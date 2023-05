Escándalo en el festejo del Barcelona campeón de España: los jugadores tuvieron que huir del campo ante la estampida de la afición del Espanyol

La estampida del plantel de Barcelona al ver la invasión de campo de la afición del Espanyol

Una situación inquietante se vivió en el RCDE Stadium: Barcelona goleó 4-2 al local Espanyol en el clásico y se consagró campeón de la Liga de España con cuatro fechas de antelación. Más, el conjunto dirigido por Xavi Hernández celebró por primera vez en el máximo certamen local desde la partida de Lionel Messi. En ese contexto, tras el pitazo final, los futbolistas se unieron en un abrazo y montaron una ronda en el centro del campo, sin burlarse de sus adversarios, casi inocentemente. Lo que no esperaban era la reacción de los ultras periquitos...

Te puede interesar: Barcelona venció 4-2 al Espanyol en el clásico y ganó su primera Liga desde la salida de Lionel Messi

Mientras cantaban y bailaban por la estrella N° 27 en Liga para el Blaugrana, algunos de los protagonistas comenzaron a observar de reojo lo que ocurría en las graderías. Cuando advirtieron que algunos aficionados ya habían saltado al césped y se dirigían a su posición, se pasaron la voz y las imágenes mostraron una verdadera estampida hacia el vestuario donde, ya a cubierto de los violentos, Lewandowski, Busquets -que juega sus últimos partidos en el club- y compañía pudieron continuar con los festejos que habían quedado truncos.

Los ultras no quedaron contentos con no haber podido enfrentar a los futbolistas rivales, que se impusieron con dos goles del citado polaco, uno de Alejandro Baldé y otro de Jules Koundé (Javi Puado y Joselu gritaron para los dueños de casa). En consecuencia, comenzaron a hacer destrozos, lanzando sillas y hasta uno de los bancos de suplentes. Con el correr de los minutos, los agentes de seguridad lograron aplacar los ánimos, pero no el tenor del escándalo transmitido en vivo para todo el mundo.

Te puede interesar: El discurso completo de Lionel Messi tras ser elegido mejor deportista del año: el guiño al Barcelona y la dedicatoria para Argentina

Vale recordar que el Espanyol se encuentra anteúltimo en la tabla de posiciones, en zona de descenso y a cuatro unidades de la salvación (el último que sostiene la categoría es el Valladolid). Ese contexto deportivo elevó la temperatura en el recinto, aunque de ninguna manera justifica el accionar de los violentos.

* El inicio de los festejos del Barcelona antes de la barbarie

Te puede interesar: “Como jugador y persona sos un 10″: la emotiva carta de Messi a Sergio Busquets por su salida del Barcelona

Noticia en desarrollo...