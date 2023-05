Sergio Busquets anunció su salida del Barcelona tras 18 años con un emotivo mensaje: “Todo tiene un inicio y un final”

Busquets anunció que no continuará en el Barcelona

Llegó el día menos pensado por los fanáticos del FC Barcelona. Este miércoles 10 de mayo el experimentado mediocampista Sergio Busquets anunció que dejará el Fútbol Club Barcelona al final de esta temporada tras vestir la camiseta azulgrana durante 18 años.

Busi, de 34 años, comenzó su carrera en las categorías inferiores del conjunto culé en el 2005 y debutó con el primer equipo en 2008 de la mano de Pep Guardiola, el técnico que le dio una oportunidad única y siempre confió en él desde el primer minuto.

De Sabadell, al igual que su mentor Pep, se ganó el respeto de todo el mundo a base de buenos rendimientos, lo cuales también le permitieron llegar a ser Internacional con la Selección española y capitán de la misma tras la ausencia de Sergio Ramos en el Mundial de Qatar. Para ese momento, el futbolista ya sabía lo que era llevar la cinta ya que, tras la salida de Messi del Barça, ocupó ese rol en el equipo durante las últimas dos temporadas.

Sergio Busquets ayudó al Barcelona a ganar ocho títulos de La Liga, siete Copas del Rey, tres Champions League y tres Mundiales de Clubes. “Ha sido un honor, un sueño y un orgullo poder defender este escudo pero todo tiene un punto final”, dijo Busquets en una publicación de la red Instagram el miércoles.

El mensaje completo de Sergio Busquets con el que se despidió del Barcelona

Hola Culers, ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada con el Barcelona.

Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o lo seguía por la tele, siempre soñé con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Pero la realidad ha superado todo lo soñado.

Quién me iba a decir, cuando llegué siendo un juvenil, que iba a poder vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo, el club de mi vida, del cual he sido, soy y seré aficionado, socio, jugador, capitán y poder superar los 700 partidos.

Ha sido un honor, un sueño, un orgullo, lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años, pero todo tiene un inicio y un final, y aunque no haya sido una decisión fácil creo que ya ha llegado el momento.

Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer día hasta el que será el último. Trabajadores del club, fisioterapeutas, doctores, utileros, delegados comunicación, directivos, presidentes, staff, analistas, preparadores físicos y sobre todo a mis compañeros con los que he compartido miles de horas de convivencia, bromas, charlas, entrenos, partidos, alegrías, tristezas, celebraciones, todo.

También quiero agradecer a los socios y aficionados de todo el mundo que me han apoyado y dado su cariño durante todo este tiempo y como no, a mi familia, que siempre me ha apoyado en los momentos buenos y en los no tan buenos haciendo este camino el más especial y sacrificando muchas cosas para acompañarme y verme feliz.

Busquets alcanzó los 700 partidos en esta temporada (Reuters)

Busquets, que se retiró de la selección española de fútbol el año pasado, ha disputado más de 700 partidos con el Barcelona y tiene el récord de haber jugado en más Clásicos que ningún otro jugador, con 48 partidos contra el Real Madrid, rival histórico del Barcelona.

Esta temporada podría añadir otro título de liga a sus logros, ya que el Barcelona lidera la clasificación con 13 puntos de ventaja a falta de cinco partidos.

El programa El Chiringuito de Jugones ha informado de que Busquets ha aceptado una oferta del Al-Hilal saudita junto con Lionel Messi. Sin embargo, tras esta información, el padre de Messi, Jorge, afirmó a través de su cuenta de Instagram que el argentino no ha “firmado ni pactado” un acuerdo.

