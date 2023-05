Preocupación en Chile por la salud de Jorge Valdivia: quedó internado en una clínica psiquiátrica con pronóstico reservado

El ex futbolista internacional Jorge Valdivia quedó internado en una clínica psiquiátrica y generó preocupación en Chile

Jorge Valdivia volvió a ser noticia, nuevamente por cuestiones ajenas al fútbol. El ex jugador de la selección de Chile quedó internado en una clínica psiquiátrica tras sufrir una crisis nerviosa. El histórico de La Roja de 39 años se dirigió por sus propios medios a la clínica donde actualmente es tratado y cuyo pronóstico es reservado.

No es la primera vez que el Mago aparece en las primeras planas de los diarios, ya que poco tiempo atrás fue protagonista de una escandalosa separación de su esposa Daniela Aránguiz. Además, quedó envuelto en una gran polémica por una relación amorosa con una importante diputada nacional, Maite Orsini, quien a su vez lo habría intentado beneficiar en un hecho policial sufrido en un control de identidad en enero pasado.

Jorge Valdivia quedó envuelto en un escándalo amoroso por su relación paralela con la diputada nacional Maite Orsini

Según indicaron medios locales, el ex futbolista que abandonó la práctica deportiva hace un año por cuestiones personales, sufrió un ataque de pánico sumada a una crisis nerviosa el pasado viernes. Muy agitado, decidió trasladarse inmediatamente a la Unidad Psiquiátrica de la Clínica de la Universidad Católica donde se le suministró fármacos ansiolíticos y pudieron estabilizarlo. A la espera del parte médico, el primer diagnóstico da cuenta de un estado de depresión por lo que es evaluado minuto a minuto.

El ex Colo Colo, Palmeiras, Rayo Vallecano, entre otros clubes, y ex campeón de la Copa América 2015, quedó internado durante todo el fin de semana. Junto al ex futbolista y actual comentarista de ESPN y Radio ADN se encuentra su ex pareja, Daniela Aránguiz, quien publicó unas emotivas palabras en sus redes sociales.

La historia que compartió Daniela Aránguiz, ex pareja de Jorge Valdivia (Instagram)

“Aunque no estemos juntos como pareja, quiero que sepas siempre voy a estar para ti. Crecimos juntos y te voy a amar por el resto de mi vida, de una manera distinta, pero es amor”, escribió la modelo e influencer en una historia de Instagram. Junto al mensaje compartió una foto de la pareja vestidos de blanco y que serían en plena celebración del Año Nuevo 2023. Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz se distanciaron el año pasado y luego de una relación de más de 17 años, con dos hijos en común.

Anteriormente, Daniela Aránguiz había dejado entrever la ruptura definitiva con la siguiente publicación. “Hoy es un momento doloroso para mi corazón (...) Hoy decidí a no mirar nunca más para atrás. Me saco la armadura por que ya me pesa, estoy cansada, ojalá las heridas no demoren en cicatrizar”.

La última publicación de Jorge Valdivia en las redes sociales

En tanto, la última publicación del Jorge Valdivia había sido el pasado 1 de mayo, cuando subió una foto a su cuenta de Instagram junto a varios amigos tras un encuentro de pádel. El 1 de julio de 2022, el Mago había anunciado su adiós definitivo al fútbol profesional con 38 años. “Me cansé, ya fue suficiente. Tengo decidido dejar de jugar. Fueron muchos años de sacrificio y todavía estoy joven para hacer otro tipo de cosas”.

