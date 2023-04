El DT del Bayern Múnich habló sobre el escándalo que se desató en el vestuario tras el golpe de Mané a un compañero

Bayern Múnich comunicó el viernes 24 de marzo la salida definitiva de Julian Nagelsmann como entrenador y, a las pocas horas, oficializó el arribo de Thomas Tuchel para renovar los ánimos con la mente puesta en la llave ante Manchester City por los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, el múlticampeón alemán cayó eliminado en idéntica instancia de la Copa de Alemania, fue vapuleado 3-0 por los Sky Blues en Inglaterra y, a minutos de la dura caída, estalló un escándalo de proporciones después de que Sadio Mané golpeara a Leroy Sané en el vestuario.

La institución únicamente sancionó al senegalés con un partido y una multa económica, un castigo suficiente en la óptica de su DT. “Eso está resuelto. Un juego y una multa son las consecuencias de lo sucedido”, afirmó Tuchel en conferencia de prensa sobre el puñetazo del delantero e intentó transmitir que, a contramano de lo que se supondría, este suceso renovó el temple de sus dirigidos: “La forma en que lo afrontaron los dos jugadores implicados, la forma en que lo afrontaron los demás jugadores, tuvo un efecto purificador. Ayer y hoy hemos tenido un ambiente positivo”.

En la previa al encuentro contra Hoffenheim por la fecha 28 de la Bundesliga, el director técnico cortó en seco a uno de los reporteros para dejar un mensaje dirigido hacia el plantel: “Ahora voy a interrumpirte, pero estaría bien que lo que pasa en el vestuario se quedara en el vestuario”. Las filtraciones datan de la última etapa de Nagelsmann en el banquillo, ya que días antes de su partida había afirmado que tenían un “topo”, luego de que se haya divulgado unas planillas en las que se detallaba minuciosamente cuál era la función que debía hacer cada uno tácticamente.

A continuación, puntualizó: “Yo no presencié el incidente porque estaba en la sala de entrenamiento. Hablé con todos los involucrados por la noche y durante el transcurso del miércoles que lo vieron y aclararon la situación. Debido a que nos preocupaba y era un incidente flagrante, era importante que aclaráramos el asunto. Eso lo hicimos ayer (jueves) por la mañana. Desafortunadamente, no somos el primer equipo en que esto sucede y probablemente no seremos los últimos”.

Mané y Sané discutieron en la cancha sobre el final de la derrota ante Manchester City (EFE)

“Estoy aquí para defender a Mané. Lo conozco desde hace mucho tiempo y solo lo conozco como un profesional absoluto. También conozco a su entorno”, manifestó cuándo fue consultado por el jugador que se perdió el último Mundial con su selección por una lesión. Y sentenció: “Él nunca ha sido culpable de nada”.

El desencadenante de la discusión habría ocurrido sobre el final del cruce ante los Ciudadanos después de que Sané tenía el dominio del balón y le recriminó a Mané que haya picado en velocidad para buscar un pase largo en lugar de mostrarse para realizar un envío de manera correcta. Los fotógrafos captaron la escena que siguió en las adyacencias al campo de juego.

Según Pape Mahmoud Gueye, periodista francés que a su vez es primo del atacante africano, el ex Liverpool estalló de bronca cuando su compañero le dijo “Negro de mierda” (black shit). Fue en ese momento que el futbolista terminó con la discusión arrojándole un golpe en la cara y obligó al resto del plantel a intervenir para que la situación no pase a mayores.

Cabe recordar que Mané estaba pasando un difícil momento por el fallecimiento de su tía en Senegal y no asistió al velatorio por el calendario cargado de partidos. Según Gueye, la dirigencia del club tomó en cuenta esto a la hora de darle un castigo no tan severo. Vía redes sociales, el Bayern Múnich comunicó su determinación: “No estará en la convocatoria del FC Bayern para el partido en casa contra el 1899 Hoffenheim del próximo sábado”. La explicación de la medida se debió a su “comportamiento incorrecto” después del cruce ante el elenco de Pep Guardiola.

Ninguno de los dos futbolistas ha hecho mención alguna a lo sucedido, que expone la gravedad de la derrota en Inglaterra. Es que la próxima semana deberán golear al City si pretenden avanzar a semifinales de la Liga de Campeones, un panorama que parece complejo. Serán tres goles de diferencia los que necesitará conseguir para estirar la definición a un posible alargue (ya que no existe más la ventaja del gol de visitante) o más si quiere obtener la clasificación.

Antes, los de Tuchel recibirán a su próximo rival en el Allianz Arena desde las 10.30 (hora argentina) por el certamen alemán, donde son líderes, con dos puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund, cuando quedan seis jornadas más para el cierre.

