San Lorenzo, sede los entrenamientos del Mundial Sub 20: las remodelaciones que implementó la FIFA en las canchas de Ciudad Deportiva

Una de las canchas de la Ciudad Deportiva de San Lorenzo de Almagro

Después de 22 años, Argentina fue seleccionada como anfitriona para el Mundial Sub 20, luego de que la FIFA le quitara el derecho a Indonesia para organizar dicho evento. En ese contexto, los estadios que albergarán la cita mundialista serán el Único Diego Armando Maradona de La Plata, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Bicentenario de San Juan y el Malvinas Argentinas de Mendoza. El torneo se jugará entre el 20 de mayo y el 11 de junio con la participación de 24 seleccionados nacionales, entre ellos, el comandado por Javier Mascherano. Las sedes de entrenamientos serán dos: el complejo de Argentinos Juniors en Bajo Flores y la Ciudad Deportiva de San Lorenzo de Almagro.

Te puede interesar: Mascherano rompió el silencio tras el Sudamericano: la charla clave con Scaloni para su continuidad y por qué Garnacho no jugará el Mundial

En el complejo anexo al estadio Pedro Bidegain se entrenarán ocho elencos juveniles: Inglaterra, Túnez, Uruguay, Irak, Senegal, Brasil, Israel y Nigeria, integrantes del grupo C y E, divididos en dos turnos, por la mañana y la tarde. Allí, los seleccionados ocuparán una sola cancha de las seis que integran dicho complejo, y empezarán a trabajar a partir del 10 de mayo, y hasta que concluya sus participaciones en la Copa del Mundo juvenil.

Cuando el Ciclón recibió la confirmación de que sería escenario de entrenamientos, celebró con un comunicado oficial en sus redes sociales: “Esta distinción es un reconocimiento a la trayectoria e infraestructura que cuenta nuestra institución, que ha formado a grandes figuras del fútbol nacional e internacional a lo largo de su historia”.

Te puede interesar: FIFA publicó un anticipo de la canción que sonará durante el Mundial Sub 20 de Argentina

La mayoría de las federaciones tienen decidido hacer base en Buenos Aires aunque les toque jugar en el Interior del país. De igual forma, los mismos equipos repartirán sus trabajos entre el predio Azulgrana y el CEFFA, el novedoso centro de entrenamientos que el Bicho inauguró a mediados de 2021 y que se encuentra a apenas unas cuadras.

El Mundial Sub 20 se disputará entre el 20 de mayo y el 11 de junio

Según pudo averiguar Infobae, como contraprestación, la casa madre del fútbol mundial se hizo cargo de mejoras que incluyeron el resembrado de la cancha 1 de la Reserva, que hace un par de días recibió la colocación de semillas especiales, que trajeron desde Suiza los enviados de la FIFA. Al mismo tiempo, implementaron mayor seguridad en las instalaciones del predio, como así también en los alrededores del mismo.

Te puede interesar: Óscar Cortés no irá a la Copa Mundo con la selección Colombia : Millonarios anunció que no lo prestará

En consecuencia, la Ciudad Deportiva cumple con todos los requisitos que exige un torneo internacional de semejante magnitud como el terreno de juego óptimo, los vestuarios, las instalaciones médicas, seguridad dentro y fuera del recinto, y espacios de estacionamientos.

Hoy en día, el complejo deportivo cuenta con seis canchas, cuatro de pasto sintético y dos de hierba natural. Habitualmente, es utilizado para que entrenen y compitan las Divisiones Inferiores y las categorías infantiles, más el plantel de Primera comandado por Ruben Darío Insua, que durante el Mundial no se verá afectado al trabajo diario, ya que podrá utilizar la cancha auxiliar.

En el plano deportivo, San Lorenzo aportará un juvenil al seleccionado sub 20 argentino, de los 21que integran la lista definitiva designada por Mascherano. Se trata de Agustín Giay, formado en la cantera. Su presencia no es ninguna sorpresa, ya que llegó a ser el capitán del elenco campeón del Torneo de L´Alcudia 2022, anotando un gol en la final contra Uruguay en el triunfo por 4 a 0.

El mediocampista de 19 años se sumará el martes a los entrenamientos del equipo nacional, ya que fue autorizado por el cuerpo técnico Albiceleste a jugar con San Lorenzo frente a Defensa y Justicia, encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol. A partir de ese día, se perderá, de mínima, los encuentros contra Banfield, Barracas Central y Central Córdoba de Santiago del Estero. Mientras que por Copa Sudamericana, se ausentará ante Fortaleza en Brasil y frente a Palestino en el Nuevo Gasómetro, en caso de que el seleccionado acceda a instancias finales del Mundial.

Otra de las postales para observar cómo está quedando una de las canchas de la Ciudad Deportiva de San Lorenzo

¿Quién es Agustín Giay?

El futbolista nació el 16 de enero del 2004 en San Carlos Centro, en el corazón de la provincia de Santa Fe. Con apenas tres años, arrancó su carrera en Unión Progresista de su ciudad natal. Luego, tuvo un paso por Argentino de San Carlos, en donde dejó gratos recuerdos.

Su buen nivel en Argentino, hizo que el buscador de talentos, Flavio Rocca, ponga los ojos en él y sea el encargado de acercarlo al club de Boedo para una prueba a los 13 años. A esa edad, partió solo rumbo a Buenos Aires -dejando en Santa Fe a su papá Maximiliano, a su mamá Lorena y a sus hermanos Ignacio y Nicolás- para sumarse a las juveniles y vivir en la pensión de la institución. “Él siempre quiso ser futbolista y un día nos dijo que se iba a San Lorenzo y lo acompañamos”, describió en su momento su padre, quien también fue jugador profesional en la entidad que vio nacer futbolísticamente a sus tres hijos.

Durante su paso por las inferiores, Giay se coronó campeón en la Novena División que dirigía Rocca. Al mismo tiempo que entrenaba por las mañanas en Ciudad Deportiva, por las tardes cursaba el secundario en la Escuela N° 6 de Bajo Flores, donde llegó a recibirse hace un par de años. Y cuando le quedaba tiempo libre, aprovechaba para ir a pescar junto a familiares y amigos, y disfrutar uno de sus hobbies.

Producto de su buen andar en el Ciclón, fue convocado a los seleccionados juveniles desde muy temprano. En abril de 2019, formó parte del Sub-15 dirigido por Alejandro Saggese, que se consagró campeón de la Copa Vlatko Markovic en Croacia. Además, fue dirigido por Pablo Aimar en el Sub-17, que disputó el Sudamericano 2019 en tierras guaraníes.

Pero su relación con la Celeste y Blanca tuvo mayor notoriedad cuando en marzo del año pasado, fue parte del grupo de sparring que entrenó con la selección mayor de Lionel Scaloni, que se preparó para disputar las últimas fechas por Eliminatorias, de cara a Qatar 2022. Durante esa semana, en el Predio de la AFA en Ezeiza, Giay tuvo que marcar a Lionel Messi.

El amistoso encuentro entre Agustín Giay y Lionel Messi

“No podía creer lo que me estaba pasando. Messi, el más grande de todos, me vino a saludar. Le dije ‘Hola Leo’ y luego no me salieron las palabras. Es imponente su presencia. Me llamó la atención lo atento que es, y siempre está con una sonrisa. Es mi ídolo”, contó sobre el encuentro que tuvo con el astro.

El 12 de septiembre de 2020, Giay firmó su primer contrato profesional, por cuatro temporadas, hasta diciembre de 2024. Todavía no había debutado en Primera, pero ya se destacaba en la Reserva comandada por Leandro Pipi Romagnoli. En abril de 2022, el entrenador interino, Fernando Berón, que ocupó el cargo tras la salida de Pedro Troglio, lo mandó a la cancha como titular ante Unión, por la fecha 11 del torneo doméstico. El juvenil ocupó el puesto de carrilero por derecha en una línea de cinco en el fondo, posición en la que el Gallego Insua lo sigue utilizando.

Hoy, el mediocampista se transformó en una pieza inamovible en el equipo Azulgrana. Solo se ausentó frente a Argentinos Jr. y a Estudiantes de La Plata debido a su participación en el sudamericano juvenil de Ecuador. Hasta acá, jugó 32 partidos oficiales y marcó un solo gol, el empate parcial ante Boca en el Nuevo Gasómetro, que terminó con triunfo local por 2 a 1. En aquel encuentro, que significó su estreno en la red, su mamá Lorena tuvo mucho que ver para que a Agustín le vaya bien, ya qué en la previa al clásico echó agua bendita por todo el campo de juego del Nuevo Gasómetro. “Recorrí la cancha y los bancos de suplentes caminando, y bendije con agua bendita para cortar con la mala onda y la mala vibra”, contó la madre, al término de dicho encuentro.

Giay será parte de una experiencia única en el país con el Mundial Sub 20, que seguramente despertará el furor de los hinchas que atraviesan un momento placentero con la selección argentina tras ser campeona del mundo.

Seguir leyendo: