El lado argentino de Robert Pires: el enojo de los franceses con Dibu Martínez, el club que casi ficha a Gallardo y el insulto cómplice de Riquelme

El lado argentino de Robert Pires

Afable como se mostró en cada visita a Argentina, Robert Pires brindó una entrevista en la que habló de las figuras más importantes del país. Desde Emiliano Martínez, enemigo N° 1 para los franceses tras la final del mundo en Qatar 2022, hasta su amigo Juan Román Riquelme, pasando por Marcelo Gallardo y hasta Diego Maradona, con quien tuvo varios encuentros.

“A nosotros nos molestó un poco, pero el que gana hace lo que quiere. Emiliano mentalmente es muy bueno”, fue el reconocimiento en TyC Sports para el Dibu, que quedó marcado no solo por la pelota que le desvió a Kolo Muani en el tiempo de descuento de la prórroga en Doha, sino por el juego psicólogico que llevó a cabo con los ejecutores galos en la tanda de penales y las posteriores cargadas con un bebé con el rostro de Mbappé.

Sobre Gallardo, contó una intimidad: “Lo conozco un poco, sé de su trabajo con River Plate y que estaba a punto de fichar con el Chelsea. Tiene que venir acá a Europa, no sé dónde, Francia, Inglaterra o España, porque a mí me gusta su manera de manera el equipo y su estilo de jugar al fútbol”.

La respuesta en la que más se explayó fue al referirse a Riquelme: “Me invitó un asado y me lo ha hecho él. Estuvo buenísimo (se besa los dedos). Comimos el asado, estuve con ellos, hablamos de fútbol y lo pasé fenomenal”. Sobre el Román futbolista, recordó: “Mucha calidad, el balón no lo pierde, es increíble. Tuve la mala suerte de que solo coincidimos seis meses en Villarreal, pero fue una persona muy buena conmigo y la calidad del pase, el control... Es un fenómeno. Para mí uno de los mejores argentinos que vi jugar”.

Robert Pires se entrevistó con Riquelme y Gallardo en su última visita a Argentina el año pasado

Al mismo tiempo, abordó su faceta como dirigente en el Xeneize: “Está enamorado de Boca Juniors. Es mi amigo, no sé si lo hace bien o mal, pero el año pasado ganaron la liga. Cuando ganas es que estás haciendo las cosas bien. Claro que se puede criticar su manera de manejar Boca, el equipo o la plantilla, pero al final el resultado final es que está ganando y eso para mí es lo más importante. Cuando se habla de fútbol con Román, cuidad porque sabe mucho”.

Y reveló el insulto cómplice que el ídolo argentino le dedicó en el partido de leyendas del Villarreal: “Me ha dicho ‘puto francés, qué calidad tienes, eh’. Yo le dije que sí, creo que un poco”.

SUS ENCUENTROS CON DIEGO MARADONA

· “Tuve la suerte de estar varias veces con él. Lo vi levantar la Copa del Mundo y era como un sueño para mí. Cuando lo entrevisté le agradecí y le dije que era un fenómeno, uno de los mejores del mundo. Él me dijo que yo era mejor que él. Me reí y le dije que era imposible”.

· “El estadio que más me gustó en Argentina fue la de Argentinos Juniors. Llegué ahí y se nota, los pelos se me levantaron, es increíble. No es el tema del ruido o de la afición, se llama la cancha Diego Armando Maradona. Cuando eres futbolista y se habla de Maradona tiene un sabor diferente”.

