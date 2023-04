La categórica frase del DT de Manchester United por Garnacho que encendió las alarmas en la Selección para el Mundial Sub 20

El inicio del Mundial Sub 20 comienza a acercarse y la selección argentina debe pulir detalles muy importantes en la confección definitiva de los 21 nombres que defenderán al país en la competición que se hará en suelo nacional. Con la meta puesta en el inicio de los entrenamientos, el nombre de Alejandro Garnacho es el más solicitado por los hinchas por su rápida irrupción en la Premier League con la camiseta del Manchester United, pero su entrenador, Erik ten Hag, lanzó una categórica frase que volvió a instalar las alarmas en la cúpula albiceleste.

El director técnico se sentó en la conferencia de prensa con un ánimo apesadumbrado. Los Diablos Rojos dejaron escapar una ventaja de dos goles en la igualdad 2-2 ante Tottenham en Londres y no pudieron dar un paso clave en la clasificación a la próxima UEFA Champions League. En este contexto, un periodista le preguntó por la posible participación de Garnacho en la Copa del Mundo. Con visible molestia, respondió: “No, la verdad que no lo veo”. Más allá de la respuesta, las formas del neerlandés para comunicarlo también hicieron ruido debido al poco espacio que dejó a la duda.

Esta declaración llegó pocos días después de que el entrenador de la Sub 20, Javier Mascherano, haya viajado a Europa para encontrarse con los diferentes futbolistas que militan en el extranjero y aún no tienen garantizada su presencia en el certamen. Uno de ellos fue el extremo izquierdo de 18 años. El objetivo principal era torcer la opinión de la entidad inglesa, que ya había expresado su negativa a cederlo, un derecho en el que pueden ampararse. Esta decisión fue idéntica a la adoptada en el Sudamericano de la categoría disputado en Colombia, donde Argentina cayó en primera fase. La quita de la sede a Indonesia y la posterior elección del país sudamericano le dio la clasificación que no logró por mérito deportivo y reactivó el Operativo Seducción para blindar a una de las joyas más explosivas del último tiempo.

El joven surgido del Atlético de Madrid salió de la reunión con el Jefecito con una sola idea. El delantero le comunicó al club su intención de participar en el torneo, que se desarrollará entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Justamente, el calendario es uno de los grandes obstáculos de la determinación. La eliminación en cuartos de final de la Europa League a manos del Sevilla le devolvió la fe a la Celeste y Blanca, pero las gestiones se enturbiaron después de la clasificación del United a la final de la FA Cup ante Manchester City, clásico rival. Este encuentro se llevará a cabo el 3 de junio, en plena disputa de la cita. Debido a esto, su pedido para representar a la Selección por la que optó (nació en Madrid, pero su mamá, Patricia Fernández Ferreyra, es argentina) es una carta decisiva.

El boletín de AFA con la nómina

El Coordinador de Selecciones Juveniles, Bernardo Romeo, se mostró pesimista sobre esta situación horas antes a las declaraciones de Ten Hag. “Lo de Garnacho está complicado. Los que pueden destrabar la situación son los chicos mismos. La palabra del jugador es muy importante”, analizó en DSports Radio. Y agregó: “En estos días tendremos definiciones porque hay que armar el equipo”. En los próximos días se realizará el primer corte de la lista informada el 18 de abril pasado.

Un elemento importante en la batalla es que el habilidoso atacante sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo derecho el 12 de marzo pasado ante Southampton. En plena recuperación, el DT neerlandés avisó este jueves cuándo se dará su vuelta a los entrenamientos: “Va a volver mañana a entrenar parcialmente y veremos cuándo estará disponible para entrenar normalmente, y cuando puede volver a jugar partidos”.

A pesar de estos dichos, su presencia aún no está descartada por la presión que pueda surtir el juvenil en Manchester. Además, el medio inglés Manchester Evening News abordó la problemática y agregó un ingrediente que podría terminar siendo fundamental en el tironeo: el contrato de Garnacho finaliza en 2025, y el club y su agente todavía no consiguieron cerrar un “acuerdo serio a largo plazo”. Con el Real Madrid atento a llevárselo, la escuadra de la Premier League podría cambiar su parecer para contentar al jugador y su representación en pos de prolongar su estadía. No hay mucho tiempo y Mascherano empieza a agotar instancias para dirigir a un jugador que supo tener bajo su ala en el torneo Maurice Revello 2022 (ex Esperanzas de Toulón).

