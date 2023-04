El DT de Chelsea salió al cruce de los críticos de Enzo Fernández y habló sobre su nivel

La leyenda de los Blues elogió al volante argentino.

Que un integrante del Big Six de la Premier League no logre clasificar a la Champions League es sinónimo de una temporada pobre. A veces, ser parte de la Europa League o Conference League suele ser un premio consuelo luego de no llegar al objetivo principal. Sin embargo, el Chelsea actualmente navega las últimas fechas del torneo doméstico con chances prácticamente nulas de alcanzar puesto de competencias internacionales y Enzo Fernández es uno de los tantos apuntados por la afición.

El entrenador y leyenda de los Blues, Frank Lampard, fue consultado por el nivel del argentino en la conferencia de prensa previa al choque con el Brentford. “Creo que es un talento fantástico. Creo que un jugador tan joven logre lo que ya logró en este año calendario es asombroso. Ser parte del país campeón del mundo y poder venir a la Premier League a un club como el Chelsea. Además es un difícil momento para venir al club, los últimos meses fueron duros pero también es un desafío para él al mismo tiempo. Es un desafío que lo va a hacer mejorar”, lo elogió el histórico volante.

Y añadió al respecto, ubicando al surgido de River Plate en una posición importante de cara a los próximos años: “Todos pondrán atención en sus actuaciones, va a tener muchas responsabilidades cuando la realidad es que también necesita apoyo y ayuda. Esas cosas llevan tiempo como hablar el idioma por ejemplo. Creo que es un talento fantástico, es el futuro del Chelsea. Pero tenemos que darle ese tiempo para establecerse porque pasan muchas cosas rápido. Pero me encanta y estoy muy impresionado”.

Enzo llegó al Chelsea en uno de los momentos más difíciles en las últimas décadas (Foto: Reuters)

El cuadro de Londres actualmente se ubica en el puesto 11 de la Premier League con 39 unidades y está a 11 puntos del Liverpool, último en clasificarse a una competencia internacional. A falta de seis jornadas, más algunas fechas pendientes por jugar, las posibilidades de meterse en dicha zona son extremadamente bajas. Lampard fue designado para dirigir estos meses restantes hasta el final de la temporada para luego darle paso a un nuevo entrenador que traerá un proyecto a largo plazo a los Blues.

Todd Boehly y Behdad Eghbali, copropietarios del club, están trabajando para asegurarse que el próximo director técnico sea Mauricio Pochettino. El argentino se convirtió en el principal candidato tras tres semanas de búsqueda: no trabaja desde su despido del París Saint Germain a mediados de 2022. Según informaron diversos medio ingleses, el lunes se realizó una importante reunión en la que no hubo trabas y le prometieron condiciones al entrenador como conseguir la ficha permanente Joao Felix, en caso de desearlo en su plantel.

