Jorge Messi desmintió los rumores en torno al futuro de Lionel: “No hay absolutamente nada con ningún club”

El padre de Messi desmintió un acuerdo con el fútbol de Arabia Saudita (REUTERS/Christian Hartmann/File Photo)

El mundo del fútbol está expectante para conocer cuál será el futuro de Lionel Messi una vez que termine de competir con el PSG. El rumor que surgió durante las últimas horas en la prensa en Europa sacudió el mercado: afirmaron que existía un supuesto acuerdo entre el rosarino y el fútbol de Arabia Saudita. Tanto la agencia AFP como el programa español El Chiringuito TV dieron a conocer que el astro rosarino iba a dejar Francia para jugar en el Al Hilal a cambio de un contrato récord. Sin embargo, Jorge Messi, el padre y representante del futbolista, desestimó esos rumores a través de un comunicado en sus redes sociales. “No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG”, dijo por intermedio de un texto que difundió desde su cuenta oficial de Instagram. “Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”, agregó.

Es importante señalar que la agencia de noticias francesa sostuvo que Messi jugaría para el equipo que dirige su compatriota Ramón Díaz tras un “enorme acuerdo”. Según el medio, un informante cercano a las negociaciones indicó que “el contrato es excepcional” y que “sólo estamos ultimando algunos pequeños detalles”.

En virtud de esta información, Jorge subrayó en su comunicado: “Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada”, citó.

Por último, apuntó contra los medios que lanzaron a rodar dichas versiones: “Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine sus ‘noticias’”.

Lionel junto a su padre, Jorge (Getty)

Después de volver a entrenarse con el París Saint Germain tras sus disculpas públicas por el viaje que realizó con su familia a Arabia Saudita en el marco de un acuerdo comercial con la oficina de turismo del país árabe, Messi fue galardonado con el premio Laureus como el mejor deportista 2023 en una velada que se llevó a cabo en la capital de Francia.

El delantero, de 35 años, se quedó con la estatuilla principal por segunda vez en la historia -la anterior fue compartida con Lewis Hamilton en la edición 2020- y superó a otros atletas de la talla de Kylian Mbappé, Rafael Nadal, Max Verstappen, el atleta Mondo Duplantis y Stephen Curry.

Comunicado de Jorge Messi sobre el supuesto acuerdo con el fútbol de Arabia Saudita

