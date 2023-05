Carlos Tevez, exclusivo con Infobae: el polémico penal en el Superclásico, cómo ve a Boca y su metamorfosis de jugador a técnico

Carlos Tevez y una entrevista exclusiva con Infobae (Gastón Taylor)

Carlos Tevez fue la figura estelar de la 15° edición de la “Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes” y se hizo un espacio para dialogar en exclusiva con Infobae. Además de su metamorfosis de jugador a entrenador, habló de sus proyectos como estratega y no evadió referirse al presente de Boca Juniors con opinión incluida del polémico penal que se sancionó en el último Superclásico que ganó River en el Monumental.

Te puede interesar: Carlos Tévez nombró a Luis Advíncula para explicar la notable mejoría de Boca Juniors

“Este evento es importante para mí, más en lo personal que otra cosas. Viniendo de donde vengo y como siempre digo, no ser ejemplo pero sí tratar de inspirar a jóvenes líderes para seguir su sueño y crear oportunidades, que es lo más importante”, expresó el Apache, que asistió acompañado de su esposa Vanesa, una de sus hijas y gente cercana a su círculo íntimo. En esto también hizo hincapié: “La familia para uno es todo. Los argentinos somos muy familieros y esa es la esencia que no tenemos que perder. Me venía preparando para el retiro, pero es difícil porque tenés mucho más tiempo y la cabeza mucho más libre. Hoy al ser entrenador tenés otros objetivos, otras cosas, hay que seguir estudiando y perfeccionándose cada día porque hoy sos líder”.

En más de una ocasión, Carlitos había asegurado que nunca había querido ser ejemplo de vida de nadie y aunque el destino lo puso en ese lugar él tiene las cosas claras: “Me gusta inspirar a la gente a pensar que se puede, pero yo soy ejemplo de mis hijos. Esa te la tomo y me hago responsable. Puedo ser una gran inspiración de los chicos que ven a uno para que sepan que se puede. Ahí sí me hago responsable de lo que me toca. Eso lo llevo muy bien y mi historia misma cuenta y me hace responsable de ponerme ahí arriba”.

El Apache fue la personalidad destacada en la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes (Gastón Taylor)

—¿Cuánto cambió de tu liderazgo como capitán de un equipo a entrenador?

Te puede interesar: Bajo la atenta mirada de Carlos Tevez, Almagro dio el golpe y eliminó por penales a Unión: así está el cuadro de la Copa Argentina

—Cambia muchísimo, es totalmente otro liderazgo, es otra la preparación para ser líder y es fundamental. Por eso uno se preparó y estudió, para poder ser líder de otra manera. Hoy siendo técnico sos líder emocional, en lo personal, es muy importante. Y te puedo hablar de liderazgo en un montón de formas. Es muy difícil, pero liderar con ejemplos es otra forma de liderar. Es depende de cómo uno quiera liderar.

—¿Te seguís preparando después de lo que fue tu experiencia en Central? ¿Qué balance hiciste?

Te puede interesar: Un ex jugador de Manchester City contó el día que Tevez se tomó a golpes con un compañero

—Uno viene preparándose, no solamente con la experiencia que uno tiene. Sí es una gran ayuda, pero no una preparación completa. Tampoco será el mismo Tevez de Central el que agarre otro club. Siempre voy a ir mejorando y así como fue la vida uno va mejorando y va siendo mejor entrenador y persona, va mejorando a traves del tiempo. Eso es lo más importante.

—¿Qué hace hoy el Tevez sin dirigir un equipo? El otro día fuiste a ver el partido de Copa Argentina entre Unión de Santa Fe y Almagro...

—Me interesó mucho Sebastián Méndez, me interesa mucho el perfil de entrenador que es. Uno va interiorizándose en distintos entrenadores y estudiándolos, distintas metodologías de trabajo. Seba me interesa muchísimo, entonces fui a verlo porque es un técnico al que le tengo mucho aprecio y sé que el trabajo que hace es muy bueno. Lamentablemente no le di suerte porque perdieron, pero me interesa mucho el perfil de entrenador que es Sebastián Méndez.

"¿El penal del Superclásico? El hincha de Boca te va a decir que no fue y el de River te va a decir que sí" (Gastón Taylor)

—En su momento hablaste de que te motivaba dirigir al Sub 20. ¿Te ves en un proyecto con juveniles o solo con mayores?

—Uno ya cuando está en este mundo que es el fútbol y entrenador es una etapa totalmente diferente a la de jugador. Te lleva mucho más tiempo saber de los jugadores. Me gusta mucho estudiar a los técnicos y tenés que estar en todo momento. Es lo más lindo de ser entrenador.

—¿Quién te inspiró a vos para ser entrenador?

—Tuve muchos. Es muy difícil. Tengo un poco de todos, cada uno tiene su mentalidad. Algunos me marcaron más que otros. Haría cosas de (Carlos) Bianchi, haría cosas de (Antonio) Conte, cosas de (Alex) Ferguson y al mismo tiempo tampoco haría algunas cosas que hacían ellos. Uno se va armando como entrenador y a medida que va pasando el tiempo haría cosas o no haría cosas que hice en Central, por ejemplo. Eso es lo que te da para seguir creciendo como entrenador y persona.

—¿Empezaste a entender cosas de los entrenadores que quizás antes no entendías cuando eras jugador?

—Hoy entiendo un poco más. Desde este lado entiendo un poco más el por qué y el para qué de algunos entrenadores. Hoy lo entiendo desde ese lado, pero también entiendo que al jugador hay que llegarle. Eso es lo que yo veo como entrenador. Muchos entrenadores a mí no me hacían llegar lo que hoy siente un entrenador. Y a veces también es tratar de hacerle entender al jugador que desde su postura el entrenador se está jugando muchísimo.

Tevez contó que tuvo propuestas para dirigir y espera un proyecto a su medida para tener su segunda experiencia como DT luego de Rosario Central (Gastón Taylor)

—Sé de tu amor incondicional por Boca. ¿Lo ves?, ¿tenés pensado volver a tu palco en la Bombonera?

—Sí, sí... A ver, hoy veo mucho más fútbol de lo que veía como jugador. Y obvio que lo veo a Boca, lo veo de otra manera. Lo veo desde otra perspectiva, de otra manera, tratando de sacar lo que era como hincha y lo que era como jugador. Totalmente diferente. Hoy lo veo más como entrenador, tratando de evaluar a cada jugador, al entrenador, ver por qué lo hizo, por qué hace un cambio, por qué hace otra cosa y lo veo desde ese lado.

—¿Fue penal el otro día de Sandez a Solari?

—Lo que pasa es que es lo mismo de siempre: el hincha de Boca te va a decir que no fue penal y el hincha de River te va a decir que sí. Es entrar en una polémica donde ya fue penal, ya fue gol, ya ganaron ellos y hay que acostumbrarse a eso. Algunas veces te toca ganar con una injusticia o ganar bien y a veces te toca perder con una injusticia o te toca perder bien.

—¿Tuviste propuestas para dirigir en Argentina? ¿Estarías dispuesto a dirigir afuera?

—Sí, tuve dentro de esta vorágine de entrenadores que van pasando y uno está tratando de acomodarse al sistema. Es muy difícil encontrar un proyecto serio, que de verdad quieran progresar como club, como institución, con los juveniles, con jugadores que están en la edad media o que están en las últimas. Tenés que acomodar todo eso en un solo club y se hace difícil. Hoy los dirigentes están en esa vorágine de ganar o te vas al descenso, de ganar o estás con los promedios y se hace difícil. Pero la verdad que estoy con ganas de dirigir y ganas de que llegue un proyecto serio. Ahí uno lo analizará y verá qué es lo mejor. Podría ser afuera, sí.

LA ENTREVISTA COMPLETA CON CARLOS TEVEZ

Entrevista completa con Carlos Tevez

Seguir leyendo: