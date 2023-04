Alejandro Garnacho renovó su contrato con el Manchester United hasta el 2028

Alejandro Garnacho renovó contrato hasta el 2028

Manchester United terminó con los rumores en torno a Alejandro Garnacho y se aseguró su continuidad por cinco temporadas más: anunció la extensión de su contrato hasta el 30 de junio del 2028. El futbolista de raíces argentinas, que parece estar cada vez más lejos de viajar al país para disputar el Mundial Sub 20, estaba negociando su situación contractual desde hace meses y mientras Real Madrid seguía de cerca las tratativas.

Te puede interesar: La categórica frase del DT de Manchester United por Garnacho que encendió las alarmas en la Selección para el Mundial Sub 20

“Cuando llegué a este increíble club, soñaba con lograr mi debut, jugar en Old Trafford, marcar mi primer gol y ganar trofeos con esta insignia en mi pecho. Me siento muy orgulloso y emocionado de haber vivido estos momentos ya, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso del camino”, declaró el futbolista de 18 años (cumplirá 19 en julio) en el sitio oficial de la entidad inglesa.

El futuro del atacante nacido en España, pero que eligió la selección argentina para jugar, era uno de los temas que aparecía como fundamentales para que pueda negociar su viaje al país para representar a la Sub 20 en el Mundial que se iniciará el próximo 20 de mayo. Esta noticia sobre su extensión de contrato y la frase del entrenador Erik ten Hag sobre la negativa del club a cederlo no parecen darle las mejores perspectivas a Javier Mascherano.

Te puede interesar: Alejandro Garnacho presiona al Manchester United para jugar el Mundial Sub 20 con Argentina: el factor Mascherano y el nuevo escenario

“No, la verdad que no lo veo”, remarcó el DT neerlandés en conferencia de prensa cuando le preguntaron si veía con chances a Garnacho de disputar la Copa del Mundo Sub 20. Si bien todavía no se dijo la última palabra, las posibilidades de que el delantero esté en el combinado juvenil son ínfimas.

Todo esto se desarrolla mientras Garnacho se recupera de una lesión ligamentaria en el tobillo que sufrió el 14 de marzo pasado, lo que le impidió también unirse al plantel mayor de la selección argentina. Mientras se espera que entrene con normalidad en las próximas horas para reaparecer oficialmente, el DT del United aclaró: “Va a volver a entrenarse con el equipo parcialmente y después tenemos que ver cuándo puede volver totalmente a entrenarse con el equipo para poder jugar partidos otra vez”.

Te puede interesar: Las 16 decisiones que deberá tomar Mascherano en la lista del Mundial Sub 20 y la danza de los llamados en la selección argentina

“Todos nos sentimos honrados de tener esta oportunidad de continuar nuestro viaje en el Manchester United y ya comencé a trabajar para lograr el próximo conjunto de objetivos y ambiciones. El entrenador y su cuerpo técnico me han ayudado a mejorar en todos los sentidos y con su apoyo me estoy desarrollando cada día para ayudar al equipo a tener éxito. Estoy disfrutando el futuro y no puedo esperar para crear más recuerdos especiales con este grupo, frente a nuestros increíbles seguidores”, declaró el jugador surgido de la cantera del Atlético de Madrid tras firmar el nuevo contrato.

Seguir leyendo: