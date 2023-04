Dibu Martínez sumó otra valla invicta y es el mejor arquero de la Premier League: su estupenda racha y el sueño del Aston Villa en la Champions

Aston Villa sueña con volver a una competición internacional después de 12 años. La victoria por 1-0 ante Fulham por la fecha 33 de la Premier League mantiene un deseo que, con el paso de las jornadas, fue acercándose mucho más de lo previsto y, en esta actualidad, la solidez de Emiliano Martínez bajo los tres palos de Los Villanos es crucial para detallar una situación que deja al argentino como uno de los mejores arqueros del certamen en los últimos partidos.

A diferencia de otros encuentros, Dibu mantuvo una actuación sin sobresaltos ante un rival que se vio en desventaja desde los 21 minutos de la etapa inicial por el gol de Tyrone Mings. Sus compañeros se apoyaron en la figura de la selección argentina, quien mostró suma solvencia para sostener el trámite y llevarse su octava valla invicta en la última decena de compromisos. Esto no estuvo exento de suspenso, debido a que el propio Mings convirtió el empate con un tanto en contra a los 85 minutos, pero la acción fue invalidada por correcto fuera de juego en la previa a la jugada.

Más allá de este lunar que no opacó en nada su labor, la marca de imbatilidad está unida a un hecho bisagra en la carrera futbolística del marplatense. Luego del triunfo ante Everton, cruce fundacional del récord, debió asistir a la ceremonia de los premios The Best para ser galardonado el 27 de febrero pasado como el Mejor Arquero del año.

Solo le metieron dos goles en las últimas 10 fechas de la Premier League, un número que lo deja como el guardameta que menos tantos recibió en ese lapso de tiempo. Su equipo tampoco ha perdido en ese trecho; su última caída fue el 18 de febrero ante Arsenal. Cabe recordar que en el duelo pasado con igualdad 1-1 ante Brentford tuvo que retirarse en el entretiempo por un problema estomacal, cuando aún la paridad se mantenía en cero. Debido a esto, también se computa como valla invicta. Además, es el cuarto arco sin vencer que logra como local en Villa Park.

Estos logros se dimensionan de mayor forma con el pasado del portero en el Aston Villa. En las anteriores 23 jornadas del torneo doméstico, solo había logrado cinco vallas invictas. Su importancia es fundamental en el presente de los conducidos por Unai Emery, ya que su suplente, Robin Olsen, jugó 6 partidos en esta temporada con un total recibido de 14 goles en 5 cruces.

Emiliano Buendía no se anotó en el marcador, pero su titularidad ante los Blancos le permitió observar de cerca a su compañero en la Albiceleste y en Inglaterra. De igual forma, es parte del plantel que sueña con clasificar a la Liga de Campeones después de 40 años. El triunfo reciente de la escuadra lo dejó en la quinta colocación con 54 puntos, a 5 del Manchester United y el Newcastle, los últimos clasificados a la Champions League próxima, que aún deben jugar ante Tottenham y Everton, respectivamente. Esto tiene el aliciente de que el domingo visitará Old Trafford para medirse ante los Diablos Rojos a falta de un quinteto de jornadas para el final.

De momento, los de Birmingham estarían logrando un boleto a la Europa League del curso siguiente, una competición que no juegan desde 2010, cuando cayeron en la instancia previa a la fase de grupos. El aporte del Dibu Martínez será fundamental para enfrentar al United, Wolverhampton, Tottenham, Liverpool y Brighton en la recta final del campeonato.

