Escándalo en Reino Unido: una famosa maratonista terminó en el podio pero fue descalificada por usar un auto

Joasia Zakrzewski fue descalificada de su última carrera porque descubrieron que usó un coche (The Grosby Group)

Una famosa corredora líder de ultramaratón británica fue descalificada por usar un coche durante una carrera y se disculpó por su “gran error” al aceptar el premio del tercer puesto. Se trata de Joasia Zakrzewski, una médica oriunda de Dumfries (Escocia), quien reconoció a los organizadores que se había trasladado en un automóvil durante un tramo de la carrera de 50 millas (80,4 kilómetros).

Te puede interesar: Alerta en Roma: Paulo Dybala se lesionó en la derrota ante Feyenoord por Europa League

Zakrzewski, quien ahora vive cerca de Sydney en Australia, argumentó que recurrió a esta infracción debido a una falta de comunicación después de que ella estaba enferma, cansada y con desfase horario tras el largo viaje para participar en la carrera GB Ultras Manchester to Liverpool del pasado 7 de abril.

Según informó The Telegraph, ella se había perdido en el recorrido aproximadamente a la mitad y sintió dolores en una de sus piernas. Ella alegó que el dolor era tal que aceptó el ofrecimiento de un amigo de llevarla al siguiente punto de control.

Te puede interesar: La figura de Lazio Ciro Immobile protagonizó un grave accidente en Roma: chocó con su camioneta contra un tranvía

“Cuando llegué al punto de control les dije que abandonaría y que había llegado en auto, y me dijeron: ‘Te odiarás a ti misma si te detienes’. Acepté continuar de una manera no competitiva. Me aseguré de no adelantar a la corredora de delante cuando la vi, ya que no quería interferir con su carrera”, comentó Zakrzewski en diálogo con la cadena BBC Escocia.

No obstante, Joasia Zakrzewski aceptó la medalla y un trofeo conmemorativo por el tercer puesto. “Cometí un gran error al aceptar el trofeo y debería haberlo devuelto. Estaba cansada, con desfase horario y me sentía enferma. Debería haberlas devuelto y no haberme hecho fotos, pero me sentía mal y distraída y no pensé con claridad”, reconoció.

La escocesa Joasia Zakrzewski tiene 47 años es famosa y ha representado a Gran Bretaña en eventos internacionales (Getty Images)

Tras su descalificación, el tercer lugar fue para Mel Sykes, a quien la corredora le ofreció una disculpa. “Soy un idiota y quiero disculparme con Mel. No fue malicioso, fue una falta de comunicación. Nunca haría trampa a propósito y esta no era una carrera objetivo, pero no quiero dar excusas. Mel no consiguió la gloria al final y lamento mucho que no lo haya conseguido”, dijo Zakrzewski.

Te puede interesar: El gesto de Fair Play que se ganó la ovación de todo un estadio y ya candidatean para los próximos premios The Best

La corredora escocesa dijo que estaba “devastada” por la reacción de los haters en las redes sociales, donde pidieron que fuera vetada de por vida de este tipo de eventos. Al revisar los datos de GPS de su carrera se vio que la mujer de 47 años había recorrido una 1,6 kilómetros en solamente un 1:40 minutos y se cree que viajó alrededor de 4 kilómetros en el automóvil.

Wayne Drinkwater, el director de la carrera GB Ultras, le dijo a la BBC que lo que sucedió con Joasia Zakrzewski fue realmente “muy decepcionante”.

“Se ha investigado el problema y, tras revisar los datos de nuestro sistema de seguimiento de carreras, los datos GPX, las declaraciones proporcionadas por nuestro equipo del evento, otros competidores y la propia participante, podemos confirmar que un corredor ha sido descalificado del evento después de haber usado transporte vehicular durante parte de la ruta. El asunto ahora está en manos de TRA (Trail Running Association) y, a su vez, UK Athletics (UKA) como organismos reguladores”, dijo Drinkwater.

Joasia Zakrezewski es famosa porque terminó 14º en el maratón de los Juegos de la Commonwealth de 2014 en Escocia y ha establecido récords en el Reino Unido de más de 100 y 200 millas. En febrero, estableció un nuevo récord mundial de distancia recorrida en 48 horas, al completar 255 millas en un evento de ultramaratón en Taipei. En varias ocasiones, ha representado a Gran Bretaña en eventos internacionales.

Adrian Stott, una amiga de la corredora, explicó que Zakrzewski había llegado de Australia la noche anterior a la carrera, después de un viaje de 48 horas. Por su parte, David Ovens, presidente de Scottish Athletics, le mostró su apoyo tras lo sucedido: “Es muy decepcionante escuchar esto, dado que Joasia ha tenido un período tan exitoso en los últimos años. Espero que pueda dejar esto atrás y que haya una explicación inocente y que pueda reanudar su exitosa carrera”.

Seguir leyendo: