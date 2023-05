La clasificación del GP de Miami de la Fórmula 1: el choque de Leclerc que complicó a Verstappen y benefició a Checo Pérez

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez consiguió este sábado la pole position para el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y tendrá una gran oportunidad de desbancar a su compañero de Red Bull, Max Verstappen, del liderato general del Campeonato Mundial. El vigente campeón arrancará desde la novena posición después de que un error propio y un accidente de Charles Leclerc (Ferrari) le impidieran marcar ningún tiempo en la última parte de la sesión de clasificación.

El veterano piloto español Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) fue el segundo más rápido y partirá junto a Pérez en la primera línea de la parrilla, mientras que su compatriota Carlos Sainz (Ferrari) se hizo con la tercera posición y un sorprendente Kevin Magnussen (Haas) con la cuarta.

Pérez, que se encuentra seis puntos por debajo del líder Verstappen en el Mundial, dio el gran golpe en la sesión de clasificación con un tiempo de 1:26.841, después de un muy discreto rendimiento en los ensayos libres. “Creo que estaba siendo mi peor fin de semana hasta esta clasificación”, reconoció, ovacionado por la gran afición latinoamericana presente en Miami. “Era uno de esos fines de semana donde sufres por encontrar el balance, la confianza (...) Pero logré resetear todo para la qualy”.

El mexicano es la gran amenaza al férreo dominio de Verstappen, quien persigue su tercer Mundial consecutivo, y ambos se han repartido a partes iguales los triunfos en las cuatro primeras carreras de la temporada. En Miami, el neerlandés dominó con claridad los ensayos libres y las dos primeras partes de la clasificación, pero tuvo que interrumpir su participación en la última debido a un error.

Verstappen confiaba en dar una vuelta final y luchar por la ‘pole’, pero el choque de Leclerc contra el muro a falta de un minuto y 36 segundos provocó una bandera roja y el fin anticipado de la sesión. Leclerc partirá desde la séptima posición.

“Estaba intentando ponerlo al límite y entonces cometí un error y tuve que abortar la vuelta”, explicó Verstappen. “Luego confías en tener un poco de suerte y que no haya bandera roja, pero esto puede pasar en un circuito urbano”. “Estoy un poco enfadado conmigo mismo”, reconoció el neerlandés. “Va a ser difícil. Yo mismo me lo he puesto difícil, así que tengo que aceptarlo”.

En otra de las grandes sorpresas de la jornada, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón mundial, se quedó fuera de la tercera parte de la clasificación y se tendrá que conformar con salir desde el decimotercer lugar, su peor lugar de arranque en cualquier carrera en Estados Unidos. “En la última tanda iba el último del grupo e intentaba que los neumáticos tomaran temperatura. Todo el mundo frenó en la última curva y perdí toda la temperatura y no pude hacer la vuelta”, explicó.

Con información de AFP

