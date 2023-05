Pep Guardiola volvió a dejar a Julián Álvarez sentado en el banco de suplentes y estallaron los memes

La primera semifinal de Champions League entre Real Madrid y Manchester City terminó igualada 1 a 1. Este empate dejó la serie abierta de cara a la revancha que se llevará a cabo el miércoles 17 de mayo en el estadio Etihad de la ciudad de Manchester. La segunda llave de semifinales se disputará este miércoles con el Superclásico italiano entre Milan e Inter. Mientras que la final de la Liga de Campeones 2022/2023 se llevará a cabo el 10 de junio en el Olímpico de Estambul, en Turquía.

Los goleadores del encuentro que se llevó a cabo en el Santiago Bernabéu de la capital española fueron el brasileño Vinicius Jr. para el vigente campeón, mientras que el belga Kevin De Bruyne empató para el equipo dirigido por el catalán Josep Guardiola, uno de los grandes ídolos del Barcelona, eterno rival del Madrid.

Y justamente, Pep fue uno de los blancos elegidos por los usuarios de las redes sociales. ¿El motivo? Que volvió a no realizar variantes en el partido, pese a que por reglamento puede hacer cinco si quisiese. Por ello, estallaron los memes al término del encuentro con el principal foco en el campeón mundial con Argentina, Julián Álvarez.

La explicación de Guardiola sobre su decisión de no hacer cambios.

“Pensé que estaban bien los que estaban. Bernardo (Silva) y Jack (Grealish) fueron determinantes para retener el balón y darle continuidad al juego. El Madrid apela a la transición, especialmente con Rodrygo, Vinicius y Valverde, que son capaces de trasladar la pelota durante más de 40 metros. Si el partido se hubiese vuelto loco, nosotros no teníamos jugadores tan buenos con esas características. Por eso buscamos apelar a la pausa. También he pensado en hacer algún cambio, pero al final he decidido no hacerlo”, fue el curioso argumento de Guardiola.

Si bien entre los relevos encontraban jugadores de grandísimo nivel en la ofensiva como Phil Foden y Riyad Mahrez, los cibernautas, sobre todo argentinos, hicieron mención en la Araña por dos motivos puntuales: que estuvo en el Santiago Bernabéu en la histórica final de Copa Libertadores que River Plate le ganó a Boca Juniors en 2018 y porque la última semifinal del delantero de 23 años fue durante el Mundial de Qatar, donde brilló con dos goles en el triunfo de Argentina ante Croacia.

Por supuesto, los memes también estuvieron relacionados con la férrea marca del defensor alemán del Real Madrid Antonio Rüdiger, quien prácticamente anuló al delantero estrella del Manchester City, el noruego Erling Haaland. Además, el francés Eduardo Camavinga fue muy destacado por su entrega y sobre todo por la corrida y asistencia a Vinicius Jr. en la apertura del marcador para el conjunto blanco.

La practicidad de los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti prevaleció ante el juego habitual del puntero de la Premier League, que no capitalizó las situaciones que se le presentaron. Por eso el entrenador italiano también fue destacado en las redes sociales, en detrimento de Pep Guardiola.

Los mejores memes que dejó la decisión de Pep Guardiola de no hacer cambios ante el Real Madrid:

