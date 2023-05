El inédito video de la charla que tuvieron Chiquito Romero y Palavecino luego del bochornoso final del Superclásico

Chiquito Romero y Palavecino hablan después de la gresca

El último Superclásico seguramente será inolvidable por el resultado agónico pero fundamentalmente por los disturbios que se ocasionaron por el festejo de gol de Agustín Palavecino, quien se acercó hasta la posición de Nicolás Figal y gritó prácticamente en su rostro. Esta actitud generó el repudio instantáneo de Sergio Romero, quien salió eyectado de su valla tras el tanto convertido de penal por Miguel Borja e increpó al 8 riverplatense. Una cámara de la transmisión oficial mostró que luego de la gresca generalizada, se “amigaron”.

El primer plano de la lente de TNT Sports muestra a un Chiquito Romero con actitud conciliadora intentando explicarle su reacción a Palavecino, que inmediatamente después de su reacción se mostró arrepentido. Así lo declaró de forma personal ante los medios: “Después de ver los videos y toda la locura que fue quiero decir que estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad que sucediera. Después cuando me cayó la ficha en el vestuario, porque no pude ver el final por haber sido expulsado, me pregunté para qué lo hice, porque estos partidos son únicos y más cuando ganás esta clase de clásicos con tu gente. Estoy contento, pero arrepentido”.

En tanto, Martín Demichelis también confesó lo que habló en el momento del bochorno con su dirigido: “Me pidió disculpas porque creía que lo podían expulsar. Le agradezco porque mostró la hombría que tiene. Enseguida supo que se había equivocado y salió a pedir disculpas. Agustín es un gran chico y supo que estaba equivocado”.

Así como se ve en las imágenes, el propio Borja manifestó la agradable sensación que le dejó el guardameta xeneize: “Enfrenté a un gran arquero, sabemos la talla que tiene, y quiero resaltar a la gran persona que es dentro del campo de juego, y cómo se manejó en un momento tan clave y cómo le habló a Pala (Palavecino). Eso habla de la grandeza de un jugador”.

Vale mencionar que tanto Palavecino como Ezequiel Centurión y Elías Gómez fueron expulsados por Darío Herrera (parado para la próxima fecha por su desempeño en el River-Boca), mientras que por el lado de Boca vieron la roja Nicolás Valentini, Equi Fernández y Miguel Merentiel. Los jugadores restantes que participaron de la trifulca no recibirían sanciones.

