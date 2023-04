Los detalles del turbulento divorcio de una de las figuras del PSG tras ser acusado de abuso sexual: los millones en danza

Hiba Abouk, junto a Hakimi, en tiempos felices (Crédito: Getty)

El escándalo estalló a fines de febrero, cuando en París se dio a conocer la existencia de una acusación de abuso sexual en contra de Achraf Hakimi. En ese momento, una joven de 23 años se presentó en la comisaría Nogent sur Marne de la capital francesa y aseguró que el futbolista del PSG, de 24 años, la había violado, aunque se negó a presentar la denuncia oficial. La situación fue un quiebre en el matrimonio con la actriz Hiba Abouk, quien se hallaba de vacaciones en Dubai con los dos hijos de la pareja. Hoy la demanda de divorcio alcanza ribetes escandalosos, con cifras millonarias en danza y el lateral de la selección de Marruecos señalado por no tener prácticamente bienes a su nombre.

Según consignó hace dos meses Le Parisien a partir de fuentes de la investigación, la joven entró en contacto con el defensor del PSG el pasado 16 de enero a través de las redes sociales y el carrilero, ante la ausencia de su familia, la invitó a su domicilio de Boulogne-Billancourt. La mujer habría acudido a bordo de un Uber que solicitó el futbolista y según el relato de la denunciante, Hakimi la besó en los labios pese a su negativa, le levantó la ropa y le besó los senos. La chica habría conseguido deshacerse de su agresor de una patada y le habría enviado un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

Tras la acusación y el revuelo, la actriz, de 36 años, le pidió el divorcio, mediante el que, con la asesoría de sus abogados, apuntó a quedarse con la mitad de los bienes y la fortuna. Sin embargo, el futbolista, uno de los hombres más cercanos a Kylian Mbappé en el plantel del PSG, no tiene nada a su nombre, a pesar de que percibe poco más de un millón de euros al mes. En Europa aseguran que las propiedades y cuentas del marcador de punta están a nombre de su madre.

Hakimi y Abouk formalizaron la relación en 2018, cunado fueron vistos juntos de vacaciones en Islas Maldivas. ella es 12 años mayor que él (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Mi hijo no me informó del traspaso de su fortuna. Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento, pero... ¿Cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podrá deshacerse de esa mujer”, declaró Saida Mouh, la madre del jugador. Según publicó La Vanguardia, esta situación provocó que Abouk presentara una demanda por fraude y mala administración de la sociedad ganancial. Además, le reclama 10 millones de euros, mientras que Hakimi sólo ofrece dos.

Mientras tanto, ella fortalece su trabajo como influencer y proyecta su futuro en la TV, al tiempo que aguarda por la resolución de la Justicia de Francia. “Hay días en los que estoy bien y otros en los que debes saber encajar los golpes y tomar decisiones que a veces son complicadas. Eso te puede descuadrar un poco. Cuando te separas, reestructuras tu vida, aunque tampoco es nada del otro mundo”, declaró en una entrevista con Elle.

Hakimi es el futbolista más cercano a Mbappé en el plantel del PSG (REUTERS/Stephane Mahe)

