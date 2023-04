El ataque de furia de Djokovic tras quedar eliminado del Masters 1000 de Montecarlo: rompió una raqueta con el pie y discutió con la jueza

El tenista serbio, que quedó eliminado en cuartos de final ante el italiano Musetti, rompió una raqueta con el pie y discutió con la jueza

Novak Djokovic se quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo al perder con el italiano Lorenzo Musetti y tuvo varios momentos de furia durante un encuentro que tuvo al serbio como protagonista en el primer set, pero que luego se vio sorprendido por la efectividad del joven de 21 años.

Te puede interesar: Abandono de Schwartzman y derrota de Francisco Cerúndolo: así quedaron los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo

El número uno del mundo se quedó con la primera manga por 6-4, pero Musetti (21° del ranking ATP) se llevó los siguientes sets 7-5 y 6-4 para conseguir la victoria más rutilante de su carrera. Fue en el segundo parcial donde se vieron los momentos más calientes del juego y en el cual cada punto se gritaba con fuerzas en un estadio abarrotado de público que se volcó a favor del italiano.

Una de las jugadas que generó la bronca de Djokovic se dio en el segundo set, cuando Nole estaba 4-3. Una devolución de Musetti pareció irse larga, pero la umpire le dio el punto al italiano. El serbio se quejó e indicó que la pelota había picado fuera de la cancha, pero la jueza se mantuvo inflexible en su decisión.

Te puede interesar: Impacto en el golf: Tiger Woods anunció su retiro del Masters de Augusta

Luego, en uno de los descansos, el ganador de 22 Grand Slams tuvo otro ataque de ira al destrozar una raqueta con su pie. El tenista de 35 años, preso de sus nervios, pisó el elemento y lo dobló de tal manera que debió descartarlo. Todo esto, ante la mirada de un público que fue hostil hacia el hombre de los Balcanes.

Djokovic, que ostenta el récord de títulos en Masters 1000 con 38, solo fue campeón dos veces en el polvo de ladrillo de Mónaco (2013 y 2015). Desde entonces no ha superado los cuartos de final. Mientras que para el joven italiano, fue sin dudas el mejor triunfo de su carrera. “En el último juego estaba temblando. Tenía miedo de ganar. Pero en normal, nunca le había ganado al número uno del mundo”, celebró Musetti, quien necesitó de cuatro match-points para sellar la clasificación.

Te puede interesar: Alcohol, agresiones y versiones cruzadas: cuatro árbitros fueron acusados de maltratar a pasajeros durante un vuelo en Grecia

El próximo rival en cuartos de la revelación del torneo será un compatriota: Jannick Sinner (7°), quien derrotó al polaco Hubert Hurkacz (10°). En otros resultados de la jornada, el griego Stefanos Tsitsipas (2°) venció al chileno Nicolás Jarry, Andrey Rublev (5°) se quedó con el duelo de rusos ante Karen Khachanov, Taylor Fritz (8°) se impuso ante el checo Jiri Lehecka y el alemán Jan-Lennard Struff dio el golpe ante el noruego Casper Ruud (4°).

El viernes 14 de abril se disputarán los cuartos de final en Montecarlo con los siguientes cruces: Rublev vs. Struff; Fritz vs. Tsitsipas; Musetti vs. Sinner y Rune vs. el ganador de Medvedev o Zverev.

El griego Stefanos Tsitsipas venció al chileno Nicolás Jarry y avanzó a cuartos de final en el Masters 1000 de Montecarlo (REUTERS/Eric Gaillard)

Seguir leyendo: