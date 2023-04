“Transformación de Cristiano”: el detalle en la firma de Garnacho con el United que no pasó inadvertido para los fanáticos

Alejandro Garnacho ha firmado un nuevo contrato con el Manchester United hasta 2028.

Mientras que sus posibilidad de jugar el Mundial Sub 20 con la selección argentina se tornan cada vez más difíciles, Alejandro Garnacho firmó una extensión de su contrato con el Manchester United: el atacante de 18 años estiró su vínculo hasta mediados del 2028. En el anuncio, los fanáticos no dejaron pasar un detalle y lo compararon con Cristiano Ronaldo.

Garnacho lleva un largo tiempo fuera de acción por una lesión en el tobillo sufrida a principios de marzo e hizo pocas apariciones en redes sociales durante su recuperación. Por eso, los usuarios de las redes sociales se alegraron de verlo sonreír al firmar un contrato a largo plazo con los Diablos Rojos.

En dichas imágenes, muchos notaron que la dentadura de Garnacho lucía muy diferente, mejorada, lo que despertó las comparaciones con Cristiano, quien también hizo lo mismo cuando era una joven estrella que deslumbraba a todos en Old Trafford.

Alejandro Garnacho posó con Erik ten Hag en su renovación de contrato con el Manchester United.

“Ronaldo tenía mala dentadura. Se la arregló. Garnacho tenía mala dentadura. Se la arregló”, comentó un usuario. “Garnacho obtuvo la transformación de los dientes de Ronny”, apuntó otro. “Ronaldo dientes nuevos, Garnacho dientes nuevos... ¿Todos los premios de la Premier League vendrán la próxima temporada?”, se ilusionó un tercero.

Ambos compartieron plantel en el Manchester United antes que CR7 se fuera al fútbol de Arabia Saudita y siempre ha sido evidente que Garnacho siente mucha admiración por el astro portugués. El jugador de raíces argentinas imitó una celebración de gol de Cristiano durante un partido ante la Real Sociedad en la UEFA Europa League.

Durante el cierre de la temporada pasada, cuando Cristiano Ronaldo le hizo un hat-trick al Norwich City en un duelo correspondiente a la Fecha 33 de la Premier League, el artillero luso le regaló su pelota del partido al juvenil argentino. Garnacho dio sus primeros pasos en Old Trafford bajo el ala de Cristiano, quien después del Mundial de Qatar se convirtió en jugador del Al-Nassr.

Por estos días, Alejandro Garnacho intenta ser liberado para jugar el Mundial Sub 20 con la Argentina pero las chances son cada vez más remotas. Más allá de esta cuestión, el delantero argentino de 18 años se mostró muy feliz con su nuevo contrato.

“Cuando me uní a este increíble club, soñaba con lograr mi debut, jugar en Old Trafford, marcar mi primer gol y ganar trofeos con este escudo en el pecho. Me siento muy orgulloso y emocionado de haber vivido estos momentos ya, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso del camino. Todos nos sentimos honrados de tener esta oportunidad de continuar nuestro viaje en el Manchester United y ya comencé a trabajar para lograr el próximo conjunto de objetivos y ambiciones”, comentó en el sitio web oficial del United.

Cristiano Ronaldo y Alejandro Garnacho fueron compañeros en el Manchester United (REUTERS/Craig Brough)

