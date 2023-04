Las ocho promesas internacionales que podrían jugar el Mundial Sub 20 para la Selección tras la confirmación de Argentina como sede

Alejandro Garnacho, Matías Soulé y Máximo Perrone, tres de las joyas que podría tener la selección argentina Sub 20

Es oficial. Argentina reemplazará a Indonesia como sede del Mundial Sub 20. Luego de la confirmación de la FIFA, el torneo que se pondrá en marcha el próximo sábado 20 de mayo y finaliza el domingo 11 de junio con el campeón de la categoría se jugará en la tierra de los campeones del mundo.

Gracias a tener la chance de organizar la Copa del Mundo, el seleccionado juvenil que no había sacado pasaje para el torneo en el Sudamericano luego de quedar eliminado en la primera ronda, ahora será el anfitrión y tendrá la oportunidad de conformar un gran plantel para buscar una nueva corona, la séptima en su historia tras las consagraciones en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

Si hablamos de futbolistas de renombre dentro de la categoría, el primero que aparece es Alejandro Garnacho. El extremo del Manchester United fue la figura del conjunto que dirigía Javier Mascherano en el último Torneo Esperanzas de Toulon, donde fue parte del 11 ideal del campeonato. El delantero anotó cuatro goles en misma cantidad de partidos con la Sub 20 y no pudo ser parte del Sudamericano que se disputó a principio de año ya que no fue cedido por el club inglés.

Hay que recordar que Scaloni convocó a Garnacho para los amistosos frente a Panamá y Curazao que protagonizó la Mayor en medio de los festejos por la conquista en el Mundial de Qatar. Por una lesión en uno de sus tobillos, el juvenil no pudo viajar y se quedó para recuperarse en Inglaterra.

Garnacho, una figura naciente del Manchester United (Photo by Richard Sellers/Getty Images)

Otro de las joyas con las que podría contar el entrenador que dirigirá al combinado nacional es Matías Soulé. El atacante de Juventus formó parte del proceso de Masche, disputó dos encuentros con la Sub 20 y otros tres con la Sub 17. Es más, también ya fue convocado por Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de noviembre de 2021, aunque no alcanzó a sumar minutos en el seleccionado.

En la actualidad, Soulé es considerado por el DT de la Vecchia Signora Massimiliano Allegri: ya jugó 11 partidos (321 minutos) y anotó un gol en la victoria 4-2 ante Sampdoria.

Uno de los futbolistas que ya tiene un largo recorrido en Europa es Luka Romero. El volante, que actualmente milita en la Lazio, había sido otro de los jugadores con los que Mascherano no pudo contar en el torneo sudamericano clasificatorio al Mundial Sub 20 ya que no fue cedido por el equipo de la Serie A.

Con un largo recorrido en las divisiones juveniles de Argentina (Sub 15, 17 y 20), el jugador de padres argentinos que nació en México fue parte en 12 encuentros durante la campaña, en la que anotó un tanto.

Luka Romero con la camiseta de la Lazio (Photo by Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images)

A estos jugadores que no pudieron asistir al Sudamericano que se celebró en Colombia en enero pasado hay que sumarles a dos hermanos que tienen un apellido vinculado al club Lanús. Franco y Valentín Carboni, hijos de Ezequiel, son futbolistas del Inter de Milán.

En el caso de Franco, el mayor de ambos, es lateral izquierdo y esta temporada fue cedido al Cagliari en primera instancia y luego al Monza en lo que va de la actual temporada. En lo que va del 2023 vio acción durante 57 minutos en el equipo, como suplente, cuando ingresó ante el Milan y Empoli. Ya fue parte del proceso de Mascherano en la Sub 20.

Por su parte, Valentín, tiene 17 años y es enganche o media punta en las inferiores del Inter. A diferencia de su hermano, no fue cedido a otro club y se mantiene en las juveniles del Neroazzurro.

Las otras tres estrellas en ascenso que podrían ser parte del plantel argentino si pudieron competir en el Sudamericano en el que la Albiceleste quedó eliminada en primera ronda. Máximo Perrone fue hasta hace algunas semanas la joya que tenía Vélez Sarsfield en su plantel profesional. Hasta que apareció el Manchester City de Pep Guardiola y abonó la suma de más de 10 millones de euros para llevárselo a la Premier League.

Máximo Perrone posa con su nueva camiseta, la del Manchester City (@ManCityES)

El volante mixto anotó un tanto en los cuatro partidos que jugó en el torneo continental de selecciones y luego se mudó a Inglaterra. Hace pocos días fue llamado por Scaloni y participó de la celebración de los campeones del mundo en Argentina.

Los otros dos que también fueron parte del plantel Sub 20 del Jefecito fueron Nicolás Paz y Facundo Buonanotte. El primero, que milita en las juveniles del Real Madrid, es otro de los jugadores que eligió ponerse la celeste y blanca. En el caso del volante ofensivo que brilló en Rosario Central y fue adquirido por el Brighton en una suma millonaria, tiene 18 años y ya es parte de la elite del fútbol mundial.

Un detalle, no menor en el contexto, es que fuentes con conocimiento del tema confirmaron a este medio que los clubes finalmente no están obligados a ceder a los futbolistas para este Mundial Sub 20. “La liberación de jugadores es obligatoria para los partidos que figuren en el calendario internacional, así como para los partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA, de la Copa FIFA Confederaciones y campeonatos de equipos representativos «A» de las confederaciones, siempre que la asociación en cuestión sea miembro de la confederación organizadora. Los clubes se obligan a liberar a sus jugadores inscritos en favor de los equipos representativos del país para el que tienen derecho a jugar debido a su nacionalidad, si la asociación en cuestión convoca al jugador”, indica el anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de octubre del 2022. El calendario FIFA (2023-2030) no tiene incluido el Mundial Sub 20. De todos modos, desde la selección argentina advirtieron que llegado el caso se encargarán de llevar adelante las gestiones pertinentes para lograr la cesión de los futbolistas que necesite el plantel.

Nombres, sobran. Ahora sólo restará esperar quién será el conductor a cargo de una selección que volverá a jugar un Mundial como local después de más de dos décadas. ¿La última vez? Un tal Javier Saviola fue el héroe de la mano de José Néstor Pekerman en la conquista del título en 2001.

