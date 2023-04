A 30 años del atentado a Monica Seles: el inolvidable gesto que tuvo Gaby Sabatini tras el ataque

Gabriela Sabatini y Monica Seles y un gesto que define la amistad que cimentaron (Getty)

Durante las décadas del 80 y 90, Gabriela Sabatini y Monica Seles libraron grandes batallas dentro del circuito WTA, asentadas en el selecto grupo de las mejores tenistas del mundo. El historial quedó inclinado hacia el lado de la europea, cuyas estadísticas reflejan que de 14 enfrentamientos se impuso en 11, aunque dos de las tres victorias de la argentina fueron en el prestigioso torneo de Roma, donde la superó en las finales de 1991 y 1992 en sets corridos.

Te puede interesar: Murió Günter Parche, el hombre que intentó apuñalar a Monica Seles en pleno encuentro de tenis

Sin embargo, por fuera de lo que respecta a la competencia, ambas forjaron una gran relación de amistad, la cual tuvo se fortaleció en uno de los momentos más delicados que le tocó vivir a la oriunda de Novi Sad.

El 30 de abril de 1993 es una fecha que quedó registrada en los libros de la historia negra del tenis mundial, después que un fanático de Steffi Graf, cegado por la envidia de ver a Seles en lo más alto del ranking, bajó las escaleras del recinto, se metió en la cancha y apuñaló a la serbia por la espalda con un cuchillo de 13 centímetros de largo mientras disputaba los cuartos de final del torneo de Hamburgo contra Magdalena Maleeva.

La serbia recibió una puñalada en la espalda durante un partido en el torneo de Hamburgo

Afortunadamente el ataque no acabó en tragedia, aunque su agresor (Gunter Parche) había logrado su cometido deportivo. Victorias, derrotas, ascensos y descensos. Ambas tenistas se disputaron el primer y segundo puesto durante ese año, hasta que finalmente Seles iba a caer del primer escalón sin poder volver a recuperarlo, dos meses después del ataque. Graf dominó el circuito hasta febrero de 1995.

Te puede interesar: Los detalles del turbulento divorcio de una de las figuras del PSG tras ser acusado de abuso sexual: los millones en danza

Fue un momento muy duro para esa joven de 19 años y, mientras la mayoría de sus colegas le dieron la espalda, Gabriela Sabatini le brindó un apoyo incondicional.

El show debía continuar y, una semana después del impactante episodio, Gerard Smith (presidente de la WTA en ese entonces), se reunió con 17 de las 25 mejores jugadoras del circuito durante el torneo de Roma y les propuso que definieran, a través de una votación, si el ranking de Seles debía congelarse durante su ausencia por rehabilitación.

Te puede interesar: Giro inesperado en la pelea del año: la fuerte denuncia de Ryan García que involucra a la esquina de Gervonta Davis

“El resultado fue casi unánime en contra de la protección de mi ranking. Todas las jugadoras votaron en la misma línea, con la única excepción de Gabriela Sabatini. Me decepcionó que Steffi Graf haya votado en contra. Habíamos llorado juntas cuando estaba en el hospital (tras el atentado)”, reveló Monica Seles en el libro From Fear to Victory (Del miedo a la victoria) que publicó en 1996.

Con Seles fuera de competencia por dos años, producto de las lesiones físicas (una herida de tres centímetros de profundidad) pero sobre todo psicológicas que le causó el ataque, la tenista nunca más pudo recuperar ese primer puesto en el ranking.

Sabatini y Seles se reencontraron dentro de la cancha en un partido amistoso en 2015 (Getty)

Sin embargo, la relación con Gaby perduró a través del tiempo después de ese gran gesto que había tenido la bonaerense. Para enero del 2015, en la previa de un partido de exhibición que iban a protagonizar las ex tenistas en el Madison Square Garden con motivo de la conmemoración del día mundial del tenis, la serbia volvió a pronunciarse sobre ese momento.

“Fue la única que me apoyó, le tengo mucho aprecio. Ella pensó como persona, no con el ranking, no pensó en los sponsors ni en el negocio. Ella es una persona diferente al resto de las jugadoras que estaban en el tour. Es muy humana, tiene valores”, afirmó en una teleconferencia.

El detalle de color de ese encuentro fue que la argentina, tras seis años sin jugar, logró imponerse a su amiga por 8-5 en un duelo a un solo set largo. El partido también significaba una especie de revancha de la final del Masters de 1990, ganada por Seles en Nueva York.

Pero las demostraciones de afecto públicas de ambas partes no iban a terminar allí. Para febrero del 2020, la ex número 1 del mundo compartió en su cuenta de Twitter una emotiva foto.

Con la famosa temática TBT (regreso al pasado), escribió: “Con Gaby Sabatini en Buenos Aires 1990″, a lo que ella, al ver el cambio físico de 30 años, le respondió entre risas: “¡Wow, realmente estábamos muy de moda!”.

El último cruce que tuvieron en redes sociales fue para enero del año pasado, cuando la argentina compartió con sus más de 187 mil seguidores una imagen suya recibiendo el 2022. “Feliz Año Nuevo Gaby. Tu sonrisa me hace feliz”, le deseó Monica, mientras que Sabatini contestó: “¡Feliz año nuevo para vos! Mucho amor siempre, extraño verte”.

Si bien se despidió de la gloria deportiva muy joven, tras sufrir uno de los atentados más recordados del deporte, ahora Monica Seles puede sonreír al recordar el pasado y ver que ganó una amistad incondicional que perdura en el tiempo desde hace ya más de tres décadas.

Seguir leyendo