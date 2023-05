El curioso argumento de Pep Guardiola para explicar por qué no hizo cambios en el empate entre Real Madrid y el Manchester City

El Real Madrid y el Manchester City empataron 1 a 1 en el partido de ida de las semifinales de la Champions League, que se jugó en el mítico Santiago Bernabéu de la capital española. El brasileño Vinicius puso en ventaja al vigente campeón de la competición continental, mientras que el belga Kevin De Bruyne empató para el equipo dirigido por el catalán Josep Guardiola, uno de los grandes ídolos del Barcelona, eterno rival del Merengue.

Te puede interesar: Los golazos de Vinicius y Kevin de Bruyne en el choque entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League

Lo llamativo fue que el gol del conjunto de Carlo Ancelotti llegó en el mejor momento de los Ciudadanos. Y el equipo británico llegó a la igualdad, cuando los ibéricos tenían el duelo controlado. “Fue un partido muy igualado. No ha cambiado la opinión que tenía del Madrid: es un equipo fantástico. Estamos en una eliminatoria que se decidirá en Manchester”, destacó Pep Guardiola luego del compromiso. Y argumentó: “No hay explicaciones para analizar lo que pasó. Es fútbol. Son partidos muy igualados, como ha sucedido el año pasado. Ahora debemos recuperarnos para preparar la Premier y la revancha contra el Madrid”.

Sobre el bloque defensivo que dispuso el elenco ibérico, el estratega con pasado en el Blaugrana advirtió que “los espacios entre Camavinga y Carvajal no fueron ocupados por los centrales, porque se quedaban con Erling (Haaland)”. “Erling tuvo que luchar con muy buenos defensores y esos espacios fueron ocupados por Valverde y Toni (Kroos). También estaba Modric que no nos permitió la creación de los espacios para el uno contra uno”, insistió el DT.

Te puede interesar: Guardiola: “No buscamos venganza; si seguimos llegando aquí, un día llegaremos a la final de la Champions y la ganaremos”

De cara a la revancha en el Etihad Stadium el entrenador del Manchester City confía en los antecedentes más cercanos. “El año pasado hemos jugado mejor en el partido de ida, cuando ganamos 4 a 3 y el Madrid salió más reforzado por el resultado que logró en Inglaterra. Nosotros sabíamos que íbamos a querer llevar la eliminatoria para el Reino Unido, porque será un encuentro terriblemente duro. Buscaremos defender mejor, ser más efectivos y tener mayor fluidez en el ataque”, analizó.

Como ha sucedido en más de una ocasión, Guardiola terminó el choque en el Santiago Bernabéu con los mismos once que salieron desde el principio. “Pensé que estaban bien los que estaban. Bernardo (Silva) y Jack (Grealish) fueron determinantes para retener el balón y darle continuidad al juego. El Madrid apela a la transición, especialmente con Rodrygo, Vinicius y Valverde, que son capaces de trasladar la pelota durante más de 40 metros. Si el partido se hubiese vuelto loco, nosotros no teníamos jugadores tan buenos con esas características. Por eso buscamos apelar a la pausa. También he pensado en hacer algún cambio, pero al final he decidido no hacerlo”, concluyó.

Te puede interesar: Real Madrid empató 1-1 con Manchester City en la ida de las semifinales de la Champions League

Por lo tanto, los fanáticos del City debieron reprimir sus deseos de ver en cancha a Julián Álvarez, Riyad Mahrez o Phil Foden, quienes podrían haber cambiado la ecuación del pleito.

El próximo miércoles 17 de mayo en el Reino Unido se resolverá la serie. Y el ganador buscará el título más importante del Viejo Continente frente al Inter o el Milan. Y todos quieren estar presentes en Estambul.

Seguir leyendo: