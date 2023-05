El Pulga Rodríguez recibió el alta después de ser operado tras el accidente automovolístico: cuándo podrá volver a jugar

El Pulga Rodríguez jugó 9 partidos de la actual Liga Profesional con Central Córdoba (NA)

El panorama de Luis Miguel Rodríguez comienza a aclararse con el paso de los días, después de haber estado internado en terapia intensiva por un accidente automovilístico con su camioneta en la intersección de las rutas 157 y 308, a 120 kilómetros de San Miguel de Tucumán. El delantero de Central Córdoba fue operado este miércoles y el Sanatorio privado 9 de Julio estableció en las horas posteriores a la cirugía el alta hospitalaria para que continúe su recuperación dentro de su domicilio particular.

El nosocomio difundió un parte médico para transmitir tranquilidad sobre la salud del punta, quien “actualmente se encuentra estable, lúcido, cursando el postoperatorio de una cirugía compleja maxilofacial” que duró más de cuatro horas. Su paso por el quirófano estuvo a cargo del cirujano principal Manuel Usandivaras y los doctores Juan Pablo Marín (cirujano maxilofacial y odontólogo) y Agustín Martínez Font (otorrinolaringólogo).

“Con evolución favorable, fue evaluado por el equipo médico tratante, no presenta complicaciones y se decide alta sanatorial con posterior control médico ambulatorio”, detalló este jueves el establecimiento en base a la evolución avalada por el equipo médico que supervisó el progreso del Pulga. Con vistas a su recuperación, Usandivaras había precisado mayores detalles de su regreso y aseguró que “no afectará su desarrollo profesional”. El especialista confió en que tendrá una “muy buena recuperación” y evitó dar un tiempo preciso sobre su vuelta en plenitud física: “El tiempo dependerá mucho de la evolución del paciente, pero no será menos de tres semanas”.

El siniestro ocurrió en la mañana del domingo después del partido que el sábado a la noche disputó su equipo, Central Córdoba, ante Instituto, en Córdoba. Una vez que el plantel del Ferroviario llegó a Santiago del Estero, el Pulga abordó su camioneta para marcharse a Simoca, su pueblo, para ver a su familia.

En el accidente, Rodríguez salió despedido por el parabrisas de su camioneta, que quedó zanjada en un río seco al costado de la ruta y fue caminando a pedir ayuda. Los múltiples golpes en su cabeza, rostro y tórax obligaron a los médicos del Hospital Padilla a dejarlo internado en terapia intensiva hasta su posterior traslado hacia el Sanatorio 9 de Julio.

Los plazos para su regreso no cuentan con una fecha concreta y su evolución diaria será crucial. Aunque lo peor parece haber quedado en el pasado, es importante que el jugador continúe en reposo. “Fue un accidente grave y la sacó barata. Por suerte no tiene lesión en sus piernas. Está estable y va a recuperarse”, le confiaron a este medio.

