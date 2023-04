La carta que guarda Gerard Piqué y podría generar un nuevo sismo con Shakira

Shakira y Piqué, en un posteo durante los 12 años que duró la relación

Luego de 12 años de relación, Gerard Piqué y Shakira hoy viven a más de 7500 kilómetros. A principios de abril, la artista dejó Barcelona con los hijos de la pareja (Milan, de 10 años, y Sasha, de ocho) y sus padres, y se afincó en Miami, donde buscará dejar atrás los avatares de la turbulenta separación, que sigue ofreciendo alternativas. En los últimos días fue noticia la salida a la venta de la lujosa mansión que compartieron en Cataluña, y por la que Joan Piqué, padre del campeón del mundo con España en 2010, le envió a su ex nuera una carta de desalojo con fecha al 30 de abril, dado que la propiedad pertenece hoy a Inversiones BCN Two & Two SL, la firma de la que es administrador. El inmueble estaría tasado en 14 millones de euros.

Pero los roces continúan a medida que la información va tomando conocimiento público. Ante la partida de la colombiana a Estados Unidos, La Vanguardia publicó detalles del régimen de visitas acordado en el convenio de divorcio, firmado en noviembre de 2022, en el que quedó acordada la mudanza de los niños a continente americano. Los pequeños vivirán con la cantante, aunque el ex zaguero está autorizado a visitar a sus hijos hasta diez días al mes. Y en las vacaciones cuenta con el beneficio de poder disfrutarlos el 70% del tiempo, mientras que Shakira los tendrá un 30% del mismo.

Son tres los periodos vacacionales en los que Piqué tendrá prioridad: Acción de Gracias, la semana que comprende de Navidad a Fin de Año y Semana Santa o “Spring break”. Ahora bien, Según ABC, todo este esquema puede modificarse radicalmente si el empresario, dueño de la empresa Kosmos y regente de la exitosa Kings League, toma una decisión de vida...

Es que si el deportista multicampeón con el Barcelona, hoy de novio con su empleada Clara Chía Martí, decide hacer base en Miami, ya sea porque muda allí el centro de operación laboral o porque opta por estar cerca de sus herederos, el acuerdo judicial rubricado a fines de 2022 quedaría formalmente caído. Y sería reemplazado por una custodia compartida, dado que los dos progenitores residirían en la misma ciudad.

En España aseguran que se trata de la “carta en la manga” que guarda Piqué si es que el esquema actual no funciona o si con el correr de los meses no está dispuesto a pasar tanto tiempo lejos de sus hijos. Esta opción ya había ganado terreno apenas se oficializó la separación, dado que el ahora ex futbolista había sido sondeado por la Major League Soccer. Sin embargo, en noviembre, en medio de las críticas por su rendimiento pese a ser suplente y no lograr continuidad, definió retirarse con la casaca blaugrana.

¿Cesarán los roces y rumores cruzados gracias a la distancia? ¿Qué pasará en cada una de las travesías mensuales de Gerard a Estados Unidos?

