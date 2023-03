“¡Nunca sentí este dolor!”: Bianca Andreescu sufrió una dura lesión y se retiró en silla de ruedas tras sus gritos desconsolados

Todo marchaba bien para la tenista canadiense Bianca Andreescu en el WTA 1000 de Miami, donde atravesaba un gran torneo y daba batalla en su partido ante la rusa Ekaterina Alexandrova, pero todo se derrumbó cuando sufrió una dura lesión en el tobillo que asustó a todos los presentes. Fue tal su dolor que gritó y lloró desconsoladamente en la pista hasta que fue retirada en silla de ruedas.

Andreescu, de 22 años, quien ganó el Abierto de Estados Unidos de 2019, había caído ante Alexandrova en el primer set (6-7) –que sufrió una larga interrupción por la lluvia– pero luego rompió el servicio de la rusa en el comienzo de la segunda manga y llevaba la ventaja (2-0) hasta que se dobló el tobillo y se vio obligad a abandonar este duelo correspondiente a los octavos de final.

La jugadora oriunda de Mississauga sufrió aparentemente una fuerte torcedura en el tobillo izquierdo al tratar de devolver una pelota y se desplomó de inmediato en la pista lanzando gritos de dolor. “¡Oh, Dios mío! ¡Esto está muy mal! Nunca había sentido este tipo de dolor antes”, exclamó acongojada Andreescu.

Permaneció tendida en el suelo y cubriéndose el rostro con las manos durante un período, hasta que los médicos ingresaron a la cancha y fue atendida durante unos minutos. Tras abrazarse con su rival, la canadiense Bianca Andreescu fue retirada de la cancha en silla de ruedas en medio de los aplausos del público asistente.

Bianca Andreescu sufrió una dura lesión en su tobillo izquierdo en Miami (USA TODAY Sports)

Andreescu saltó al estrellato en 2019 al convertirse en una de las grandes promesas del tenis con una deslumbrante temporada en la que conquistó el US Open y los trofeos de Indian Wells y Toronto. No obstante, esta lesión sin diagnosticar es una nueva piedra en el zapato para la ex número 4 del mundo. Los primeros meses de 2020 sufrió una lesión en la rodilla que la privó de jugar hasta 2021 (con la pausa por COVID-19 de por medio). Su vuelta tuvo altibajos y finalizó el año en el puesto 46 del ránking WTA.

Este año, todo marchaba mucho mejor, ya que obtuvo grandes resultados como las semifinales en el WTA 250 de Hua Hin o las victorias ante Garbiñe Muguruza, Elisabetta Cocciaretto o Marie Bouzkova que le permitieron regresar a ser parte del Top 30.

En las últimas semanas, Andreescu había dado más muestras de recuperación de su tenis y en Miami fue capaz de eliminar a otras campeones de Grand Slam como Emma Raducanu y Sofia Kenin; así como también a la griega Maria Sakkari, semifinalista este mes en Indian Wells. Pero, lamentablemente para ella, una nueva lesión vuelve a interrumpir su carrera y estará alejada un tiempo del circuito.

