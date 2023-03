Maravilla Martínez, tras ganar por KO en el primer round: “Estoy a punto caramelo, que no te hagan creer que a los 48 años estás terminado”

Fue el debut soñado de Sergio “Maravilla” Martínez en el Luna Park, ya que en el primer round se llevó el triunfo por KO en la pelea ante el colombiano Jhon Teherán. Fue el sexto triunfo del boxeador bonaerense desde su retorno al cuadrilátero en 2020. Esta vez tuvo el sabor especial de haberlo logrado en un recinto con tanta historia como el palacio de los deportes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Te puede interesar: Chino Maidana vuelve al Luna Park: del sueño de hacerlo un Coliseo al dardo a Canelo y Mayweather para respaldar al Puma Martínez

Maravilla necesitó de apenas 1 minuto y 27 segundos para batir a su contrincante con un certero golpe de zurda. Luego del combate se lo vio muy exultante en sus primeras palabras que llegaron arriba del ring: “Les agradezco infinitamente el haber recibido este apoyo, este calor. Estoy muy potente, ¡la puta madre!”

Luego lanzó una frase motivadora en la que pese a sus 48 años se muestra más vigente que nunca: “Que no te hagan creer quea los 48 años estás terminado. No te pueden hacer creer que terminaste con 48 años, así que de acá hasta el Mundial no paro, la puta madre. ¡Vamos nomás!”

Te puede interesar: Escándalo en Stravaganza 10 años, la obra de Flavio Mendoza, en el Luna Park: hubo abucheos y gritos en medio de la función

Después descendió del cuadrilátero y más tranquilo destacó “el haber sido parte del evento de la serie de Ringo. Estar rodeado de amigos. Soy infinitamente agradecido”.

Martínez está segundo en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que tiene como campeón regular en el peso superwelter al cubano Erislandy Lara y el supercampeón es el kazajo Guennadi Golovkin. Está muy metido con la chance de volver a ser campeón mundial y resaltó que “estoy a punto caramelo. Me encuentro muy fuerte mentalmente. Tengo muchos años encima que los pude asimilar bien. Este año se tiene que dar el combate mundialista. Es un trabajo muy arduo. Vengo ganando cuatro por KO y dos por puntos. Sé que es una locura, pero se puede conseguir. Bendita locura. Gracias a esto me pude volver a subir al ring. Me pude juntar con chicos de 20 años que tienen mucha hambre”.

Te puede interesar: Impactante debut de Maravilla Martínez en el Luna Park: noqueó el colombiano Jhon Teherán en el primer round

Sobre por qué volvió a pelear, respondió que “la vida esta para desafiar cosas grandes. No me gusta decir ‘mañana me voy a levantar y le voy a dar de comer a las palomas’. Dejame entrenar para desafiar a los mejores, a Golovkin. Me gusta afrontar los desafíos y tomar las riendas. Sé que cuando tomo las riendas, hace media hora no era la misma persona que soy ahora. Uno nunca baja del ring siendo la misma persona. Estoy buscando la evolución personal de un desafío personal”.

También reflexionó sobre el haber sumado su nombre a los notables argentinos que pelearon en el Luna Park: “Acá pelearon todos, desde Monzón, Gatica, Castro, Coggi, Vázquez, Domínguez, Narvaez, Galíndez, Ringo, Locche, faltaba yo. Contento con haber puesto el Luna Park en mi propio corazón”.

Respecto de lo que viene sostuvo que “eliminatoria o campeonato estoy igual. Estoy listo para enfrentar a quien tenga que enfrentar porque a esta altura de la vida y del ranking estar esquivando... Tengo muchas ganas”. Martínez cuenta con un global de 57 triunfos (32 por la vía rápida), 3 derrotas y 2 empates,

La velada organizada por Chino Maidana Promotion (CMP) tuvo tres duelos previos que se disputaron luego del lanzamiento oficial de la serie dedicada a Oscar “Ringo” Bonavena, que se estrenará el próximo 24 de marzo por Star+.

Seguir leyendo: