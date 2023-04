Mundial Sub 20 en Argentina: la lista de convocados, cuántas sedes habrá y por qué no se jugará en La Bombonera o el Monumental

Santiago, La Plata, San Juan y Mendoza, cuatro de los candidatos a ser sede del Mundial Sub 20

La FIFA confirmó a la Argentina como país organizador de emergencia del Mundial Sub 20 y el pitazo inicial se desarrollará en 32 días, cuando la selección argentina de Javier Mascherano afronte el encuentro inaugural contra el rival que le depare el sorteo que será a finales de esta semana. Mientras se espera por la lista de convocados, el inicio de las prácticas de la Albiceleste juvenil y lo que defina el azar, el organismo debe difundir las sedes que eligió en el país para albergar los 52 partidos del certamen.

El ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, adelantó que posiblemente sean cuatro los estadios elegidos para dividir los seis grupos. “FIFA se va a terminar definiendo por cuatro. El viernes 21 se va a hacer el sorteo en Zurich y seguramente vamos a tener definiciones de las sedes”, adelantó en el programa De Acá en Más de Urbana Play. Este dato sobre las cuatro sedes empezó a circular en las últimas horas tras la conferencia de prensa conjunta entre AFA, FIFA y el gobierno nacional que se llevó a cabo en el predio de Ezeiza para difundir la noticia que se hizo oficial este lunes.

La comitiva de FIFA integrada por una docena de especialistas encabezada por Jaime Yerza González, el director de competencias de la entidad con domicilio en Suiza, arribó el miércoles pasado al país e inspeccionó La Plata, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, San Luis y Chaco. Los tres primeros mencionados, a esta hora, suenan con ventaja para ocupar los lugares disponibles si no hay un cambio de planes brusco. Si finalmente hay cuatro recintos designados, sería toda una novedad para el torneo juvenil teniendo en cuenta que las últimas once ediciones –tomando la de Argentina 2001 como punto de partida– tuvieron disponibles seis sedes o incluso más.

Lo que queda claro es que las seis opciones sobre la mesa de FIFA son el Único Diego Armando Maradona de La Plata, Bicentenario de San Juan, Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero, La Pedrera de San Luis, Malvinas Argentinas de Mendoza y Centenario de Resistencia en Chaco. Quedaron descartados La Rioja (Estadio Carlos Augusto Mercado Luna) y Córdoba (Estadio Mario Alberto Kempes), que también habían estado en el corte final tras el primer análisis que realizaron las autoridades. La provincia sobre la que no hay claridad es Salta, que sonó con fuerza en el inicio de la organización de emergencia, pero finalmente no tuvo la visita de FIFA y tampoco se expresaron los funcionarios a cargo del tema en ese sitio.

El encargado de la cartera de Deportes remarcó que será el “evento más importante que tendrá Argentina en los últimos años” a nivel deportivo y calculó un impacto económico de “200 millones de dólares”, planteando que podría haber una alta demanda turística de Brasil y Uruguay, dos selecciones vecinas que son candidatas al título analizando las estrellas que componen su plantel.

La actividad de River Plate por torneos locales o internacionales impedirá que se pueda usar el Monumental para el Mundial Sub 20 por normativa FIFA

La pregunta que más se repitió entre los fanáticos que quieren seguir de cerca el torneo (del 20 de mayo al 11 de junio) es por qué no hay más sedes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires o puntos futbolísticos clave del país como Rosario, Santa Fe o incluso la mencionada Córdoba. La respuesta está en el artículo 19 del reglamento del Mundial Sub 20: “A menos que la FIFA lo autorice de manera excepcional, los estadios no se utilizarán para disputar encuentro alguno ni para otros acontecimientos por lo menos durante los 14 días —o más, si la FIFA así lo estimara necesario debido a las condiciones en que se encuentren— previos al inicio de Mundial 2023 y hasta un día después del último partido programado en el estadio”.

Si bien hubo charlas informales con River Plate por el Monumental, Vélez por el José Amalfitani o incluso se rumoreó la posibilidad de Racing, los equipos vinculados a esos clubes tienen múltiples compromisos por torneos internacionales o nacionales. Mismo cuadro encajaría para La Bombonera o el resto de estadios como el Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s en Rosario, que fue sede de la Copa juvenil del 2001. El tema del Mario Alberto Kempes es singular, porque si bien el estadio no pertenece a Talleres, el equipo de la Liga Profesional tiene un acuerdo para afrontar de local su partidos allí. Más allá de las versiones encontradas entre las partes, que indicaban que la provincia había planteado recibir el duelo inaugural o la final, desde Córdoba aseguraron a este medio que el descarte llegó al no poder flexibilizar la norma que impide que haya actividad en las canchas durante este torneo. “FIFA es muy rigurosa en estado de campos de juegos, necesitamos que los campos sean solamente para este Mundial Sub 20″, planteó Lammens.

Lo que queda claro sobre este tema es que FIFA no hará autorizaciones “de manera excepcional” como bien plantea el reglamento, por lo que los recintos elegidos serán destinados íntegramente para el torneo. De este modo, Godoy Cruz (Mendoza) o Central Córdoba (Santiago del Estero) deberán mudar su localía en el campeonato doméstico posiblemente en tres encuentros.

La FIFA confirmó en las últimas horas los bombos para el sorteo e informó que Argentina se ubicará en el A1 del principal grupo. Esto significa que la Selección de Javier Mascherano disputará uno de los encuentros inaugurales con un rival que determinará el azar. Lo que sí es una certeza es que Inglaterra, Corea del Sur o Nueva Zelanda serán uno de sus contrincantes del Bombo 2, ya que no podrá enfrentar a combinados de la misma federación (Brasil, Ecuador y Colombia completan ese segundo bombo).

AFA deberá negociar con Manchester United para conseguir la cesión de Alejandro Garnacho para el Mundial Sub 20

Con la mirada puesta en este viernes 21 por el sorteo y el inicio de los entrenamientos (sería el lunes 8 de mayo), se espera la difusión de la circular de FIFA que determinará las fechas estipuladas para las presentaciones de las listas preliminares y definitivas. El organismo aclaró que podrán jugar todos aquellos que hayan nacido el 1 de enero del 2003 o después de esta fecha (la edad mínima será hasta el 31 de diciembre del 2007 o antes), pero no dio a conocer todavía la fecha exacta de las nóminas. Estos márgenes ponen a disposición a apellidos que no fueron citados al Sudamericano como Gianluca Prestianni (Vélez), Valentín Barco (Boca Juniors), Claudio Echeverri (River Plate) o Federico Redondo (Argentinos Juniors), más allá de los conocidos europibes Alejandro Garnacho (Manchester United), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Nicolás Paz (Real Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion), Máximo Perrone (Manchester City), Tiago Geralnik (Villarreal), Valentín Carboni (Inter), Franco Carboni (Monza) y Lucas Román (Barcelona). La preliminar podrá estar compuesta por un máximo de 55 futbolistas (con un mínimo de 35) y de allí se hará el recorte de 21 convocados, entre los que tendrá que haber sí o sí tres arqueros.

Independientemente de la voluntad del cuerpo técnico, todas las cesiones para el Mundial deberán ser negociadas con los clubes ya que el torneo no está dentro del calendario FIFA de certámenes, lo que implica que las entidades dueñas de los pases de cada deportista no estén obligadas a prestar a sus promesas para la competencia. Desde AFA ya informaron a este medio que harán las negociaciones necesarias para que estén presentes aquellos que necesite el Jefecito.

LOS BOMBOS DEL SORTEO

Bombo 1: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia.

Bombo 2: Inglaterra, República de Corea, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia.

Bombo 3: Nigeria, Uzbekistán, Japón, Irak, Honduras y Fiyi.

Bombo 4: Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia y Túnez.

