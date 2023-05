¿Burla encubierta a Boca Juniors? La publicación de Nacho Fernández tras el Superclásico que causó furor en los fanáticos de River Plate

(Nicolas Stulberg)

Ignacio Fernández celebró a lo grande el triunfo de River Plate ante Boca Juniors en el estadio Monumental. El mediocampista de 33 años, uno de los emblemas del conjunto Millonario, no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar sus sentimientos y que lo vean los casi 80 mil seguidores en su cuenta de Twitter (@nachof_26).

“La alegría es inmensa. Qué lindo ganar un Superclásico y en casa. Muy merecido por el gran trabajo de todos. ¡Vamos Millonario!”, fue el mensaje que compartió Nacho junto a cuatro fotos del partido y de los festejos por el triunfo por la mínima gracias al gol de Miguel Borja de penal.

El tuit de Nacho Fernández con una burla encubierta a Boca Juniors

Sin embargo, fue un detalle el que causó furor en los fanáticos de River Plate, que rápidamente lo notaron. El mismo se debe a la hora de publicación, en clara alusión a la final de la Copa Libertadores que River Plate le ganó a Boca Juniors en Madrid: 9.12. La publicación tuvo una gran repercusión con más de mil retuits, 15 mil me gusta y cientos de comentarios.

Las reacciones de los fanáticos de River Plate al tuit de Nacho Fernández

Nacho Fernández, quien estuvo en aquella gesta en España y fue pieza fundamental durante todo el maravilloso ciclo de Marcelo Gallardo, tuvo un gran desempeño ante Boca Juniors en la tarde de domingo. Fue el primero en llevar peligro y de no ser por una gran volada de Chiquito Romero, anotaba el primero tras una excelente jugada personal. Luego, se hizo dueño de los movimientos de ataque de River Plate y aportó su incansable entrega.

Los fanáticos millonarios deliraron con el Superclásico ganado a Boca Juniors. Al cotillón habitual y la fiesta en cada partido, le sumaron un telón nuevo con la figura de la camiseta de River Plate, junto a la leyenda “El más gr4nde de la historia”, con clara referencia a las cuatro Copas Libertadores. Y por supuesto, el parche de campeón de aquella campaña de la edición 2018.

El telón nuevo que mostraron los hinchas de River Plate ante Boca Juniors (Fotobaires)

El partido tuvo todos los condimentos y el folclore fuera del campo de juego. Sin embargo, adentro el encuentro fue subiendo su temperatura, producto del mal arbitraje de Darío Herrera a quien el Superclásico se le fue de las manos. En el final, un polémico penal sancionado por falta de Agustín Sández sobre Pablo Solari en el descuento y el gol que anotó Miguel Borja de pena máxima que desató una batalla campal por el gesto provocador de Agustín Palavecino a Nicolás Figal.

”Estoy contento con la victoria y más en un Superclásico, pero mirando todo lo que pasó estoy arrepentido de lo que hice y por lo que se generó. No había necesidad pero recién me cayó la ficha en el vestuario”, indicó Palavecino en declaraciones a TyC Sports sobre lo que vivió en el triunfo frente a Boca Juniors. ”Vi lo festejos en el vestuario y ahí me cayó la ficha de lo que hice, porque me perdí todo por eso y tengo arrepentimiento, pero bueno igual estoy feliz por el equipo, por la gente y por el triunfo”.

El volante de River Plate se refirió a su actitud en el Superclásico ante Boca Juniors

Respecto de las razones de su reacción, Palavecino destacó: “Se había hablado mucho en la semana, veníamos de un golpe duro y eran una mezcla de sensaciones, pero más que nada no me supe controlar y no es la imagen que queremos dar en River. Hay un camino marcado y hay que seguir por ahí, no es un buen ejemplo lo que hice”, remarcó. Sobre lo que dijo Enzo Pérez y el DT Martín Demichelis, contó: “Hoy lo hablé con Enzo a la mañana y me disculpé, lo mismo que con Martín (Demichelis) a quien le dije que estaba arrepentido”.

