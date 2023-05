Luego del escándalo por la supuesta agresión a un hincha, Manu Urcera protagonizó una polémica maniobra que lo dejó sin triunfo

La maniobra de José Manuel Urcera a Ever Franetovich. Manu ganó en pista, pero fue recargado y terminó segundo

Luego de una semana en la que estuvo bajo la lupa por la supuesta agresión a un hincha en la última carrera del Turismo Carretera, José Manuel Urcera protagonizó otra polémica en la final de la Clase 3 de Turismo Nacional que se desarrolló en el Autódromo de Concordia. Fue una de las figuras de la carrera y venció en pista, pero luego fue recargado por una maniobra antideportiva contra otro piloto.

A bordo de su Ford Focus, Manu había sido el ganador de la segunda serie luego de la penalización que recibió Facundo Chapur (Ford) quien se impuso, pero fue sancionado por superarlo a Urcera con bandera amarilla (precaución), algo no permitido por el reglamento.

En la final Urcera partió tercero ya que su batería fue la más lenta (N de la R: los tiempos de cada serie ordenan la grilla de la final). En la carrera definitoria tuvo una ardua lucha con Mariano Werner (Toyota). El auto se le desacomodó a Manu, que logró controlarlo y pudo seguir en la carrera.

En la final de la Clase 3 de TN, Mariano Werner lo desacomodó a José Manuel Urcera

Urcera llegó a ponerse segundo y peleó por la victoria contra Ever Franetovich (Ford), quien había ganado el parcial más veloz y partió adelante en la final. Fue una lucha palmo a palmo, algo común en esta categoría en la que los autos no tienen alerones sus neumáticos son más angostos que en el TC 2000, el TC y el Top Race, lo que hace que su manejo sea más complicado.

En la última vuelta Urcera quiso superarlo a Franetovich e hizo una buena maniobra en la que le mostró su coche por afuera para que su rival se corriera para defender su posición, pero logró un espacio del lado interno. Aunque no llegó a ponerle el auto a la par al santafesino y lo tocó en la parte trasera. El coche de Ever se movió, perdió ritmo y Manu saltó a la punta y terminó ganando.

Sin embargo, los comisarios deportivos actuaron de forma rápida y por la radio le informaron a Urcera que había sido penalizado por el toque a Franetovich, quien terminó llevándose la victoria. En el podio Manu dijo que “para mí su auto se movió antes y él va a decir que yo lo toqué antes de que se moviera. Lo importante es que fue una gran carrera”. El rionegrino supo perder y se subió al segundo escalón del podio.

Ianina Zanazzi estalló de bronca y le pateó el auto de Mauricio Geymonat luego de un toque en la final de la Clase 3 de Turismo Nacional

Pero hubo más controversias y momentos calientes, como el ocurrido con la maniobra en la que Mauricio Geymonat (Toyota) tocó el coche de Ianina Zanazzi, quien embistió contra el muro y dañó mucho su Ford Focus. Luego de descender de su vehículo, la ex piloto internacional estalló de furia e increpó a su colega. Luego pateó dos veces el coche de su rival.

Una vez en boxes, Zanazzi demostró su bronca y en diálogo con Campeones disparó: “Duele cuando los pilotos no saben perder. Cuando estoy atrás me la banco, no le jodo la carrera a nadie. Me bajé con ganas de romperle la cabeza, pero entiendo que esto es un deporte y uno tiene que aprender a controlarse”.

Luego de cinco fechas disputadas, Julián Santero (Toyota) continúa encabezando el campeonato. Detrás se ubica Urcera, bicampeón en 2019/2020. En la Clase 2 venció Gastón Iansa (Toyota). Nicolás Posco (Ford), líder del campeonato, llegó 6º.

La próxima fecha del Turismo Nacional se realizará el 27 y 28 de mayo y sería en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, un autódromo que la especialidad no visita desde el 24 de octubre de 2004.

