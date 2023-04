Javier Mascherano dio a conocer la lista preliminar de la Selección Sub 20 para el Mundial: los 37 elegidos, con varias sorpresas

El ex mediocampista y su cuaderno de anotaciones, en el que apuntó los elegidos para este proceso

Apenas 24 horas después de que la FIFA confirmara que Argentina organizará el Mundial Sub 20 luego de que Indonesia perdiera la sede, Javier Mascherano dio a conocer la prelista de 37 nombres de la que luego quedarán los 21 elegidos para el desafío que enfrentará la Selección a partir del 20 de mayo, día del encuentro inaugural, en el que hará su presentación.

En la composición aparecen los futbolistas que representaron al país en el Sudamericano de Colombia, certamen en el que el combinado nacional no logró superar la primera ronda. Menuda revancha tienen por delante los Federico Gomes Gerth (Tigre), Agustín Giay (San Lorenzo), Alejo Véliz (Rosario Central), Brian Aguirre (Newell’s) o Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).

Pero además también están incluidos los “europibes”, las estrellas ascendentes que se desempeñan en el fútbol europeo, como Alejandro Garnacho (Manchester United), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Valentín Carboni (Inter), Máximo Perrone (Manchester City), Facundo Buonanotte (Brighton) o Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa).

Un detalle, no menor en el contexto, es que fuentes con conocimiento del tema confirmaron a este medio que los clubes finalmente no están obligados a ceder a los futbolistas para este Mundial Sub 20. “La liberación de jugadores es obligatoria para los partidos que figuren en el calendario internacional, así como para los partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA, de la Copa FIFA Confederaciones y campeonatos de equipos representativos «A» de las confederaciones, siempre que la asociación en cuestión sea miembro de la confederación organizadora. Los clubes se obligan a liberar a sus jugadores inscritos en favor de los equipos representativos del país para el que tienen derecho a jugar debido a su nacionalidad, si la asociación en cuestión convoca al jugador”, indica el anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de octubre del 2022.

El calendario FIFA (2023-2030) no tiene incluido el Mundial Sub 20. De todos modos, las federaciones ya iniciaron contactos para poder disponer de las máximas estrellas que pueden jerarquizar la competencia.

El boletín de AFA con la nómina

En el listado aparecen varias sorpresas, más allá de que se trata de promesas que estaban dentro del radar del departamento de selecciones nacionales. Valentín Barco, que estaba algo relegado en Boca, volvió a la consideración con Jorge Almirón. Y reapareción en la citación de Mascherano, con el que había ganado el premio al mejor jugador en el torneo de L’Alcudia en 2022.

Román Vega (Barcelona B) es otro que se suma desde Europa. Tomás Avilés, defensor de Racing nacido en Río Gallegos, que jugó el Sudamericano para Chile, podría jugar el Mundial para Argentina. Del otro lado de la Cordillera juega Renzo Malanca, también zaguero central, con pasado en Independiente Rivadavia de Mendoza y presente en Huachipato. Ostenta casi 40 partidos en la élite, en un certamen ecuménico, un capital nada desdeñable.

21 de ellos alimentarán el sueño de que Argentina, campeón mundial a nivel Mayores, también alce el trofeo en el Sub 20, como en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

Noticia en desarrollo...