Pablo Solari habló del penal que definió el Superclásico: por qué para él no hay dudas de que hubo infracción

El extremo aseguró que la infracción de Sández estuvo bien cobrada por Darío Herrera

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors que se disputó en el estadio Monumental estaba destinado a terminar en un empate sin goles. Sin embargo, cuando comenzaba a consumirse los minutos adicionales de la segunda mitad, Agustín Palavecino lanzó un centro al área que Pablo Solari anticipó para que Agustín Sández le cometiera penal. Darío Herrera no dudó ni un segundo y Miguel Borja intercambió la pena por gol para estampar el 1-0 final para festejo del público de Núñez.

El futbolista del Millonario fue consultado por la patada que lo derribó dentro del área defendida por Sergio Romero y explicó su perspectiva. “Para mí fue penal, queda evidenciado en las reacciones que tienen los jugadores de Boca. Cuando pasa esa jugada, Sández se agarra la remera y otros se agarraron la cabeza. Queda evidenciado que obviamente fue penal y lo vieron hasta ellos”, explicó en charla de TyC Sports. Y cerró la polémica: “Obvio fue contacto, es penal. Él no me ve, yo vengo desde atrás, él nunca toca la pelota tampoco. Así que no hay mucha que dar”.

El colombiano Borja, que había ingresado a los 79′ en lugar de Esequiel Barco, aprovechó la oportunidad y abrió el pie para engañar a Sergio Romero que voló hacia su palo derecho. Mientras celebraba el Colibrí en uno de los córners, Agustín Palavecino festejó en la cara de Jorge Figal y se desató la pelea entre los jugadores de ambos equipos.

* La jugada del penal y el gol de Miguel Borja

Vale recordar que del lado del Xeneize, fue Chiquito el primero en referirse al respecto. “La jugada del penal fue muy dudosa. Le pregunté al árbitro y me dijo que fue un claro penal. Le digo, ‘tenés el VAR, podés consultar’. En ningún momento lo consultó y se quedó con lo que él vio. Viendo la jugada, no fue un penal cobrable. Hubo un mínimo roce y no debería haberse cobrado nunca. Lo raro de esto es que el VAR no haya llamado. No es que fue una jugada en la que al jugador de River le hayan volado la pierna. Voy y le pregunto y me dice ‘me toca’. Y se toca la canillera. Eso no es penal. Nos vamos con mucha bronca”, afirmó Chiquito en charla con los medios presentes.

Además, Jorge Almirón fue consultado en los pasillos del estadio Monumental y respondió dos veces con gestos negando la existencia de un contacto dentro del área. Darío Herrera finalmente fue parado por Federico Beligoy para la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol por el mal arbitraje en el Superclásico. El juez había pujado con Yael Falcón Pérez (representante de Argentina en el Mundial Sub 20 que comienza el 20 de mayo) y Facundo Tello (dirigió en el Mundial de Qatar) por quedarse con la conducción del River-Boca, pero su labor terminó siendo deficiente.

