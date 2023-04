Real Madrid le respondió a Laporta tras su fuerte acusación con un explosivo video: “¿Quién fue realmente el equipo del régimen?”

El cuadro madridista publicó un video y apuntó contra el Barcelona por ser afín al régimen.

El “Caso Negreira” que destapó el escándalo arbitral en España y que involucra de lleno los manejos del Fútbol Club Barcelona, acusado de pagos espurios al vicepresidente del CTA, Enríquez Negreira, provocó un sinfín de graves acusaciones no solo en dirección del elenco culé, sino de este hacia La Liga (Javier Tebas) y el Real Madrid.

Por caso, este lunes el presidente del cuadro blaugrana, Joan Laporta, hizo unas explosivas declaraciones en la conferencia de prensa que brindó para ofrecer su defensa. El máximo directivo aseguró que la entidad azulgrana “nunca ha realizado ninguna actuación que tuviera como finalidad o intención alterar la competición para obtener una ventaja deportiva”.

Asimismo, apuntó directamente al Merengue, al que acusó de haber sido beneficiado durante el régimen de Francisco Franco. “Todo el mundo sabe que el Real Madrid es un club históricamente favorecido por los errores arbitrales. Se ha considerado el equipo del Régimen. Por su proximidad al poder político, económico...”.

Mientras aseguraba que todo esto se trata de una campaña de desprestigio hacia el principal club que representa a la ciudad catalana, el presidente continuó: “Durante siete décadas los presidentes de los árbitros han sido ex socios del Madrid, ex jugadores o ex directivos. A veces, todo al mismo tiempo. ¡Durante 70 años, los que han designado a los árbitros que debían impartir justicia!”.

Y siguiendo en la línea de ataque hacia su máximo rival futbolístico, el dirigente del Barcelona añadió: “Que este club se persone en la mejor época de nuestro club alegando que deportivamente se siente perjudicado es un ejercicio de cinismo sin precedentes. Ojalá este juicio les deje en evidencia”.

El video con el que Real Madrid le constestó a Laporta sus graves acusaciones acerda de un "favoritismo" en la época del régimen de Franco

Como era de esperarse, Real Madrid recogió el guante y contestó con igual o más fuerza. Mediante un video que dio a conocer a través de sus redes sociales, el cuadro merengue se pregunta: “¿Quién fue realmente el equipo del régimen?”. En las imágenes que duran poco más de cuatro minutos, el cuadro de Madrid expone con imágenes de archivo las tres medallas con las que el Barcelona condecoró a Franco e incluso recuerdan que el dictador fue nombrado socio de honor del club en 1965. Además de darle la insignia de oro y brillantes.

Asimismo, el video de Real Madrid TV muestra el día que fue inaugurado el Camp Nou por el mismo general de Francisco Franco, José Solís Ruiz. Y también enumera las veces que el cuadro blaugrana fue salvado de la quiebra por tres recalificaciones ordenadas por el mismísimo Franco. Todo ello respaldado por recortes periodísticos de la época.

En materia futbolística, por si hacía falta una aclaración más, el Real Madrid remarca que durante el régimen el Barcelona ganó 8 Ligas y 9 Copas del Generalísimo, mientras que el cuadro merengue tardó 15 años en poder obtener una Liga.

Para terminar, el video que rápidamente se volvió viral, muestra un fragmento de las palabras del presidente Santiago Bernabéu a raíz de lo que históricamente se mencionó: “Cuando oigo que el Real Madrid ha sido el equipo del Régimen me dan ganas de cagarme en el padre del que lo dice”.

