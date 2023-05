“Es realmente malo”: la dura definición en Mercedes tras la clasificación de la Fórmula 1 en Miami

Lewis Hamilton durante un entrenamiento en el Gran Premio de Miami de F1 (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El presente de Mercedes en la Fórmula 1 es preocupante. Sobre todo después de lo que fue un mal resultado en la clasificación para el Gran Premio de Miami que se correrá este domingo en el circuito que rodea al imponente Hard Rock Stadium. Lewis Hamilton quedó eliminado de la qualy 3, el selecto grupo donde los pilotos buscan quedarse con el mejor lugar en la grilla de partida, mientras que George Russell largará desde el sexto puesto.

El dominio de los Red Bull es claro. Tanto Max Verstappen, líder del campeonato con 93 puntos, y Checo Pérez, quien lo sigue con 87 unidades y logró la pole en el circuito de la Florida, se sitúan por encima del resto de los equipos como Ferrari o Aston Martin, del sorprendente Fernando Alonso. Más allá de este escenario, las complicaciones internas que atraviesan las Flechas de Plata genera rispideces dentro de la escudería.

Después de la jornada del sábado, el que tuvo un duro análisis de la actualidad de su equipo fue Toto Wolff. El director deportivo de Mercedes fue tajante luego de hacer un balance del rendimiento del W14, la versión 2023 del monoplaza. “Creo que el coche no es un coche agradable, no es un buen coche. Están en todas partes (sobre sus problemas). Es el ritmo, el rendimiento del coche, es la falta de comprensión del coche (sobre por qué) no está rindiendo. Son todas las actividades. Yo diría que el rendimiento es realmente malo”, dijo una de las caras visibles de la escudería.

Por su parte, una vez que Hamilton se bajó del auto, se lo vio visiblemente enojado al piloto británico, que ni siquiera se sacó su casco y se dirigió por la zona interna de los boxes de su equipo. Al ser consultado sobre si le falta ritmo a su Mercedes, el siete veces campeón del mundo fue contundente. “¡En todas partes! Simplemente nos falta. Si nos fijamos en los Red Bull, por ejemplo, pueden usar un alerón trasero pequeño, son rápidos en las rectas y en las curvas, mientras que nosotros tenemos que tener un alerón más grande para acercarnos a ellos en esas curvas. Así que creo que nos falta sobre todo carga aerodinámica trasera”, expresó.

“Es una falta de comprensión lo que hace que este coche sea una pieza tan molesta”, agregó Wolff sobre el monoplaza, que a partir del GP de la Emilia Romagna en Italia, sufrirá cambios en su desarrollo con el fin de ver claras mejoras en pista.

Toto Wolff busca solucionar los problemas de Mercedes en la temporada de la F1 (REUTERS/Mike Segar)

“Creo que lo que estamos tratando de hacer con la actualización es crear una nueva línea de base y para nosotros quitar los signos de interrogación de la ecuación y decir, este no es el problema ahora que hemos ido a un concepto diferente”, dijo el director deportivo. “Para mí, es casi como un reinicio a lo que habría sido un buen comienzo hace 12 meses, y luego tratar de añadir rendimiento”, sumó en su explicación de lo que esperan que suceda desde la próxima carrera, que se disputará entre el 19 y 21 de mayo.

Más allá de mejorar en el efecto salto en pista -denominado porpoising en el ambiente de la Máxima-, Wolff remarcó que las mejoras fueron “ligeras” y no las que esperaban. “El coche no es lo suficientemente rápido, y no tenemos comprensión de por qué entre una sesión y la siguiente sufre esos cambios. No es aceptable”, concluyó.

Hamilton largará desde la posición 13° de la grilla en Miami. El británico marcha en el cuarto puesto del campeonato de pilotos (48 puntos), mientras que Russell se ubica 7° tras lograr 28 unidades. ¿El mejor resultado en lo que va del 2023 para Mercedes? El segundo puesto de Lewis en el GP de Australia, justo detrás de Verstappen.

