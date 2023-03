Explotó la interna en el Bayern Múnich tras filtrarse las tácticas de su DT: “Tenemos un topo en el vestuario”

Julian Nagelsmann se enojó en el Bayern Múnich porque alguien del vestuario filtró sus tácticas (AP Foto/Martin Meissner)

Un gran conflicto explotó en el vestuario del FC Bayern Münich esta semana porque la prensa alemana ha publicado detalles secretos de las tácticas de Julian Nagelsmann, entrenador del primer equipo, quien se ha mostrado públicamente muy indignado por la posible presencia de “un topo” dentro de su grupo de jugadores.

Nagelsmann no pudo ocultar su furia después de que la revista Sport-Bild revelara en su edición del miércoles algunos aspectos muy importante de los planes de juego del un Bayern Múnich que está en la cima de la Bundesliga y clasificado a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

“Me molesta. La persona que transmite algo perjudica a cada uno de los jugadores, no es el objetivo”, lamentó Nagelsmann en la rueda de prensa que dio este viernes a 48 horas de viajar a Leverkusen para disputar la Fecha 25 de la liga alemana.

El entrenador del Bayern acusó directamente a uno de los miembros del equipo de estar dando información a la prensa. “Los topos son una especie protegida. Cada vez que conduces por el campo ves 80.000 topos y no puedes deshacerte de ellos. Su búsqueda es muy, muy complicada”, ironizó.

La revista SportBild filtró las tácticas de Julian Nagelsmann en el Bayern Múnich.

Los documentos que filtró el citado medio germano son básicamente unas planilla que el técnico del Bayern le entregó a sus futbolistas en las que se les explica minuciosamente cuál es la función que debe hacer cada uno tácticamente, con los desplazamientos y zonas del campo que tienen que cubrir en los partidos.

“¿Qué busca la persona que transmite esto, qué espera? No veo cuál puede ser su motivación. Para mí siempre es importante poder mirarme en el espejo por la noche, tratar bien a mis jugadores y a mis compañeros entrenadores. Espero que esta persona no pueda mirarse en el espejo porque no es justo”, lamentó Julian Nagalsmann, subrayando que esto “facilita la tarea al adversario”.

El Bayern Múnich actualmente está en lo más alto de la tabla de posiciones de la Bundesliga con 52 puntos, dos unidades más que el Borussia Dortmund. Se enfrentan el próximo sábado 1 de abril en el Allianz Arena. En tanto, ha eliminado al Paris Saint Germain en la UEFA Champions League y en el sorteo de los cuartos de final quedó emparejado con el Manchester City de Pep Guardiola.

