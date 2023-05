Un campeón del mundo con Boca Juniors salió al cruce de Demichelis: “La canchereó, le agarró el virus de Palavecino”

La crítica de Cristian Traverso a Martín Demichelis por sus declaraciones en contra de Nicolás Figal luego del Superclásico

El Superclásico con final caliente dejó tela para cortar y este lunes un ex campeón del mundo con Boca Juniors salió al cruce del entrenador de River Plate, Martín Demichelis. Se trata de Cristian Traverso quien criticó al DT millonario por sus comentarios sobre Nicolás Figal. Al ex volante central no le gustó la actitud del estratega y comparó su reacción con la de Agustín Palavecino, quien le gritó el gol a dos rivales y admitió sentirse arrepentido por su actitud.

En la conferencia de prensa a Demichelis le preguntaron por las declaraciones previas al encuentro de Figal y el DT respondió con todo: “Para muchos, seguramente fue una chicana. Para mí, habló con muchísimo respeto. Porque dijo ‘Vamos a ir a ganar a Chile y hacer un buen partido en el Gallinero’. Ni siquiera hicieron un buen partido, y después le faltó el respeto a uno de los estadios más maravillosos del mundo, que cada partido que se juega vienen 85 mil personas. Fue irrespetuoso con el adjetivo calificativo que le puso a este estadio, el más grande de Sudamérica a nivel clubes.

Luego de escuchar al entrenador de River Plate, Traverso, actual panelista en TyC Sports, sentenció: “Demichelis la canchereó. Le agarró el virus de Palavecino. Esto da vuelta muchachos. No me gusta que la cancheree. Sabés cómo tiene que decir, ‘bueno muchachos, problema de Figal. River jugó de esta manera’. Hoy vine mal”.

Además, comparó la reacción de Demichelis con Marcelo Gallardo: “El anterior entrenador hubiera dicho ´yo me dedico a hablar del equipo’”. El ex futbolista que fue campeón mundial con Boca Juniors en 2000 agregó: “Yo si soy él (Demichelis), me ocupo de mi equipo y listo. Porque hasta acá la está canchereando”.

“Mirá que yo, así como lo defendí cuando lo cacheteó varias partes del periodismo, porque era nuevo, porque venía de Alemania. Kudelka lo criticó y luego le pidió disculpas. No escuché a nadie del periodismo pedirle disculpas a Demichelis”, recordó el ex jugador surgido de Argentinos Juniors. A su vez, entendió de alguna manera a Palavecino y Demichelis “tenían algo adentro y por eso la reacción de Palavecino y está bien su reacción”. Sin emabrgo, esgrimió: “Después hay que bancársela”.

Traverso jugó seis temporadas en Boca Juniors, de 1997 a 2002 y luego la 2004/2005. Se destacó en la primera etapa de Carlos Bianchi como director técnico del club. Ganó cuatro títulos internacionales, la Copa Libertadores (2000 y 2001), la Copa Intercontinental (2000) y la Copa Sudamericana (2004). En el ámbito local se consagró en dos Torneos Apertura (1998 y 2000), y un Clausura (1999).

Este domingo, River Plate derrotó 1-0 a Boca Juniors en partido que terminó en escándalo por los incidentes y siete expulsados luego del agónico gol de Miguel Borja tras un polémico penal sancionado por Darío Herrera, de muy mala labor. Con este triunfo, el elenco a cargo de Demichelis se afirmó en la cima de la tabla de la Liga Profesional.

