamos a las seis de la mañana y creo que de los cinco días que estuvimos, cuatro vimos la final repetida a las seis de la mañana tomando mate”, confesó Pezzella.

“No se si fue Leo Paredes o uno de los chicos que dijo que cada vez que nos juntábamos para Eliminatorias o amistosos lo vivíamos como un viaje de egresados”, reveló al hablar sobre la buena energía que se siente en el plantel celeste y blanco. “Creo que lo que vivimos en los últimos amistosos en Argentina ya pasó a ser la graduación más que el viaje de egresados, fue una fiesta para nosotros que veníamos esperando mucho, porque la realidad es que cuando volvimos de Qatar vivimos situaciones impresionantes con el festejos en la caravana por Buenos Aires, pero estábamos con las revoluciones a mil y no pudimos parar un poco la pelota como para caer”, agregó el marcador central del Betis.

