Noqueó a su rival en tres segundos y desató el debate en el boxeo: ¿Fue desleal?

Antes de chocar los guantes, un peleador noqueó a su rival.

Este fin de semana el evento One One Six Boxing celebrado en Memphis, Estados Unidos, fue escenario de una de las peleas más breves de los últimos tiempos cuando en apenas segundos Jayson Santana noqueó a Kenneth Jamerson con un golpe tan veloz como desleal que generó los abucheos del público.

Te puede interesar: Mayweather volverá a boxear a los 46 años: los lazos mafiosos de su rival y el escenario especial que eligió para el combate

Es que apenas sonó la campana, el boxeador que lució un pantalón rojo y celeste fue directo a pegarle a su contrincante, cuando usualmente los deportistas chocan sus guantes como especie de saludo previo al inicio de la contienda. Obviamente, esto tomó desprevenido a Jamerson, de pantalón negro, quien no pudo hacer nada para detener el derechazo fulminante que lo dejó contra el suelo.

El video se viralizó en las redes sociales y disparó opiniones de todo tipo, desde quienes sostienen que esto se trató de un golpe desleal y quienes aseguran que Santana no hizo nada antirreglamentario. Incluso, el comentarista de la pelea explica en su relato que antes de que suene la campana, los boxeadores estadounidense ya habían chocado los guantes, por lo que era curioso que Jamerson se acercara a su adversario para repetir el gesto.

Te puede interesar: El desesperante momento en el que un esquiador quedó atrapado en una avalancha

Santana, de 24 años, se quedó con la victoria. El combate duró 13 segundos, si se tienen en cuenta los 10 segundos que el árbitro le contó a Jamerson para darle la oportunidad de continuar, alfo que le fue imposible.

Esta no es la primera vez que sucede algo así. En agosto del año pasado el estadounidense Rubén Torres noqueó de la misma forma al venezolano Cristian Báez y una vez terminado el espectáculo se declaró orgulloso de su actuación: “Esto es boxeo y los peleadores como yo siempre estamos al ataque. El árbitro dio la señal para comenzar a pelear nuevamente y salí con las ‘armas’ encendidas, especialmente después de que lo derribé. Lo golpeé con un gancho de izquierda y eso fue todo, la pelea había terminado”, explicó en declaraciones publicadas por el portal Boxing Scene. “Siempre dicen que te protejas en todo momento”, insistió.

Te puede interesar: El espeluznante vuelco de un piloto de NASCAR y la grave lesión que sufrió por el choque

Seguir leyendo: