Exclusivo, a fondo con Franco Colapinto: “Cuando andás rápido hay gente que busca hacerte perder puntos”

Franco arrancó con un podio en Bahreín y luego ganó en pista en Australia, pero fue excluido (@jamesgasperotti)

Franco Colapinto se guardó a silencio durante algunas semanas luego de la controversial segunda fecha de la Fórmula 3 en la que pasó del éxtasis y la euforia por una gran victoria en la carrera sprint a una fuerte desilusión por la exclusión debido a que una pieza de los autos del equipo MP Motorsport estaba fuera de reglamento. Al piloto de Pilar le dolieron los puntos perdidos con un coche que fue muy competitivo.

Colapinto, de 19 años, es el argentino que más cerca está de la Fórmula 1 ya que integra la academia de pilotos de Williams. Para la segunda fecha contó con un mejor rendimiento en su Dallara, que en el arranque disputado en Bahréin careció de ritmo, algo que no le impidió conseguir un podio ya que fue segundo. En la primera competencia Franco hizo vibrar a los argentinos con una labor descollante en la primera en la que partió séptimo y venció en pista gracias una remontada que incluyó una exigente superación al colombiano Sebastián Montoya (Hitech), hijo del ex F1, Juan Pablo Montoya.

Pero luego llegó la mala noticia ante la denuncia que hizo el team Prema, uno de los más fuertes, y su piloto Zak O’Sullivan -compañero de Colapinto en Williams- heredó el triunfo. El domingo el británico Luka Browning (Hitech) lo tocó a Franco y le reventó un neumático, lo que generó un despiste en el argentino y posterior abandono.

Luego de un largo viaje desde Australia hasta España, Colapinto se desconectó y apeló a otra de sus pasiones, el ciclismo, para su resiliencia en Mallorca, donde el calor de la primera en esa zona ibérica ya se hace sentir. Antes de pedalear unas vueltas se prendió al mano a mano con Infobae.

Su Dallara de Fórmula 3 lleva el mismo diseño que los Williams de F1 (Bullet Sports Management)

-¿Qué balance hacés de las primeras fechas?

-No empezó como esperábamos. Si bien arrancamos con un podio, esperábamos tener un poco más de potencial en Bahréin. Pero al menos pudimos salvar el fin de semana con un podio y con puntos también en la carrera dos. Fue un fin de semana complicado en el que no estuvimos fuertes en ningún momento. En Australia sí que teníamos muy buen potencial. El auto anduvo muy bien el fin de semana. En la clasificación estaba para hacer la pole y no pude cerrar mi mejor vuelta por una bandera roja. Me perdí esa oportunidad de pelear por la pole. Después no pude hacer mi segundo intento con menos nafta (menos peso en el coche y más rápido). Fue una lástima. Al día siguiente largando séptimo pude ganar la carrera sprint en la que tuvimos muy buen ritmo, bastante superior al de los demás. El auto estaba muy bien y pude ganar. Luego lamentablemente nos descalificaron.

-¿Qué paso con esa descalificación?

-Hubo un problema que tenía el auto en la quilla, que es lo que va abajo en la parte delantera del auto, que por el uso se gastó mucho y no daba la medida con la pieza original al tocar mucho con el piso. Al ir tan bajo los autos esa pieza se gasta mucho y hay que cambiarla en todas las carreras. Capaz que los equipos las reparan y en esas reparaciones no quedan exactamente con la forma original porque se va perdiendo material de fibra de carbono. Otro equipo lo vio, nos descalificaron y capaz que fue un poco injusto porque cuando ves que la mitad del paddock tiene esa pieza reparada y no exactamente igual que el original. Es algo que no mejora en la performance porque es una parte más vieja que nueva. Lamentablemente perdimos esos puntos y una buena carrera que habíamos ganado. Al día siguiente me tocó Browning en la rueda trasera izquierda y me pinchó y se terminó la carrera en la siguiente curva. Tuvimos un auto muy rápido, pero terminamos el fin de semana sin puntos. Aunque es un campeonato muy largo, se puede revertir esto y tengo un buen equipo para conseguirlo. Recién van dos fechas y ahora vienen tres seguidas que serán muy importantes. Los tests fueron muy bien también. Tratamos de trabajar para nosotros y fueros días muy positivo, encontramos cosas en el auto y giramos a ritmo de carrera. Veremos cómo va todo en Imola. En los tests fue todo bien allí.

-Te tomaste un tiempo para volver a hablar, ¿estuviste con bronca por lo ocurrido en Australia?

-Sí. Traté de alejarme un poco porque no fue el fin de semana que esperaba y es un poco diferente cuando no tenés el potencial para estar adelante como en Bahréin y terminás más o menos salvando el fin de semana porque no tenía las armas para pelear. En Australia sí tenía un auto para sumar 20/25 puntos y me fui en cero. Son carreras, todo puede pasar, aunque tengas el mejor auto a veces puede pasar que te vayas sin sumar. La idea era que no pasara y pasó. Hay que pasar la página y no estoy pensando más en Australia y estoy pensando y enfocado en Imola. Lo que pasó no lo puedo cambiar.

La exigente y espectacular maniobra de superación de Franco Colapinto a Sebastián Montoya

-¿Por qué al auto le faltó ritmo en Bahréin y fue competitivo en Australia?

-Bahréin es una pista complicada en general. No es como las de Europa que tienen un asfalto más nuevo. Tiene un asfalto viejo, muy abrasivo para la goma, hay mucha arena, mucho viento, es decir, condiciones de pista que no vas a encontrar en el resto de la temporada. Hay equipos que andan muy bien ahí y que no van bien durante el año como Prema, que nunca andan bien en Bahréin. Es difícil de explicar, pero hay equipos que no le terminan de encontrar la vuelta a Bahréin y fue nuestro caso. Este año se nos complicó y perdimos unos puntos, pero por suerte pudimos salvar un fin de semana porque empezamos con un podio.

-¿Cómo fue la maniobra con Montoya en Australia?

-Fue una linda, al límite, yendo un poco más rápido, a casi 280 km/h y casi me la pongo contra la pared. Son carreras y se dieron buenas maniobras por suerte. Contento con esa gran carrera que se me dio. Lamentablemente después no nos pudimos quedar con esos once puntos que conseguimos en esa carrera.

-¿Cómo toma un deportista que otro equipo lo denuncie?

-Cuando andás rápido siempre hay gente que reclama y busca un lugar para hacerte perder puntos. Se trata un poco de la pelea. Pasó toda la vida. En el automovilismo siempre pasa que hay equipos y pilotos que utilizan ese recurso más que otros. Yo en mi caso nunca hice una protesta ni ando mirando todos los autos a ver si están bien o están mal porque no es mi estilo y hay otros que sí lo hacen los demás para ver qué hacen bien o mal. Pero si a ellos les sirve ganar un puesto y varios puntos lo van a hacer.

Franco presto a salir a pista (Bullet Sports Management)

Franco fue campeón argentino de karting y se radicó en Europa en 2018. Al año siguiente logró el título en la Fórmula 4 Española con el equipo de Fernando Alonso. En 2020 fue tercero en la Fórmula Renault Europea y en 2021 culminó sexto en la Fórmula Regional. En todas esas categorías fue ganador. Luego de casi un lustro en el Viejo Mundo se ganó el respeto y consideración del ambiente internacional. Su campaña es regenteada por la empresa europea Bullet Sports Management, que se dedica a la representación de corredores. Sus responsables, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter.

El año pasado terminó noveno en la temporada de Fórmula 3 y logró dos triunfos, cinco podios y una pole positions en su debut absoluto. En el actual campeonato está en el puesto 12° y es el mejor de los tres pilotos de su equipo. Mientras que sus dos compañeros en la academia de Williams marchan Zak O’Sullivan (8°) y Oliver Gray (22°). El campeonato tiene diez eventos y todos los comparte con la F1. Se vienen tres fechas juntas. Imola (18 al 20/05). Luego Colapinto volverá a Mónaco (24 al 27/05), donde en 2021 su escudería (también MP Motorsport) decidió retirarse luego de una exclusión al argentino en la clasificación por un problema con los espaciadores de la cremallera de dirección. La tercera seguida será en España (1 al 3/06), en un circuito que conoce mucho como el de Montmeló, en Barcelona.

-¿El haber perdido estos puntos te genera más presión para lo que viene?

-La presión es la misma. La idea es ser consistentes y tratar de sumar puntos en todas las carreras. No pudo ser en Australia y eso no va a cambiar en lo que tengo que enfocarme en lo que viene. Quedan muchas fechas, recién van dos y son diez en total. Quedan ocho fines de semana por delante y falta un montón. No creo que no se pueda revertir esto. Falta un montón. Hay que darle una vuelta de rosca a lo que pasó.

Estos días aprovechó para despuntar su otro vicios, andar en bicicleta (IG / francolapinto)

-¿Cómo te imaginás otra vez en Mónaco?

-Genera algo lindo en una pista con tanta historia. El ambiente es increíble. Es una carrera callejera y trataremos de pelear por la victoria otra vez.

-¿Te genera algo especial ya que allí ganaron Fangio y Reutemann?

-Más allá de lo histórico que es ese circuito y hace tanto tiempo que la F1 está corriendo allí. Que Fangio y Reutemann hayan ganado ahí en un lugar tan emblemático genera algo lindo y me dan más ganas de pelear por la carrera. También sumar puntos y tratar de ser consistentes que es lo que nos faltó en las carreras pasadas.

-¿Cómo siguen los trabajos en Williams?

-Sigo trabajando en el simulador de ellos y por ahora todo va bien con ellos. También me preparo allí para las carreras que vienen. Están haciendo un esfuerzo grande para que las cosas vayan para adelante, pero a veces hay cosas que no podemos controlar o quizá se pueden hacer de otra manera.

-¿Por ejemplo?

-En la carrera del domingo en Australia quizá debería haber sido más cauto y al menos intentar terminar para sumar algún punto. Pero son carreras y ellos (Williams) entienden que, así como me fue mal el fin de semana pasado, nos puede ir mejor en Imola y en las carreras que se vienen.

Infobae además pudo saber que en Williams están muy contentos con Franco y trabajan mucho con él. Va cada 15 días al simulador de F1 y también hace cursos de media para poder relacionarse públicamente de la mejor forma. Lo tienen muy involucrado con los patrocinadores. Sigue vigente la chance de poder probar un F1, pero aún no hay nada concreto en cuanto fecha ni circuito. De todas formas, para el entorno del Franco lo importante es que no se adelanten los para un eventual tests para que el corredor pueda mantenerse focalizado en la competición de la Fórmula 3.

En cuanto a los sponsors locales, YPF y Visit Argentina (Ministerio de Turismo), están cumpliendo. Hay empresas argentinas que se quieren sumar, pero debido a las complicaciones para poder transferir dinero al exterior de momento esas negociaciones no avanzaron, pero hay plena conversación entre estos potenciales sponsors y los managers del piloto. Cabe recordar que si cumple con los resultados estimados que sería estar entre los cinco primeros de la Fórmula 3, correría en la Fórmula 2 para 2024 con el MP Motorsport. El costo por temporada en un equipo fuerte de F2 es de 2,4 millones de euros (2,6 millones de dólares).

Cada presencia de Franco en la Fórmula 3 genera una explosión en los hinchas argentinos y las redes estallan como ocurrió en la última fecha disputada en Australia. Cada vez es más la gente que se suma para seguir sus carreras y ese aliento lo siente pese a los miles de kilómetros de distancia donde corre.

-El fervor de los argentinos en cada carrera y el sueño de F1, ¿es una presión o una motivación?

-No, ninguna presión, todo lo contrario. Les agradezco todo el apoyo que nos están dando y se siente mucho a los que corremos afuera como Canapino, Pechito (López) y otros argentinos que están corriendo en el exterior. Nuestros hinchas, por lejos son los mejores fanáticos que hay en el mundo. Ningún europeo se acerca a la cantidad de apoyo que nos dan eso para mí es un orgullo y un placer. Ojalá pueda darles una alegría pronto.

