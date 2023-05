Superclásico en la mira de la Justicia: las múltiples causas que se abrieron y las posibles sanciones

Piñas van, piñas vienen en el escandaloso epílogo del triunfo de River sobre Boca, que finalizó con siete expulsiones (@fotobairesarg)

El Superclásico dejó muchas polémicas en el campo de juego, pero también muchas causas abiertas en la Justicia. Es que antes, durante y después del partido pasó de todo en Núñez y la fiscal especializada en Eventos Masivos, Celsa Ramírez, tomó nota de cada acción y transformó eso en procesos judiciales que incluyen a directivos, jugadores, policías e hinchas. Algo así como el mapa completo de la organización del fútbol en la Argentina puesto en el banquillo de los acusados.

Por un lado, la fiscal imputó a Agustín Palavecino, Luis Vázquez y Marcos Rojo por distintas contravenciones. A los dos primeros les achaca haber realizado una incitación a la violencia por sus gestos descomedidos, en el caso del jugador de River hacia los rivales y en el de Boca hacia la parcialidad local. La sanción estipulada para ambos es una multa de 100.000 pesos o arresto de 60 días. Es probable que ambos decidan firmar una probation cuando sean citados a indagatoria dado que sus gestos quedaron a la vista de todo el mundo. Pero no serán los únicos: fuentes de la fiscalía le aseguraron a Infobae que ya pidieron por oficio todas las cámaras de seguridad del estadio y todas las de la filmación oficial del partido porque creen que hay más futbolistas que están en esa situación. Uno de los apuntados y que muy probablemente también termine imputado es Sergio Chiquito Romero, el arquero de Boca que se le va al humo a Palavecino cuando éste festeja cargando en la cara a Figal. Ahora bien, si es por los que participaron del tumulto, es probable que sea la mitad de cada plantel la que quede en la causa. “No lo descartamos”, dicen en la Fiscalía.

El otro que quedó imputado es Marcos Rojo, por ingresar sin autorización a lugares vedados, en este caso al campo de juego. Sinceramente la sanción es mínima: diez días de trabajo de utilidad pública o multa de 2000 pesos, todo también pasible de conmutar por probation. Pero acá viene la gran novedad: para la fiscalía, los jugadores de River que se treparon al alambrado para festejar también habrían violado este mismo artículo, que es el 111 de la ley contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Y pidieron las cámaras para imputarlos. De hecho, el primer apuntado es Enzo Pérez. Sería una sanción inédita en el fútbol argentino ya que nunca se sancionó en la Justicia a un jugador por ir a celebrar con los hinchas, pero en el Ministerio Público Fiscal afirman que esa zona está vedada para los futbolistas. Si avanzan, como es la idea, va a generar mucha polémica porque iría contra algo habitual en el fútbol y que es celebrado por propios y extraños.

Enzo Pérez también está en la mira de la fiscal por haberse trepado al alambrado para festejar con la hinchada

También el partido dejó diez detenidos. Nueve de ellos por los incidentes que se produjeron en los ingresos al Monumental a partir de las 17.10, cuando hubo orden de cerrar las puertas y varios hinchas que tenían su ticket se quedaron fuera. Algunos generaron incidentes y otros que habían ido directamente sin entrada a ver si podían colarse terminaron arrojando todo tipo de objetos contra la Policía, que hizo un barrido con camiones hidrantes, balas de goma y grupos de acción motorizados para dispersarlos y terminó apresando a nueve simpatizantes que en principio, por sus datos filiatorios, no tienen antecedentes ni pertenecerían a Los Borrachos del Tablón, la barra brava Millonaria, por lo que tras ser indagados serán liberados hoy a primera hora, aunque con un proceso judicial sobre sus espaldas por atentado y resistencia a la autoridad y daños.

El otro detenido es un presunto barra que fue atrapado con un pilón importante de entradas falsas. En este caso la pena también es multa o arresto y en este punto se conecta con otra causa abierta por la cantidad de gente que ingresó según la Justicia con entradas falsas lo que produjo dos hechos: que socios con carnet habilitado se quedaran afuera y que además hubiese, según los expertos de la Ciudad, exceso de aforo, lo que provocó que se le abriera una causa judicial a River. En el club aseguran que por molinete no pasaron más de 82.000 personas, pero la fiscalía pidió medidas de prueba porque suponen que el estadio estaba excedido en el número habilitado. “Hace rato que River viene con este tema”, dijo uno de los investigadores del Cuerpo de Policía Judicial a Infobae. A River también le podrían aplicar omisión de recaudos de seguridad que plantea hasta clausura del estadio pero no se llegará hasta este punto, sí a aplicar multa o que se resuelva una probation. Y por último, también se abrió un proceso por una denuncia contra policías que participaban del operativo y que según la misma hacían ingresar a turistas sin entradas previo cobrarles una buena suma de dólares. Porque si bien el partido terminó el domingo, el tercer tiempo se sigue jugando en la Justicia. Y daría la impresión que con tantos frentes abiertos, acá no hay vencedores ni vencidos. Acá perdieron todos.

