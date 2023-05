Su rival discutió con el umpire por una falla de la tecnología y protagonizó “la actitud más fea de la historia del tenis”

La actitud más fea de Holger Rune en el Masters 1000 de Madrid

El Masters 1000 de Madrid tuvo un espectáculo cargado de tensión, nerviosismo y discusiones. Es que en el encuentro que Alejandro Davidovich derrotó a Holger Rune con parciales de 7-6(1), 5-7 y 7-6(5), en más de tres horas de batalla, el singlista español amenazó con abandonar el compromiso luego de discutir con el umpire por los fallos que definieron el pleito.

Te puede interesar: Mientras se recupera de su lesión, Falcao fue a ver a María Camila Osorio en el Masters 1000 de Madrid

“¡Llamen al supervisor!” gritó el malagueño luego de discutirle al juez de silla las bolas que no lo favorecieron, debido a que el sistema electrónico que reemplaza al Ojo de Halcón brindaba una información incorrecta sobre los puntos que se establecían dentro o fuera de la cancha. “Esa bola la estás viendo desde ahí y me las estás cantando como buena”, le dijo al árbitro del encuentro, sobre una acción en la que su rival había enviado la pelota fuera de los límites, pero se terminó quedando con el punto.

“Estamos usando la máquina”, argumentó la autoridad del espectáculo; una frase que irritó aún más al tenista ibérico. “Me da igual la máquina, no voy a jugar así”, continuó Alejandro Davidovich. Lo llamativo fue que el joven danés, sexto favorito a ganar el torneo, se cruzó toda la pista para observar de cerca dónde había picado su bola y con un gesto antideportivo borró la marca que reflejaba que el punto debería haber sido dado para el español.

Te puede interesar: Murió Günter Parche, el hombre que intentó apuñalar a Monica Seles en pleno encuentro de tenis

Según el periódico local, la actitud de Holger Rune fue “uno de los gestos más feos de la historia del tenis”. Y el público se lo hizo saber con un reproche generalizado.

“No quiero decir nada porque se ve que la marca es mala y la dan buena… en fin. Carlos Bernardes (el árbitro) me dijo que el protocolo es el que es y que no podía bajar. Me di cuenta que Rune borró la marca, pero ya la habían dado por buena; así que no me importaba. A la gente sí que le ha molestado y gracias a ese gesto, el público se ha venido más conmigo y eso lo he notado” explicó Davidovich tras el partido.

Te puede interesar: Una figura del tenis argentino compartió el mail que le mandó Vilas hace 20 años: “¿Cómo no emocionarme?”

Tras superar su su debut en la capital española al kazajo Alexander Bublic por 6-1, 4-6 y 7-6 (9), el escandinavo sumó su sexta victoria consecutiva, dado que la semana pasada había sumado cuatro seguidas en Múnich, donde revalidó el título logrado el año pasado.

Finalista en el Masters 1.000 de Montecarlo, Holger Rune acumula sobre el polvo de ladrillo nueve triunfos y una sola derrota. Aunque su última conquista se vio empañada por su actitud frente a Alejandro Davidovich.

SEGUIR LEYENDO