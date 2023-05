Bielsa analizó el Mundial que ganó Argentina: el especial elogio a Messi y el “amor fortalecedor” entre el equipo y el público

Marcelo Bielsa fue presentado de manera oficial como director técnico de la selección de Uruguay. El Loco otorgó una conferencia de prensa formal donde despejó las dudas de los periodistas que lo acompañarán a lo largo del proceso con la Celeste. Dentro de los temas que tocó, resaltó la respuesta a la hora de explicar lo que sintió en el momento que Gonzalo Montiel convirtió su penal en la definición contra Francia que significó la tercera consagración del combinado albiceleste.

El entrenador no ocultó el sentimiento por su país y relató en primera persona lo que vivió el 18 de diciembre de 2022. “Obviamente soy argentino, estoy orgulloso de ser argentino, me gusta ser argentino. Amo el fútbol de mi país como no puede ser de otro modo. Más allá de que yo soy hincha de fútbol y el otro día escuchaba una frase de Martino que decía que cuando va a ver a Newell’s no le importa si juega bien o mal, le importa que gane. Los hinchas vamos a la cancha y lo primero es que gane el equipo que queremos. Yo quería que Argentina salga campeón del mundo de cualquier manera y después analizaríamos”, comenzó Marcelo.

Y agregó sobre la figura de Lionel a lo largo del certamen y sobre el último rival con el que se enfrentó en Qatar: “Por supuesto que la recompensa que Messi obtuvo es mucho más vinculado a su obstinación, paciencia, aguante que a sus recursos que obviamente son extraordinarios. Hubo dos cosas que a mí me encantaron de la final: antes del partido yo hice una comparación y puse cada jugador francés comparado con cada jugador argentino en su puesto y mi conclusión es que había 9 jugadores franceses mejores que 9 argentinos. Dije ‘puta, qué partido difícil’. Argentina no solamente mereció el triunfo sino que manejó el partido 80 minutos de 90″.

Marcelo está listo para un nuevo desafío a nivel selecciones (Foto: @Uruguay)

Además, destacó la figura de Lionel Scaloni por los planteos tácticos que llevaron a Argentina a levantar la Copa del Mundo. “Para mí ese fue el mejor elogio de todos para el entrenador, cuerpo técnico y mejores. Demostraron ser mucho mejores que los rivales cuando el análisis previo indicaba lo contrario”, añadió al respecto.

El Loco también admitió que se sorprendió por el apoyo incondicional de la gente que viajó para seguir a la Selección: “Otra cosa que noté y fue definitoria fue que por primera vez noté que el público iba a acompañar al equipo aunque no ganara y eso no es propio del exitismo argentino. Es algo que ese equipo se había ganado. Yo siempre destaco que el costo social que tiene la derrota en la Argentina hace que los jugadores se potencien mucho. Ningún jugador quiere perder porque salir a la calle en la derrota en Argentina es más difícil, pero acá el fútbol fue distinto”.

Para cerrar, analizó la fórmula que llevó a la Albiceleste al éxito. “La reunión de tres cosas muy importantes, jugadores dispuestos a superar a jugadores rivales mejores legítimamente exprimiendo sus condiciones al máximo, lo segundo un jugador como Messi en estado de gracia mental porque con los pies los tiene siempre y tercero un público que se mimetizó con el equipo con amor sin condiciones. Ese amor es muy fortalecedor, te quiero no importa si ganás o perdés. Una valoración a los jugadores, público y cuerpo técnico de algo que va a ser inolvidable para todos los argentinos, entre otras cosas porque se consiguió entre las tres partes”, concluyó sobre el tema.

